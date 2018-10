4. Oktober 2018 – Ausgabe 41

Leserbrief zu „Kalte Freunde“ von Lea Frehse

Sie schreiben von der deutsch-isrealischen Freundschaft. Doch kann es – in Anlehnung in Charles de Gaulle – zwischen Staaten wirklich Freundschaften geben? Werden Staaten tatsächlich nicht von ihren Interessen geleitet? Israel hat (legitimes) Interesse daran, sich vor seinen feindlichen arabischen Nachbarstaaten zu schützen. Hierfür benötigt es Verbündete – und Geld. Für den militärischen Beistand sind seit jeher die USA verantwortlich. Deutschland ist für das Geld zuständig. Dies hat in der Vergangenheit auch immer funktioniert. Israel hat verlangt – und Deutschland hat brav die Brieftasche gezückt. Doch wieviel Respekt kann man vor einem „Freund“ haben, der kritik- und rückgratlos jeder Forderung nachkommt? Und was für eine „Freundschaft“ soll das sein?

Israel ist geostrategisch von Feinden umzingelt. Daher hat es das Recht, sich zu verteidigen. Deutschland muss seinem Verbündeten beistehen, wenn wieder Drohungen aus dem Iran kommen, Israel „dem Erdboden gleichzumachen“. Wenn es durch den illegalen Siedlungsbau jedoch selbst Öl ins Feuer gießt, muss Deutschland den Reflex, Israel zu verteidigen, unterdrücken und Kritik üben. Daher haben Sie Recht: Was wir im Verhältnis zu Israel brauchen ist eine direkte und offene Streitkultur. – Michael Pfeiffer

Leserbrief zu „Macht die CDU blau?“ von Marc Brost et al.

Trotz ihres Verlustes an Ansehen und Autorität in ihrer Partei und darüber hinaus wird Frau Merkel weder willens noch imstande sein, einen geordneten und konflikt- freien Übergang zu einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger im Parteivorsitz und im Kanzleramt zu organisieren. Sie würde daher ihrer Partei und dem Land einen großen Dienst erweisen, wenn sie zur Hälfte der Legislaturperiode ihren Rücktritt aus beiden Ämtern erklärt. Ein geeigneter Nachfolger steht bereit – Wolfgang Schäuble. Er ist weder ein Visionär noch ein Charismatiker, aber nüchtern und erfahren genug, um bis zu Bundestags- wahl 2021 den Nachfolgeprozess zu gestalten. Die SPD dürfte keine übergroßen Schwierigkeiten haben, ihn zum Kanzler zu wählen, und man kann ihm zutrauen, den lähmenden Stillstand auf vielen Politikfeldern zu beenden. Und wenn ihm dies sehr gut gelingt, können Kramp-Karrenbauer, Spahn & Co. sich noch ein paar weitere Jahre lang „warmlaufen.“ – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Alles außer Dienst“ von Yassin Musharbash

Es mag kleinkariert wirken, wenn der Rechnungshof die Ausgaben von Altpräsidenten und Altkanzlern prüft, aber es ist seine Pflicht, Finanzkontrollen durchzuführen. Mir erscheint es ziemlich würdelos, dass die einstmals höchsten Repräsentanten unseres Landes mit Raffke-Mentalität mitnehmen, was die Kasse hergibt. Das altmodische „So etwas gehört sich nicht“ scheint für sie nicht maßgeblich zu sein. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Der doppelte Orbán“ von Dietmar H. Lamparter

Danke für diesen Beitrag. Bertolt Brecht hat das immer noch gültige Erste und einzige Gebot der Wirtschaft formuliert: „Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral!“ – Lutz Landorff

Leserbrief zu „Die Freiheit der Bürokraten“ von Josef Joffe

Es wäre sehr leserfreundlich, wenn Sie und ihre KollegenInnen zukünftig auf die richtige Bezeichnung der USA achten würden. In ihrem Beitrag benutzen Sie abwechselnd die Bezeichnung Amerika (aus dem Kontext würde zunächst nicht deutlich, ob damit eine geographische Bezeichnung gemeint war, oder schlicht die USA fälschlicherweise mit Amerika bezeichnet wurde) bzw. USA. – Ulrich Berns

