11. Oktober 2018 – Ausgabe 42

Leserbrief zum Titelthema „100 Jahre Helmut Schmidt“

Helmut Schmidt war, wie andere Regierungschefs auch, weder Held noch Heiliger. Er war aber der richtige Kanzler in einer Zeit extremer Herausforderungen. Mag man sich andere Politiker in seiner Rolle als Krisenmanager (weltweite Wirtschaftsrezession, Ölkrisen, RAF-Terrorismus, sowjetische SS-20 Raketen) vorstellen? Wünschte man sich nicht auch jetzt einen Kanzler, der, anstatt asymmetrisch zu demobilisieren und dringende Aufgaben auf die lange Bank zu schieben, beherzt und energisch die Herausforderungen der Globalisierung und die Probleme der Altersversorgung, Pflege, Digitalisierung etc. anpackt? – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Wie der HSV, nur in Groß“ von Oliver Fritsch

Es spricht immer noch und weiterhin vieles dafür, dass der deutsche Meister 2019 Bayern München heißen wird, aber (nicht nur) die letzten Spiele haben eklatante Schwachstellen aufgezeigt: Robben und Ribéry sind, trotz gelegentlich gesetzter Glanzlichter, weit über ihren Zenit hinaus. Das bedeutet für die „Innenstürmer“, dass sie nicht mehr im Übermaß mit Vorlagen gefüttert und dass ihre Räume enger werden, weil nicht gleich mehrere Verteidiger ständig nach außen gezogen werden. Lewandowski ist bei den Länderspielen der polnischen Nationalelf einigermaßen entzaubert worden – man weiß nun, dass es tatsächlich möglich ist, ihn so abzuschirmen, dass er in vielen Spielen kein einziges Tor erzielt. Wagner, der bekanntlich beste deutsche Stürmer, ist gegen ernstzunehmende Gegner oberhalb des Niveaus von San Marino hilf- und erst recht erfolglos, wenn er eng gedeckt wird. Und Müller hat schon seit vielen Monaten weder in der Nationalmannschaft noch bei Bayern München überzeugende Leistungen gezeigt. Auf ihn könnte das Bonmot von Uli Hoeneß über Özil gemünzt sein: „Spielt einen Dreck“. Was nützen denn seine berühmten Schleich- und unkonventionellen Laufwege, wenn sie ins Nichts führen? Den Verkauf von Kroos an Real Madrid halte ich dagegen nicht für einen Fehler. Wann waren die berühmten Pässe von Kroos schon mal spielentscheidend, wie viele Dutzend „ruhende Bälle“ hat er getreten, ohne dass mehr dabei herausgesprungen ist als bei jedem anderen Spieler auch? Und ohne Marcello hinter und exzellente Stürmer vor sich offenbart er handfeste Schwächen in der Defensive und in der Spitze. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Mia san schwach“ von Tina Hildebrandt

4 + 3 sollen 6 sein? Die Rechnung von Tina Hildebrandt verstehe ich nicht, wenn sie schreibt: „Im Bayerischen Landtag werden möglicherweise sechs statt bislang vier Parteien sitzen, wenn Linke und FDP den Sprung schaffen. Eine dieser Parteien wird die AfD sein.“ CSU, Grüne, AfD, Freie Wähler, SPD, FDP und Linke sind sieben. – Jürgen Thiede

Leserbrief zum Titelthema „100 Jahre Helmut Schmidt“

Schade, dass nun auch „die Zeit“ Helmut Schmidts Zitat „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ nicht ganz korrekt wiedergibt. Nachweislich eines Fernsehinterviews sagte Helmut Schmidt stadttdessen “ Wer Visionen hat, soll zum Doktor gehen“. In Norddeutschland war es – oft auch heute noch – üblich den Arzt als „Doktor“ zu bezeichnen. Diese Diktion hatte Helmut Schmidt als Hamburger auch benutzt. – Torsten Blankenhagen

Leserbrief zu „»Das ist verstörend«“ von Marc Brost und Peter Dausend

Die Philosophie von Andrea Nahles führt in eine falsche Richtung. Denn wenn sich die SPD aus der gedanklichen Gefangenschaft der „Agenda 2010“ befreien will, dann funktioniert dies nur darüber, indem die Partei jene endlich auf einer inhaltlichen Ebene aufarbeitet und nicht über eine Flucht nach vorne. Zudem gibt es keinen „digitalen Kapitalismus“ an sich, sondern nur Unternehmen, die ihre Mitarbeiter entweder fair oder unfair behandeln, wobei gerade letztere angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels selbst an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Deshalb muss man hier in jedem Fall differenzieren, zumal die alten Industriezweige, bei denen ein Jobabbau befürchtet wird, sehr viel von jungen Start-Ups im Bereich von flachen Hierarchien sowie Diversität bei Führungskräften lernen können, um ihre Innovationsfähigkeit wieder zu stärken! – Rasmus Ph. Helt

Leserbrief zu „Wie viel damals ist schon wieder?“ von Shimon Stein und Moshe Zimmermann

Shimon Stein und Moshe Zimmerman – eigentlich unsere Landsleute – haben wir immer hoch geschätzt, weil sie uns und unsere Vergangenheit verstanden hatten. Diesmal vermögen ihre Argumente für den gängigen Vergleich der Gegenwart mit dem Ausgang der Weimarer Republik nicht zu überzeugen. Hierzulande gibt es weniger landeseigenen Antisemitismus als andernorts., was an die Feststellung von Franz Neumann in seinem 1942 in New Yrk erschienenen Buch „Behemoth“ erinnert: die Deutschen seien „das am wenigsten antisemitische Volk“. Schon vergessen, verdrängt scheint: In der letzten freien Wahl 1932 hat die „breite Masse“, nämlich eine Zweidrittel-Mehrheit der Wahlberechtigten, der NSDAP ihre Stimme vversagt. Am Pogrom 1938 haben sich die „Gemüter der Mitte“ keineswegs beteiligt. Dasselbe beklagte Goebbels und protokollierte Viktor Klemperer nach Verordnung des David-Sterns für jüdische Deutsche.

Uned heute? Antisemitismus ist bei der AfD nicht zu erkennen. Das Holocaust-Denkmal in Berlin ist wirklich – so sagte es Rudolf Augstein – ein Denkmal der (deutschen) Schande. Zwei Idioten, die den Hitlergruß zeigen, selbst der Angriff Unbekannter auf ein jüdisches Restaurant und auch das 26-Swekunden-Video unbekannter Herkunft – lassen sich nun wirklich nicht verallgemeinern, wecken allenfalls die Reminszenz an die erste Kölner Synagogenschändung 1959, die der tschechische Geheimdienst betrieben hatte, oder Hochhuths „Stellvertreter“-Dokumente, die von der StaSi stammren. Warum führen NS-Fan-Gruppen englische Namen, bis hin zu „Blood & Honour“? Die gewaltsame Ausweisung einer nationalen Minderheit zwecks „Homogenität“ erfolgte in Deutschland (wo sie in Wahrheit einer der verlorenen deutschen Stämme war) und in Polen eine diktatorische Regierung, in Israel aber eine demokratisch legitimierte, bei Pressefreiheit und unabhängiger Justiz. Da immerhin stimmen die beiden Autoren zu. – Fritjof Meyer

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Ich habe mich über Ihren Artikel „Tabubrüche“ sehr gefreut. Endlich ein Journalist, der mal seine Kollegen kritisiert. Ich bin schon seit langem der Meinung, dass der AFD zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Man hätte schon die Pegida Ansammlungen ignorieren sollen. Hoffentlich handeln viele Ihrer Kollegen nach Ihrem Rat. – Ernst Flemming

Leserbrief zu „Mia san schwach“ von Tina Hildebrandt

Was machen sie, wenn alles anders kommt als gedacht. Bleiben sie ruhig und orakeln sie nicht so viel. Die Grünen sind für mich unwählbar. Ein Blick in die Vergangenheit erweitert den Horizont. Was sich da alles bei den Grünen entdecken lässt – dagegen ist die AfD ein Samaritaverein. Ich bin nachtragend und vergesse solche Ereignisse nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, das Ihre Autorin über demenze Erscheinungen leidet. Mir erscheint Frau Hildebrandt eher eine fröhliche und taffe Frau zu sein. Bayern wird es überleben, auch wenn es mal nicht so passen sollte. Die CSU ist eine einzige Erfolgsgeschichte für das ganze Land. Keine Partei kann das für sich in Anspruch nehmen. Das einzige was mich bisher gestört hat, ist die verbale Entgleisung, wie das bei den anderen Parteien die Regel ist, gegenüber der AfD. Das wird der CSU eines Tages leid tun. Auch die Journalisten hauen drauf was das Zeug hält. Aber das ist man ja schon gewohnt. Das stört mich eigentlich weniger, weil die AfD dadurch nur gestärkt wird. Und das unterstütze ich. Damit das klar ist. Die einzige wirkliche Opposition muß gestärkt werden. Die laufen nicht wie die etablierten Parteien und die Medien in die gleiche Richtung. Die sind nach rechts abgebogen oder genauer gesagt: die halten Kurs in der Mitte. Den Platz hat jetzt die AfD erobert. Den wollte ja keiner mehr besetzen, obwohl sie das immer noch predigen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Mia san schwach“ von Tina Hildebrandt