Leserbrief zu „Weil du mir gehörst“ von Elisabeth Raether

Ein heisses thema! Ich bin auch ein mann! Aber es gibt auch maenner die sich nicht ueber gewalt und alkehol exsese definieren. Auch wenn unsere mutter uns jungen geschlagen hat. Und unser mutter hat uns in die dunkle kammer gespert wen wir unsercessen nicht aufgegessen haben. Denn die erziehung war frauen sache. Undere hashaltzhielfe durfte uns nicht helfen. Und es war unsere mutter die meine Geschwister aufforderte, mir den bart abzuscheiden, mir die brille und die ohrstecker zu entnehmen. Wiel unser vater mich nicht so akzeptieren konnte. Nein gewalt gehoert nicht in eine paartnerschaft.Und kein mann keine frau kann je einen Eigentums anspruch herleiten. So lange unsere Gesellschaft aber es duldet das eltern ihren kinder gewalt als probates mittel der erziehung duldet, so lange aendert sich nix.

Es ist weder maenlich schwaecherre menschen zu schlagen oder zu erniedrigen. Denn es gibt zwischen penis und kopf noch das Gehirn. Und es darf ich keinen alk bonus geben. Denn wenn der alk verflogen ist kann ein alki auch zum Arzt gehen und um hielfe bitten. Null tollerras bei solchen gewalttaetern. Null tollerras bei unterlassener hielfeleistung. Denn eines darf man nicht vergessen, da wurde ein leben ausgeloescht! Da wurde ein leben der Tochter auf lebzeit zerstoert. Nicht das falsche mitleid mit dem taeter darf grundlage des gerichtz sein. Sondern das der moerder auch fuer das leid der hinterbliebenen verantwortlich ist. Weder koerperliche oder Psychischen gewalt ist in einer Partnerschaft oder sonstigen auseinaderzetzugen zu dulden. – Christian Knaut

Leserbrief zu „Macht die CDU blau?“ von Marc Brost et al.

Wieso „jetzt“? Endlich ist es soweit: bei den Niedersachsen-Wahlen 1951 holte die Nazi-Nachfolgepartei SRP 11% der Stimmen. Dass eine von der CDU beabsichtigte Koalition mit der SRP nicht zustande kam, lag ausschließlich an den Bündnispartnern der CDU, die sich einer solchen Verbindung verweigerten. Kurz darauf war diese Chance erst einmal dahin, weil die SRP durch das BVerfG verboten wurde.- Bei sich abzeichnenden Mehrheitsverhältnissen wie in Sachsen-aber nicht nur dort- besteht nun wieder die Gelegenheit, dem Trieb der Wahlverwandtschaft zu folgen und zusammenzubringen was zusammen gehört. Sie wird die Bande schon unter Kontrolle bringen, die CDU , genau wie kürzlich die von Papen, Hugenberg e tutti quanti! Es wird böse enden! – Jürgen Wißner

Leserbrief zu „Alle gegen Svenja“ von Petra Pinzler

Selten wurde so viel gelogen und betrogen wie im Diesel-Skandal.

Nun will sich die ohnehin nicht für ihre Durchsetzungsstärke bekannte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eines Tricks bedienen, um Fahrverbote für Diesel-PKW doch noch zu verhindern: Sie ändert die Rechtsgrundlage. Das Bundesumweltministerium will mit einer Änderung des Immissionsschutzgesetzes festlegen, dass auch Autos der Schadstoffklassen Euro-4 und 5 in Städte mit Fahrverboten einfahren dürfen, wenn die Autos nicht mehr als 270 Milligramm Stickoxid je Kilometer ausstoßen. Dies könnte eine Stadt wie Frankfurt nun in einen neuen „Luftreinhalteplan“ einarbeiten – und damit ein Fahrverbot noch umschiffen. Aber Frau Schulze umschifft damit nicht den Verlust des letzten Restes an ihrer Glaubwürdigkeit.