Die im Kommentar geäußerte These „wichtiger Leute in der CDU“, dass das alles nicht passiert wäre, wenn Frauen in der CSU das Sagen hätten, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Denn die CDU hat ja eine Frau ganz oben an der Spitze – und mein Eindruck ist eher, dass ‚alles das‘ passiert ist, eben weil eine/diese Frau an der Spitze der CDU steht. Und wenn sich Bayern verändert hat durch Zuzug und sich die Leute „ins gelobte Land aufgemacht haben“ (wie Tina Hildebrandt schreibt), dann bestimmt nicht wegen den Grünen und Herrn Hofreiter, sondern weil die im Kommentar so geschmähten CSU-Alleinregierungen Bayern offensichtlich gut getan haben. Dass aber mal zuzugeben, ist dann doch wohl etwas zu viel verlangt von der ZEIT. Schade. Insofern wünsche ich den Bayern, die grün wählen, dass sie wirklich grün bekommen. Denn überall dort, wo die Grünen mitregieren konnten, hat sich die Sicht auf grüne Politik sehr rasch geändert, siehe Rheinland-Pfalz, siehe NRW, siehe Schleswig-Holstein, siehe Hessen. – Lisa Werle

Leserbrief zu „Bloß nicht abheben“ von Matthias Geis

Ausgerechnet die Grünen wollen nicht abheben. Da gibt es nichts abzuheben. Diese Partei war und ist eine Verbots- und Bevormundungspartei. Und die CSU wird das nicht weiter stören wenn sie paar Punkte verlieren sollten. Die Erfolgsgeschichte der CSU steht wie das Oktoberfest in München. Die Welt feiert mit. Kein Fest ist so international ausgerichtet wie die Wiesn. Ich habe selbst Mongolen erlebt. Und die CSU mit dem Fest, ist in Amerika der Renner. Die wissen sehr genau, daß das eigentlich nicht Deutschland ist. Das ist für sie Bavaria. Die anstehenden Wahlen werden daran nichts ändern. Und die Grünen wissen das auch. Etwas mehr Realitätssinn wäre schon angebracht. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Chor des Hasses“ von Giovanni Di Lorenzo

Nirgendwo lese ich warum das so ist. Keiner der Angeklagten gehen der Sache auf den Grund. Das wäre nämlich überfällig. Ich zähle einige wichtige Versäumnisse auf: Ich fange mit der Bildung an: Kein Politiker hat sich ernsthaft dafür interessiert. Die Lehranstalten hat man regelrecht verkommen lassen, bis auf ganz wenige Bundesländer. Es wurde nichts brauchbares gelehrt, was für das spätere Leben wichtig gewesen wäre. Vom organischen Zustand will ich gar nicht reden. Für mich war das der Anfang vom Ende. Die kleinsten Tugenden waren nicht mehr gefragt. Anstand und Disziplin hat man mit der Nazizeit verglichen. Die Politik hat zu gelassen, was wir heute im Alltag erleben: Verrohung und kriminelles handeln. Der Hass hat sich genau daraus entwickelt. Für die Pädagogen war Toleranz das Gebot der Stunde. Fast alles wurde vergeben. Daran geht auf Dauer jeder Staat zugrunde. Die verhältnismäßig hohe Armut ist auch ein Ergebnis dieser Politik, besonders dann, wenn der Staat hohe Einnahmen erzielt. Und wenn der Bund der Steuerzahler und der Bundesrechnungshof jährlich in seinen Berichten von Verschwendung spricht, dann setzt sich das auch bei den Bürgern fest. Die Aufblähung des Bundestages und die Flut der Beamten war und ist auch eine Aufregung wert. Alles muß dokumentiert werden. Unzählige Formulare müssen ausgefüllt werden die für jeden Betrieb hinderlich sind. Die inflationären Verbote, die den Alltag erschweren sind nur deswegen erforderlich, weil die Gesellschaft nicht gelernt hat, wie man mit fremden Eigentum umzugehen hat. Wir sind alle frei! Und schließlich der Jahrhundertfehler der Flüchtlingspolitik. Nach der Devise: Wir sind ein freier Staat der für alle Bürger der Welt offensteht. Europa hat sich zunächst gefreut, daß wir das für die anderen Länder übernommen haben. Später hat sie das genervt, weil Deutschland das Menschenrecht ständig eingeklagt hat. Die Medien waren nicht viel anders. Was eigentlich nicht verkehrt ist. Nur hat man nicht bedacht, das Menschenrechte auch seine Grenzen kennt. Nämlich dann, wenn ein Staat selbst in Gefahr gerät nicht mehr handlungsfähig über seinen eigenen Staat zu sein. Das ist zwar noch nicht eingetreten, aber wer über einen gesunden Menschenverstand verfügt, der sieht es aber kommen, daß wir auf dem Weg dorthin sind. Ich kann nicht erkennen, wenn die Politik vom ängstlichen Bürgern spricht und gleichzeitig fragt: woher kommt das eigentlich? Ein weiteres Zeichen von Unsicherheit. Für mich sind das alles Gründe die mich dazu bewegen, eine andere Regierung zu fordern. Ich gebe zu, das ist leicht gesagt als getan. Besonders in Deutschland. Von den aktiven Politikern ist es schwer zu sagen: wer könnte die Rolle von Frau Merkel übernehmen. Da wäre ich überfordert. Es käme auch jemand infrage, den nur Eingeweihte kennen. Der Hass und darum geht es ja, ist für mich kein Buch mit sieben Siegeln. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Wie viel damals ist schon wieder?“ von Shimon Stein und Moshe Zimmermann

„Ihre Erosion beginnt mit Tabubrüchen“, was die Demokratie betrifft. Das übernehme ich komplett. Was wollen wir mit einer Regierung die keine Probleme mehr lösen. Kein Bürger wird das auf Dauer hinnehmen. Die das nicht mehr kann, gehört abgestraft, was denn sonst. Wir Bürger sind doch nicht lebensmüde. Das linke Klientel hat auf der ganzen Linie versagt. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Es ist Krieg“ von Eva Illouz

Es ist Krieg ist ein interessanter Artikel. Ich weiß nicht inwieweit dieser Artikel Ihre Meinung widerspiegelt. Wie auch immer. Eine Frage stellt sich mir dennoch. Warum geht die Autorin sowie viele andere Frauen und Männer davon aus, Kavanaugh habe diese Tat begangen? Wir wissen es doch nicht. Meine persönliche Haltung zu diesem schwierigen Thema spiegelt sich in den massvolleren Kommentaren von Ihrem Kollegen Herrn Josef Joffe wie z.B. Rechtsstaat wider. – Marko Becker

Leserbrief zu „»Ein Witz!«“ von Roland Lindenblatt et al.

Von keiner Seite wird dem Verbraucher eine anwendbare, seriöse Lösung zur Kalkulation des Wertverlustes von Dieselfahrzeugen vorgestellt. Die Legislative versagt auf ganzer Linie. Die Bewertung der Lage wird an die Gerichte delegiert. Diese reagieren mit Einzelentscheidungen deutlich geprägt vom Druck der Umweltlobby. Die Industrie fährt eine Strategie der Kostenvermeidung. Was nicht überraschen kann, ist sie doch zunächst den Anteilseignern verpflichtet. Folglich ein völlig logisches Verhalten. Unser Fazit nachdem wir soeben wieder einen Diesel mit erheblichem Einstandspreis gekauft haben. Es sollte nicht verwundern, wenn sich in Kürze Millionen von Dieselfahrern einen Teufel um jegliche Einschränkung Ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit scheren und zivilen Ungehorsam betreiben. – Bernd Estermann

Leserbrief zu „Zwei, die vorgerechnet haben“ von Mark Schieritz

Über den Nobelpreis für Herrn Nordhaus habe ich mich sehr gefreut, da ich mich in meiner Diplomarbeit „Entwurf und Simulation einer Ökonomie im Rahmen eines Integrated Assessment Models“ sehr eingehend mit seinem DICE-Modell befasst habe. Nach Kontaktaufnahme per E-Mail habe ich mehrere tiefgreifende Telefonate über die Details seines Modells geführt, in denen er mir geduldig und mit Enthusiasmus die Hintergründe erläutert hat. Bis heute bin ich von der Nahbarkeit dieses Menschen begeistert. Als Maschinenbauingenieur hat man auf diese Modelle allerdings eine andere Sicht als die Wirtschaftswissenschaftler, vor allem ist die Zuschreibung „hochkomplex“ etwas schmeichelhaft und meiner Meinung nach sind viele dieser Modelle (neben DICE habe ich mich auch mit anderen beschäftigt) auch politisch motiviert: Es wird ein bestimmtes Ergebnis an einem Punkt in der Zukunft erwartet und die Modellparameter auf dieses Ergebnis hin optimiert. Zudem muss als Modellvariablen eine Auswahl getroffen werden, die mit Daten manchmal zweifelhafter Güte initialisiert werden. Seit meiner Arbeit stehe ich diesen Modellen eher skeptisch gegenüber, auch wenn ich Herrn Nordhaus dennoch für beeindruckend halte. – Christian Faulhammer