Politiker sprechen immer wieder von den „sauberen Euro-6-Dieseln“. Das aber stimmt so nicht, sagen Verbraucherschützer und auch das Umweltbundesamt. Neu bedeutet nicht immer sauber. Euro 6 ist nicht gleich Euro 6. Wer als Autokäufer nicht wieder betrogen werden will, der muss wohl oder übel ganz genau hinsehen. Alle Wagen mit dem Label Euro 6 dürfen zwar höchstens 80 Milligramm NOx pro Kilometer ausstoßen. Zum Vergleich: Manche ältere Dreckschleuder pustet weit mehr als 1000 Milligramm aus dem Auspuff. Aber erst ab der Schadstoffklasse „Euro 6d-Temp“ oder „Euro 6d“ sind die Fahrzeuge im Realbetrieb „sauber“, erklärt der ADAC. Verpflichtend ist dieser scharfe Standard, der auch realitätsnahe Straßentests beinhaltet, jedoch erst für Neuzulassungen vom 1. September 2019 an. Bis dahin können die Händler also neue Diesel-Wagen verkaufen, die auf dem Papier sauber wirken, es auf der Straße aber nicht sind. Das ist die Fortführung der (legalen) Tricksereien, über die das Land seit dem Auffliegen des Dieselskandals diskutiert.

Tatsächlich zeigen etliche Messungen, dass viele Autos der Kategorien Euro 6, einschließlich der Unterkategorien a, b und c, weiterhin zu viel NOx ausstoßen: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat mehr als 80 Autos getestet; im Schnitt hat der Ausstoß bei 444 Milligramm NOx pro Kilometer gelegen, das ist mehr als das fünffache des Grenzwertes; das liegt daran, dass auch viele Euro-6-Diesel noch keinen leistungsfähigen Katalysator haben, der Abgase mittels Harnstoff reinigt. – Stefan Kaisers

Leserbrief zu „Wieder mal gewonnen“ von Simon Kerbusk et al.

Die Beiträge sind erfreutlich deutlich. Wer liest, sieht schnell, dass uns die Politik wiederum nur eine Diesel-Scheinlösung und unausgegorene Mogelpackung anbietet; nach so vielen Jahren der Täuscherei und des Aussitzens eine Zumutung. Es reicht: jetzt hilft offenbar nur noch verweigern und abwählen!

Verweigern heißt, von betrügerischen Herstellern so lange kein neueres Auto kaufen oder tauschen, bis der Schaden durch Nachrüstung oder anderweitigen Schadenersatz bereinigt ist. Auch weniger Fahren hilft – damit sind genug Euros eingespart für Alternativen (Taxi, Mietwagen, Bus, Bahn, etc.), das kann man lange aushalten und abwarten, bis der Druck auf die Hersteller groß genug ist. Diesel-Arbeitsplätze werden ohnehin nur bei umfassender Nachrüstung gesichert. Das E-Auto ist, bei ehrlichem Datenvergleich (einschließlich Belastung durch Herstellung und Entsorgung der Batterien, Arbeitsplatzrisiken, unzureichende Stromnetze, Infrastrukturdefizite und -kosten, usw.) derzeit noch keine echte Alternative zum allerneuesten Diesel Euro 6 D-temp. Wir werden von Denen, die angeblich unsere Interessen vertreten, weiterhin fallen gelassen. Deshalb ist die notwendige zweite Konsequenz: Verantwortliche Politiker bzw. Parteien abzuwählen – und das vor den anstehenden Wahlen anzukündigen. Lassen wir uns nicht alles bieten! – Günter Wankerl

Leserbrief zu „Wer bezahlt die Rente?“ von Lisa Nienhaus und Kolja Rudzio

Zur Frage, wie die Rente in Zukunft zu finanzieren sei, höre ich immer wieder die selbe Leier. Alle vorgestellten 6 Optionen sind nicht wirklich ein Neuanfang, wie für alle Politikfelder nach der letzten Bundestagswahl versprochen. Ein Neuanfang verlangt zuerst die Beantwortung der Frage , wie Arbeit und Beschäftigung in der Zukunft aussehen werden. Wir werden immer weniger Arbeit im herkömmlichen Sinne haben, aber durch Technologie eine höhere Wertschöpfung und ein steigendes Bruttosozialprodukt. Die Frage ist nur, wie der Staat dafür sorgt, seinen Teil abzuschöpfen: Aktientransaktionen, Gewinne, Vermögen und Erbschaften sind überhaupt und höher zu versteuern, jeder Euro, der in Deutschland verdient wird ist steuer-und sozialversicherungspflichtig.

Gleichzeitig muß das Renteneintrittsalter flexibel gestaltet werden, die Grundrente (z.B. 40 % des durchschnittlichen Lohns) schon nach 35 Beitragsjahren erreichbar sein). Dann bleibt auch Raum, eine höhere Rente zu erarbeiten. Dazu kommt, alle , also Selbständige, Beamte, Beschäftigte zahlen in eine Rentenkasse. Wenn es besser werden soll, muß es in jedem Fall anders werden! Es wird keine einfache Formel geben, es muß mit allen Optionen gehandelt werden, aber zur Verantwortung des Staates , allen ein Auskommen im Alter zu garantieren, muß die Politik stehen. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Sie werden, was sie sind“ von Robert Plomin

Das ist ärgerlich! Da fährt jemand schweres Geschütz auf und spricht von der „Doktrin des Environmentalismus“, die er entlarven will. Er wird als der große Experte für Verhaltensgenetik eingeführt, stellt aber die elementarsten Grundlagen der Genetik falsch dar:

So behauptet Plomin die Erbanlagen von Geschwister seien zu 50 % identisch, sowie auch die von zweieiigen Zwillingen, das ist aber – so wie es da steht – schlichtweg falsch und bedient eine populistische Vorstellung von „den Genen“. Geschwister haben nur im statistischen Mittel 50% identische Gene, da die Meiose, die Reifeteilung der Keimzellen ein Zufallsexperiment ist, bei dem zufällig die großmütterlichen und großväterlichen Chromosomen der diploiden Vorkeimzellen auf die spätere Ei- bzw. Spermazelle verteilt werden. Das heißt, Geschwistern können z.B. im Einzelfall auch über 90% identische Erbanlagen haben, oder aber eben auch nur 3%. Das wird ihr Autor als Genetiker natürlich wissen, also gehe ich davon aus, dass er hier bewusst die Erkenntnisse der Genetik so verkürzt bis falsch darstellt, weil es in seine Argumentation passt.

Abgesehen davon werden Fragen der Epigenetik in diesem Artikel überhaupt nicht angesprochen, diese spielen aber eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines Individuums, eine Rolle, die erst langsam erforscht wird. Dieser blinde Fleck des Autors ist insbesondere erstaunlich, da die Epigenetik in der Zwillingsforschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein solcher Experte sollte nun wirklich nicht über die Bildungsgerechtigkeit schwadronieren … – Angela Kemper

Leserbrief zu „Was kann der deutsche Ingenieur?“ von Marcus Jauer

Sie schreiben am Ende des ersten Kapitels dass Berthold Brecht einst forderte, dass Ingenieure nach einem Eid arbeiten sollten, der sie auf das Wohl der Menschheit einschwört. Recht so. Ansätze dazu hat es gegeben. Im Jahr 1960 wurden uns Absolventen der Technischen Hochschule Fredericiana zu Karlruhe feierlich das „Bekenntnis des Ingenieurs“ überreicht – siehe Anhang. Dem Dekan der Fakultät Maschinenbau, Herrn Professor Krämer, haben wir in die Hand versprochen, uns daran zu halten. Als ich im Jahr 1963 dem Verein der Ingenieure beitrat, erhielt ich diese Urkunde zum zweiten mal. Damals war das „Bekenntnis“ also noch lebendig. Das Bekenntnis ist eine der Lehren, die wir in Deutschland aus den beiden furchtbaren Kriegen gezogen haben. Zu meinem 50. Mitglieds-Jubiläum nahm ich die Urkunde mit und erntete bei der Verlesung lediglich Kopfschütteln. Diese Grundsätze sind in Vergessenheit geraten. Bitte, lasten Sie diese Tatsache nicht nur dem Ingenieur an. Das allgemeine Klima in unserer Gesellschaft, in einem großen Teil der Industrie und auch an den Hochschulen hat sich radikal geändert. Skrupellosigkeit ist manchen Ortes zu beklagen. Der Ingenieur ist ein Teil unserer Gesellschaft. Ich schreibe Ihnen als einer Ihrer treuen Leser, weil ich Ihnen danke, dass Sie diese Fehlentwicklung thematisiert haben und hoffe, dass das „Bekenntnisse des Ingenieurs“ in die Diskussion aufgenommen wird. – Dipl-Ing. Karl Eisenächer