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Ich schätze die „Zeit“ sehr, es gibt so viele höchst interessante Artikel, dass ich oft in einer Woche kaum durchkomme, aber selten hat ein Beitrag mir so aus der Seele gesprochen wie der von Alard von Kittlitz „Tabubrüche“, „Macht die AfD nicht so groß!“ Ich ärgere mich seit Monaten, welche breite Plattform Zeitungen und Fernsehen der AfD einräumen. Die hanebüchenen und teilweise erschreckenden Aussagen (auch mit Auszügen aus Hitlers Reden) von AfD-Politikern werden breitgetreten, dass es nicht mehr breiter geht. Die können den stinkendsten Mist verbreiten und unsere Medien helfen ihnen dabei. Mittlerweile schalte ich das Fernsehen und das Radiogerät um oder aus, wenn AfD-Vertreter dabei ihren Unsinn kund tun. Warum geben wir dieser Partei so viel Raum und Aufmerksamkeit? Damit sie sich immer noch wichtiger vorkommt? In Bayern zahlt die CSU bei der Landtagswahl wahrscheinlich den Preis dafür mit dem Absturz in die Mittelmäßigkeit, weil Seehofer & Co. glaubten, von der AfD Wähler zurückzugewinnen, indem sie selbst immer mehr sich nach rechts richtete. Statt eine vernünftige, am Land sich orientierende Politik zu machen, die die normalen Wähler von selber zurückbringt. Ich danke Herrn von Kittlitz ganz besonders, dass er der AfD den Platz zuweist, den sie verdient, nämlich keinen. – Agnes Hartauer

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Sie haben mir mit Ihrem Artikel aus der Seele gesprochen. Vielen Dank für die klaren Worte! In unseren Medien scheint mehr und mehr kurzfristige Aufmerksamkeit (aufregende Meldungen) wichtiger zu sein als eine ausgewogenen Berichterstattung. Dies wird wohl auch durch den immer stärkeren Online-Wettbewerb um „Klicks“ und damit Werbeeinnahmen bewirkt. Wenn sich jetzt die Regierung noch der Probleme der Menschen annimmt, die AFD wählen anstatt dauernd über die AFD zu reden, wird diese hoffentlich bald vergessen sein. – Lars Martens

Leserbrief zu „Zwei, die vorgerechnet haben“ von Mark Schieritz

Guter Einstiegsartikel, aber die konkreten Aussagen zu einer Postwachstumsgesellschaft fehlen auch hier: „Wenn die Menschen mehr konsumieren, hat das Folgen für die Erderwärmung, weil bei der Herstellung der meisten Konsumgüter fossile Brennstoffe verwendet werden. Der Klimawandel hat seinerseits Folgen für den Wohlstand“… (u.a. Naturkatastrophen) Leider wird nicht ausgeführt, was geschieht, wenn die Menschen weniger konsumieren….Postwachstum im stabilen menschwürdigem Gleichgewicht oder Massenverarmung? – Christian Lempelius

Leserbrief zu „Rechtsstaat“ von Josef Joffe

Man kann sich trefflich über die Motive der Demokraten streiten, den Ernennungsprozeß mit den Vergewaltigungsvorwürfen zu sprengen. Aber im „mud slinging“ (sich im Wahlkampf Dreck an den Kopf zu schmeißen) sind die Republikaner traditionell besser und skrupelloser. Herr Joffe bezieht sich auf die Unschuldsvermutung, die habe gesiegt. Es war aber keine Gerichtsverhandlung (selbst die lächerliche, einwöchige FBI-Untersuchung führte zu keiner formellen Anklage), insofern konnte „in dubio pro reo“ gar nicht greifen. Nicht die Unschuldsvermutung hat gesiegt sondern die Institution des Supreme Court hat verloren. Ein anständiger, unabhängiger Richter hätte seine Bewerbung zurückgezogen, um eben Schaden vom Obersten Gericht abzuwenden und sich dann in die schützenden Hände von Justitia und der Unschuldsvermutung begeben. Aber das paßt eben nicht in das Machtkalkül der Republikaner. Somit kann man genauso berechtigt fragen: wie wird ein nächster Kandidat die Institutionen mit Füßen treten, nur um seine eigene Karriere zu fördern oder den politischen Kräften im Land in die Hände zu spielen? – Wolfgang Michel

Leserbrief zu „»Wir müssen schnellst möglich technologische Wunder vollbringen«“ von Xifan Yang

Das Interview mit dem Science-Fiction Autor Cixin Liu und seine Erklärungen zur Situation des Genres, des Planeten und Chinas haben mich fasziniert. Vollständig verärgert hat mich der Kommentar innerhalb des Interviews auf Seite 36 („Spätestens an dieser Stelle …“). Seit wann und warum werden ernstgemeinte Interviews mitten im Text kommentiert? Glauben Sie, Leserinnen und Leser sind nicht im Stande, sich die eigenen Gedanken zu dem Gesagten zu machen und selbst kritische Distanz zu entwickeln bzw. zu halten? Das war oberlehrerhaft und überflüssig und hat´s einfach versaut. Wahrscheinlich merken viele Menschen an dieser Stelle noch selbst, was „spatestens hier“ deutlich wird. – Michael Conrad