Leserbrief zu „Wofür ein Sammler seine Kunst hergibt“ von Christiane Meixner

Hut ab vor dem herrlichen Engagement von Bernd Schultz ! Ein privat geplantes Haus für eine Gruppe von Menschen, die durch ihre Kunst, ihren Mut und ihren Einsatz ihr Land verlassen mußten. Längst hätte der Staat hier aktiv werden müssen. Aber – besser spät, als gar nicht. Danke Bernd Schultz ! – Georg Jahn

Leserbrief zu „Arme Schweinchen“ von Elisabeth Raether

Ich bin zum wiederholten Male sehr verärgert über die Art wie Sie die Landwirtschaft bzw. die Nutztierhaltung verhöhnen. Ihr reißerischer Artikel auf der Titelseite der Seite der ZEIT zum Thema Ferkelkastration reiht sich in die Reihe schlecht recherchierter, von tier- und naturentfremdeter Stadtbewohnersicht geschriebener Mainstreamartikel. Vor einiger Zeit ist bei Ihnen eine nur als Entgleisung zu bezeichnende Artikelreihe zum Thema Landwirtschaft und Tierärzte in der Nutztierpraxis erschienen. Schon damals war ich kurz davor mein seit Jahren bestehendes Abo bei Ihnen zu kündigen.

Ihr jetziger Artikel erscheint unter der Rubrik Kommentare, aber dennoch sollte man erwarten können, dass sich Ihre Journalisten vorab mit dem Thema im Stall beschäftigen. Dann wäre Ihnen wahrscheinlich auffallen, dass die Betäubung nicht die beste Lösung ist und Sie wären erstaunt zu sehen, wie unbeeindruckt die Ferkel die korrekt durchgeführte Kastration erleben. Einfach nur zu erwähnen, dass „schonende Methoden“ verfügbar sind und dass es rein aus Kostengründen auf die bisherige Art durchgeführt wird, entspricht nicht den Tatsachen. Ein derartiger Artikel könnte in der BILD stehen. – F. Froese

Leserbrief zu „Wer bezahlt die Rente?“ von Lisa Nienhaus und Kolja Rudzio

Es gehört kein großer Mut dazu, für die Zeit bis 2025 ein stabiles Renten-Niveau und einen Anstieg des Beitragssatzes auf maximal 20% zu ‚garantieren‘; falls die Finanzierung dadurch nicht voll gesichert werden sollte, wäre ein notwendiger weiterer Zuschuss aus dem Steuer-Topf leicht zu verkraften. Mehranforderungen könnten nur aus der Altersgruppe „85+“ entstehen: Das Finanzierungsproblem bei der Rente entsteht erst nach 2025 und um klare Entscheidungen hierzu will sich die Bundesregierung in dieser Regierungsperiode offensichtlich drücken. Von 2016-2040 werden sich die Altersgruppen schon erheblich verändern und dies trotz einer Netto-Zuwanderung von 5,7 Mio Personen und einer Anhebung des Allgemeinen Renteneintrittsalter auf 67 Jahre ab 2029:

Dramatisch wird es dann beim Vergleich 2016-2060. Bei der nachfolgenden Grafik ist eine Nettozuwanderung von rund 10 Mio Menschen und eine allmähliche Anhebung des Renteneintrittsalters auf „70 Jahre“ in der Zeit von 2040 bis 2060 schon berücksichtigt. Trotzdem dürfte die Entwicklung der Altersgruppen bis 2060 so aussehen: Der demographische Wandel wird zu diesem Ergebnis führen, der zwangsläufig ein Neuregelung des Rentensystems mit einer langjährigen Vorlaufzeit erfordert. Gegenüber den nachwachsenden Generationen ist es unverantwortlich, nur In Regierungsperioden und an die eigene Wiederwahl zu denken und sich diesen Herausforderungen nicht zu stellen. Die Zeche werden die nachfolgenden Generationen zu bezahlen haben, denn die heute verantwortlichen Politiker sind dann längst im Ruhestand oder leben nicht mehr. Und seien wir ehrlich: wann ist schon einmal ein Politiker oder eine Regierung „zur Verantwortung“ gezogen worden?! Sich jetzt den notwendigen Entscheidungen zu entziehen, ist also völlig ungefährlich. – Andreas Tiefensee

Leserbrief zu „Ein Quäntchen Wagemut“ von Ulrike Gastmann

Daher muss zum Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschland fragen, welche Erinnerung an 1989 zählt ????? Ist das für Sie der einzige gordische Knoten des argwöhnischen und misstrauischen Nebeneinanderlebens in OST und West? Nein, das kann es doch nicht allein gewesen sein.! Aber das permanente ,ehrliche Miteinanderreden und austauschen über deutsche Geschichte, sollten wir schon noch viel mehr tun und wagen.: Denn in der Geschichte unseres glücklich wiedervereinigten Landes, gibt es keine großartigen Versuche ,“endlich einmal weich zu landen“.

Dafür ist das Gelände zu steinig und unübersichtlich! Wir sollten uns lieber darüber verständigen, wie viel deutsche Geschichte gesund für uns alle ist.! Als denkende menschliche Wesen sind wir doch von der wechselhaften Geschichte unseres Landes in den Jahrhunderten allein bestimmt worden.(Ich bin selbst als Kind allein aus Westpreußen vor den Kriegswirren in den Westen geflohen) Denn wir sind alle nur historische Lebewesen, mit der Fähigkeit ,uns zu erinnern, was gewesen ist und uns sogar weit über unser eigenes Leben hinaus zurückzubesinnen. Daraus ziehen wir dann Schlüsse für die Gegenwart und Zukunft, die wiederum unser gegenwärtiges Dasein beeinflussen.(siehe Ihre Exodus-Verweigerung). Dabei haben wir nicht nur eine persönliche Lebensgeschichte zu erzählen ,wir sind auch als Individuum eingebettet in eine kollektive Geschichte eines Staates bzw zweier Staatsvölker nach dem verlorenen Krieg gegen andere Länder.(das gilt es niemals zu vergessen)

Aber wir besitzen eine gemeinsame Kultur und Geschichte ,die uns prägt. Diese historische Gebundenheit kann positive, aber auch negative Aspekte mit sich bringen. Positiv ist sie nur dann, wenn sie einem Individuum in OST und West oder in einer neu vereinten Gesellschaft erlaubt, sich selbst besser zu verstehen. Und aus diesem Verständnis heraus eine selbstbewußte und kreative Haltung gegenüber dem gemeinsamen Zusammen -Leben einzunehmen. und weiter zu entwickeln. Es gibt aber auch ein zuviel an Geschichte. Dieser Punkt ist für mich dort erreicht, wo die Geschichte als Erinnerung den Menschen oder eine Gesellschaft mit Vorwürfen auf Versäumnisse und Fehlverhalten allein zu erdrücken droht. Denn dann würden der Mensch durch die Lasten der Vergangenheit (auch die als Gepäck mit Taschenwärmer im Nacken mit Erfahrungen der Menschen im geteilten Deutschland für sich allein betrachtet)an der plastischen Gestaltung der gemeinsamen ,nunmehr eigenen ,gegenwärtigen Geschichte und Zukunft gehemmt werden. Mit der Gefahr, das diese letztlich verkümmert. „Vielfalt ,die sich nicht zur Einheit ordnet, ist Verwirrung. Einheit ,die sich nicht in Vilefalt gliedert, ist Tyrannei.“ Blais Pascal (1623-1662) – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Macht die CDU blau?“ von Marc Brost et al.