Leserbrief zu „Wo ist das C geblieben?“ von Dirk Gieselmann

Der heilige Sankt Martin teilt seinen Mantel der Barmherzigkeit – beliebig unbegrenzt ganz sicher nicht, bis er selbst nackt würde. Bergpredigt und Asylpolitik sind nicht gegeneinander auszuspielen. Barmherzigkeit setzt nicht die eigene Leistungsfähigkeit aufs Spiel- das gilt für den Einzelnen , Gesellschaft und Staat. Kirchen und Offene-Grenzen-für-Alle Befürworter verlangen , was christlich selbstverständlich ist. Aber verwerflich , unredlich “ vergessen“ sie, auch zu erwähnen, was jede Gemeinschaft in Moral und Recht verbindet: dass niemand verpflichtet ist über seine tatsächliche Leistungskraft hinaus. Es ist erbärmliche Demagogie, Populismus besonderer Art, einer Partei ,die das christliche „ C „ im Namen führt, vozuwerfen, sie verstosse gegen den Geist der Bergpredigt, wenn sie Asylberechtigte kontrolliert im Einklang mit unserem Grundgesetz schützen und Flüchtlinge in Not im Einklang nachhaltig so aufnehmen will, dass die tatsächliche Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft erhalten bleibt. Verantwortliche Medien, wie auch DIE ZEIT, vermeiden es leider, an die verbindliche Rechtsnorm zu erinnern: “ ultra posse nemo obligatur est !“:

Selbstverständflich regelt unser Grundgesetz keine in absoluter Zahl ausdrücklich bestimmte „Obergrenze“ für das Asylrecht. Aber das Grundgesetz garantiert keine absolut unbegrenzte Öffnung . Die Grundrechte Garantie unter dem Vorbehalt des tatsächlich Möglichen ist eine Aufforderung des Grundgesetzgebers an den einfachen Gesetzgeber zum politischen Diskurs und zur demokratischen Entscheidung, was er, das Parlament, tatsächlich für tragbar hält. Die offene und ehrliche Besinnung auch “ der “ Medien auf die Regel von Verfassungsrang “ ultra posse nemo obligatur “ wäre ein wichtiger Beitrag zur redlichen öffentlichen Diskussion gewesen. Der unsinnige “ Obergrenzen“-Streit wäre damit in sich zusammengefallen . Und diese Redlichkeit hätte es auch den Kirchen erleichtert, in dem Asylstreit ihrer christlichen Verantwortung entsprechend der Bergpredigt zu geben, was der Bergpredigt gebührt, und dem Staat, seinem Parlament, die Regelung zu überlassen . In der Einsicht, dass niemand, auch “ die “ Religion und die Kirchen nicht , über dem Grundgesetz steht. – Dr. iur. Michael W. Pletsch

Leserbrief zu „Genug der Apokalypse“ von Bernhard Pörksen

Danke für den mutmachenden Bericht! – Renate Schwengers

Leserbrief zu „Rechtsstaat“ von Josef Joffe

Der Rechtsstaat habe in der Berufung des Richters Kavanaugh obsiegt, schreibt Josef Joffe. Das Gegenteil ist der Fall. Hier dehnt eine Riege Mächtiger die Regeln des Rechtsstaats bis zu dessen Unkenntlichkeit. Selbstredend gilt die Unschuldsvermutung auch für Brett Kavanaugh. Doch die Rechte Christine Fords und anderer Frauen, die ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigen, werden missachtet. Der Rechtsstaat schuldet ihnen eine gründliche Untersuchung der Vorwürfe und einen Prozess, in dem ein Gericht sämtliche Fakten und Aussagen begutachtet. Hier ist der zweite Punkt an dem Josef Joffe irrt. Es handelte sich bei der Berufung nicht um einen Gerichtsprozess, sondern um ein Jobinterview. Dort gelten zuweilen andere Regeln. Es stellt sich etwa die Frage, ob eine Person, die weder sachlich noch unemotional argumentiert, für eines der einflussreichsten Ämter der USA geeignet ist. Unschuldsvermutung hin oder her kann man sich bei einem Jobinterview außerdem die Frage stellen, ob man einen Mann als obersten Richter berufen will, der glaubwürdig des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird. Oder sollte man lieber warten bis diese Frage in einem rechtsstaatlichen Prozess geklärt wurde? Der Senat hat sich dagegen entschieden. Der Rechtsstaat bleibt auf der Strecke. – Jobst Liebau

Leserbrief zu „Das trügerische Rentenniveau“ von Kolja Rudzio

Der Staat soll sich nicht immer damit entschuldigen, daß zu wenige Arbeitnehmer zu viele Rentner finanzieren müssen. Ihr Autor hat das alles richtig erklärt nur die falschen Schlüsse daraus gezogen. Der Staat muß andere Mittel dafür bereitstellen. Dafür muß die inflationäre Entwucklung des Bundestages abgebaut werden. Der Bundesrechnungshof und der Bund der Steuerzahler stellt jedes Jahr fest, daß der Bund Milliarden verschwendet. Geld wäre genug da, man muß es nur an der richtigen Stelle ausgeben. Die suchen ihr Heil in der Zuwanderung auch das ist verkehrt. Nach dem Motto; wir importieren so lange Ausländer bis es wieder passt. Das Volk wird den was husten. Wir brauchen endlich Ausländer die für unseren Staat nützlich sind. Nach Deutschland kommt nur die Armut, weil sie erkannt haben, wie leicht man sein Leben finanziert bekommt. Die plündern nur unsere Sozialkassen. Mein Vater hat noch 80 Prozent seines letzten Jahresgehalts erhalten. Das war Anfang der 70er Jahre. Wenn die Rentenkassen das nicht mehr hergeben, müssen die Steuereinnahmen her. Was denn sonst. 48 Prozent ist ein einziger Skandal. So viel muß ich an Steuern zahlen. Auch die können so nicht bleiben. Der gefrässige Staat geht sehr leichtsinnig mit dem Geld der Steuerzahler um, wie schon zuvor ausgeführt. Das muß endlich Folgen haben. Wieso brauchen wir zig Parteien? Das könnte mir bisher keiner schlüssig erklären. Ich werde den Teufel tun die Verschwender noch zu unterstützen. Ich habe meine Firma in Singapur platziert. Mein Sohn arbeitet in der Schweiz, der zählt über alles circa 25 Prozent und wenn er es ganz schlau anstellt reduziert sich das auf unter 20 Prozent. Dort zahlen auch alle in die Rentenkasse ein. Das alles liesse sich auch in Deutschland machen. Aber die Journalisten gehen in ihren Publikationen darauf kaum ein. Das wird als Gott gegeben hingenommen. Anstatt sich ständig über die AfD aufzuregen und aus allen Kanonen verbal zu feuern und bösartiges verbreiten, was vorne und hinten keinen Nährwert hat. Sollten sie die wirklichen Probleme benennen und kritisieren. Und das wiederholt. Wer nicht mehr in der Lage ist, die wirklichen Probleme zu lösen, muß abgestraft werden. Was soll ich mit Politikern die das nicht mehr zustande bringen. Ab, wo der Pfeffer wächst. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Wenn das Wasser kommt“ von Annia Ciezadlo

Die Klimaänderung wird uns wohl in den nächsten Jahren noch härter treffen. Ich fürchte, das war erst der Anfang. Wir streiten uns täglich über die desolate Politik der jetzigen Regierung. In der zwischen Zeit werden noch viel mehr Menschen versaufen, daß einige Regierungen ohne Einwohner da stehen. Die Bodenplatten werden da und dort auch wieder zusammenstoßen. Es verschwinden Menschen im Boden und ertrinken im Wasser. Und wir streiten uns um die Luftverschmutzung, die die Industrie und die Autofahrer erzeugen. Sogar Fahrverbote in den Städten werden heiß diskutiert. Nichts, aber auch gar nichts wird sich mit oder ohne Verbot ändern. Die Umweltverbände sind nur Gelddchneiderei. Ihre Autorin, die Frauen sind in solchen nutzlosen Vereinen besonders aktiv. Typisch Frau. Das Wasser hat die gefährlichsten Eigenschaften. Das kann sich kaum einer vorstellen, der nicht näher mit den großen Meeren zu tun hatte. Ich habe mit meinen Leben schon zweimal abgeschlossen. Als Segler hat man das Ungeheuer näher kennengelernt. Die Luft ist harmlos dagegen. Ein Fliegenschiss würde man heute sagen. Es wird ständig übertrieben was die Luft angeht. Das hat alles Methode. Haben Sie eine Ahnung wieviele Menschen bei solchen Organisationen und Vereinen tätig sind? Nein, haben sie nicht. Ich weiß das aber. Ich habe alle einzeln gezählt und bin auf 5,4 Millionen gekommen. Warum ist das so?: Die Staaten und Weltfirmen schustern allerhand zu. Der Rest kommt von Spendern. Das gehört heute zum guten Ton. Das Geld wäre für Arme und Alte besser aufgehoben. Wasser ist in der Lage einen ganzen Staat mit ihren Menschen zu vernichten. Diese Dimension kann sich heute kaum einer vorstellen. Die Umweltorganisationen sollte das Geld für hohe Deiche, noch besser für Stahlstreben ausgeben, die sollten eine Höhe von mindestens 30 Metern haben und interwallmäßig ins Meer hinaus gebaut werden, damit das Wasser schon frühzeitig gebrochen wird, wenn sie verstehen was ich meine.? Wenn das gemacht worden wäre, hätten wir heute keine tausende von Toden zu beklagen. Weder in Japan noch in Indonesien. Und die Deiche in Deutschland sind heutzutage ein Witz. Für Hochwasser wäre es noch zu verstehen, aber die heutigen Überschwemmungen haben, wie beschrieben, eine ganz andere Qualität. Die Politik können sie vergessen. Die fängt erst an zu denken, wenn Tausende in den Fluten ertrinken. Für die Erdbeben muß die Baubranche auf den Prüfstand. Es sollten nur noch Baugenehmigungen erteilt werden, wenn sie Erdbebensicher gebaut werden. Auch das liese sich machen. Also, Ihre Autorin muß die Initiative ergreifen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, und der Politik auf die Nerven gehen bis Blut kommt. Nur diese Sprache verstehen sie. Und ich sage Ihnen dann, wie man das am besten macht. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „»Das ist verstörend«“ von Marc Brost und Peter Dausend