Es wird so kommen, wie ich Ihnen schon vor Jahren geschrieben habe. Die AfD ständig zur Sau zu machen, wird das Gegenteil dessen hervorrufen, was er eigentlich vermeiden wollte. Das scheinen mit Verspätung einige Politiker jetzt kapiert zu haben. Wer über einen gesunden Menschenverstand verfügt, hätte das schon vor 2 Jahren auffallen müssen. Die AfD hat nur den Platz in der Union eingenommen, den die Union früher besetzt hatte. Das hinreichend bekannte Zitat von Franz-Josef Strauß hat sich heute bewahrheitet. Mit Merkel ist das alles nicht zu machen. Sie bleibt stur bei ihrer Linie. Deswegen wäre eine Koalition mit der AfD die logische Folge und damit das ungewollte Ende von Frau Merkel. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „»Dann gnade uns Gott«“ von Kerstin Kohlenberg

Ihre Autorin hat mit dem Interview wieder Mal ein Fass aufgemacht. Sie scheint aus der linken Richtung zu kommen. Ich war vor zwei Monaten für eine Woche in Amerika. Trump ist ein einziges Erfolgsthema in den USA. Kein Präsident vor ihm war jemals so erfolgreich wie Trump. Das zu berichten ist natürlich in Deutschland kein Aufreger. Bob Woodward brauchte wohl die Tantiemen seines Buches. Sei ihm gegönnt. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Rohrkrepierer“ von Matthias Krupa und Michael Thumann

Die EU ist doch längst gespalten, dazu brauchte es nicht erst die Pipeline. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Weil du mir gehörst“ von Elisabeth Raether

Obwohl die Unterzeile nervt, erst einmal ein guter Beitrag, um die unglaubliche Gewalt zu beschreiben, die Frauen angetan wird – von Männern. Relativierend dann aber zu vergleichen zwischen sog. Ehrenmorden und Gewalttaten Deutscher, ist völlig am Thema vorbei – und das auch noch mit einer Begründung, die jeder Grundlage entbehrt. Denn die Behauptung, dass Gerichte dazu neigen, deutsche Täter nicht so heftig zu bestrafen, stimmt so nicht. Richter haben in den letzten Jahren immer wieder damit argumentiert (siehe Berichte von FAZ bis Freitag…), „dass der kulturelle Hintergrund des Täters strafmildernd zu berücksichtigen sei“. Diese völlig inakzeptable Argumentation gibt es bis heute. Siehe auch die Internetseite des Vereins „Peri e.V.“ mit ausführlichen Informationen und Fakten über Häufigkeit und Strafmaß sog. Ehrenmorde. – Lisa Werle

Leserbrief zu „Die Grossen Fragen Der Liebe“ von Wolfgang Schmidbauer im ZEIT Magazin

Der Verweis auf das „alte Testament“ in der Antwort zu Frage 526 ist meines Erachtens eher unbedacht. In seiner subtilen Vorurteilshaftigkeit ist er zudem schwer erträglich. – Johannes Wachten

Leserbrief zu „Weil du mir gehörst“ von Elisabeth Raether

Jeder Mord ist empörend und der Täter ist aus der Gesellschaft auszuschließen. Das ist unstrittig. Woher nehmen Sie die Erkenntnis, dass es kaum jemanden interessiert, wenn ein Deutscher aus Eifersucht seine Partnerin ermordet. Es gibt grundsätzlich ein Problem bei der Berichterstattung. Einerseits wird in allen Einzelheiten über einen Mord berichtet, sogar mit Blutspritzern zur Illustration. In anderen Fällen heisst es lapidar, der Tote „wurde Opfer eines tödlichen Streits mit Muslimen“. Kein Hinweis auf Motivation der Täter, kein Mitleid mit dem Opfer und dessen Angehörigen, keine Empörung. Statt sich mit den Ursachen des patriarchalischen Denkens hier wie dort auseinander zu setzen, stellen Sie die Einzelheiten der Tat öffentlich dar und zählen weitere Tatvarianten auf. Müssen diese grausamen Einzelheiten öffentlich werden? Meines Erachtens gibt es dafür kein öffentliches Interesse. Die Grausamkeit an sich genügt. Einzelheiten der Tat können als Anregung aufgefasst werden, nicht als Prävention. Könnte es sein, dass auch ein gewisser „Voyeurismus“ an dem Schrecklichen eine Rolle spielt? Statt sich über die Einzelheiten der Tat auszubreiten, ist es viel wichtiger, sich mit den Ursachen dieser Probleme auseinanderzusetzen. Das erfordert natürlich etwas mehr Arbeit.

Ihren Zweifel, dass die „weibliche Unversehrtheit etwas weniger wert sei, wenn der Täter Deutscher ist“, kann ich nicht nachvollziehen. Sie setzen Eifersucht und Ehre gleich. Dabei lassen Sie außeracht, dass in anderen Kulturen

Ehre grundsätzlich anders verstanden wird als in Europa,

die Religion die Rolle der Frau im Leben vorgibt und dafür die von ihr einzuhaltenden Regeln festlegt,

es Aufgabe des Mannes ist, die Frau, die eine Gefahr für die Männer darstellt, zu kontrollieren

Frauen in anderen Kulturen heiraten nicht, sondern verheiratet werden

für die Frau ein Brautgeld zu zahlen ist und sich allein daraus ein Besitzdenken einstellt,

eine Frau grundsätzlich den Mann nur verlassen darf, wenn er sie „verstösst“,

die Familie, der Clan und die Gemeinde über die Einhaltung der Regeln wacht,

und der Mann durch den sozialen Druck der Gemeinschaft zum Mord gezwungen wird.

Ein Ehrenmord ist folglich zu allererst ein gesellschaftliches Problem. Das hat die Staatsanwältin im Fall des Mordes an der fünfzehnjährigen Schülerin in Kandel völlig verkannt und von Mord aus Eifersucht gesprochen. Das Mädchen hatte sich von ihm getrennt, weil ihr späterer Mörder, nachdem sie sich ihm gegenüber geöffnet hatte, sie als seinen Besitz betrachtete. Wie hätte er ohne „Wiederherstellung seiner Ehre“ in seiner Parallelwelt unehrenhaft als Versager bestehen können. Haben Sie sich in diesem Zusammenhang mit den Texten des Gangster-Rapp auseinander gesetzt? Hier äußert sich die Haltung der jungen Männer zu den Grundwerten unserer Gesellschaft. Wenn es nicht gerade mit der Verleihung des Echo-Preises auf die Spitze getrieben wird, schweigt dazu die Öffentlichkeit. – Reinhard Schmolling

Leserbrief zu „Arme Schweinchen“ von Elisabeth Raether

Es ist vollbracht, Ferkel dürfen weiter ohne Betäubung kastriert werden. Das ist ein Erfolg der Fleisch-Lobby, jener Lobby, die schon Amtstierärte in den Selbstmord trieb, die gegen die Tierquälereien in deutschen Ställen kämpften ( die „ZEIT“ berichtete darüber). Und eine unfähige oder – mit welchen Mitteln auch immer- beeinflusste Politik spielt mit. Aber wir Konsumenten können uns wehren: KEIN Billigfleisch aus deutschen Landen frisch auf den Tisch! – Lutz Landorff

Leserbrief zu „Wieder mal gewonnen“ von Simon Kerbusk et al.

Ihre Autoren malen mal wieder den Teufel an die Wand. Nichts kann sich rächen. Der Dieselskandal wäre kein Skandal wenn die Politik nicht so bescheuert wäre. Die Bürger hat man zu Duckmäusern erzogen. Die Abgaswerte können sie in die Tonne werfen. Alles dummes Zeug. Dadurch wird die Luft nicht besser. Das wird man erst in 10 Jahren erkennen. Natürlich hat sich das Klima verändert, wie schon vor circa 1500 Jahren. Die Natur lässt sich nur unbedeutend von Menschen beeinflussen. Die ganzen Umweltorganisationen handieren mit Zahlen die es nur in ihren Gehirnen gibt. Alles nur eine Geldfrage. Wie oft in meinem Leben, und das sind schon 80 Jahre, hat sich die Wissenschaft geirrt. Man kann vieles vermuten. Gibt es auf Gotteserden irgendein Individuum das verbindlich vorhersagen treffen kann? Selbst Gott ist dazu nicht in der Lage. Die Politik versucht ständig den Bürger zu knebeln. Und fast alle sind der Politik gegenüber hörig. In einem Jahr ist wieder alles vergessen. Die Aufregung war mal wieder überflüssig. Die Politiker im Ausland, die der Sache mißtrauisch gegenüberstehen werden in Deutschland verteufelt. – Gunter Knauer