Was ich richtig „verstörend“ finde, sind Ihre immer wieder abgedruckten Gefälligkeitsinterviews, dieses Mal halt mit Frau Nahles. Was ist von solchen „Fragen“ zu halten – ein Beispiel:

ZEIT: „Seit Monaten trägt Horst Seehofer immer wieder neuen Ärger in die Regierung, positioniert sich permanent gegen die Kanzlerin und oft auch gegen die SPD. Kann es nur dann einen Neubeginn für die Groko geben, wenn Seehofer die Regierung verlässt?“

Das nennen Sie Interview-Fragen? Mit Suggestiv-Fragen zu operieren, die eine Antwort bequemerweise schon vorgeben – und natürlich ganz im Sinne des Interviewten? Das ist wirklich richtig schlechtes journalistisches Handwerk. Einmal ganz abgesehen von Ihren steten und unfairen Attacken gegen Horst Seehofer und die CSU in den letzten Wochen. Den Vergleich mit Fouché brauchen die Redakteure der ZEIT wahrlich nicht zu scheuen. Und davon habe ich nun endlich genug. – Lisa Werle

Leserbrief zu „Vor dem Kollaps“ von Kerstin Bund

Danke für Ihren treffenden Artikel zum Verkehrskollaps. Eine Aussage ist allerdings korrekturbedürftig. Die Bahn ist beileibe nicht „Das umweltfreundlichste Verkehrsmittel“. Der Fernbus ist zumindest was den Energieverbrauch betrifft bei weitem effizienter und bei entsprechender Abgasentgiftung auch ökologischer. – Armin Müller

Leserbrief zu „Warum nicht Magdeburg?“ von Marcus Rohwetter

Bevor ich zu meinem Kernanliegen komme, möchte ich die Gelegenheit nutzen und Ihnen Lob für zwei Projekte zukommen lassen. Zum Einen rechne ich Ihnen die Kolumne „Quengelzone“ sehr hoch an. Zu oft bin ich im Privaten mit den grausigen Taktiken der Werbewirtschaft konfrontiert. Manchmal denke ich, die Sprüche stammen aus den tiefsten menschlichen Abgründen. Dass Ihre ironische Herangehensweise wöchentlich auf Seite 1 des Wirtschafts-Ressorts anzutreffen ist, unterstreicht die Bedeutung misslungener Werbung im Alltag. Es ist ein Aspekt der Wirtschaft, der jeden von uns berührt. Ebenfalls möchte ich mich hiermit bei Ihnen und Ihren Kolleginnen Christiane Grefe und Merlind Thiele für den grandiosen Artikel „Essen, nicht wegwerfen!“ bedanken. Als ehemalige Aushilfe im Fischhandel kenne ich die Verschwendung. „Masse verkauft. Also alles voll haben“, hieß es. Täglich wurden bis zu zwei Dutzend Fischbrötchen weggeworfen. Zumindest im Privaten gehe ich jetzt konsequent gegen Verschwendung vor, auch wenn ich Ihre Sicht teile, dass es gleichermaßen Aufgabe von Politik und Wirtschaft ist. Eine Ihrer Ansichten kann ich jedoch beim besten Willen nicht vertreten. Vermutlich auch deshalb, weil mir die Thematik so nahe geht. In Ihrem Standpunkt „Warum nicht Magdeburg?“ (aus Die ZEIT Nr.42/2018) geben Sie teilweise den Studenten die Schuld für die Mietpreis-Misere. Gerne würde ich Ihnen hier antworten; als Erstsemestler und frisch Zuagroaster in München.

Die Wohnfrage ist und bleibt die Soziale Frage dieser Zeit. Auch für Studenten, die meist mit wenig Geld und noch weniger Zeit eine Bleibe finden müssen. Zwischen Zulassung und Studienbeginn stehen mitunter nur 6 Wochen. Die vom IW beschriebenen Verhältnisse, luxuriöse 30 Quadratmeter und Uninähe, sind traumhaft. Träume bleiben sie dann aber auch. Versucht man für das Studium an das andere Ende des Landes zu ziehen, ist man nach kurzer Zeit verzweifelt. Kaum Möglichkeiten, sich vor Ort umzusehen und Dutzende an unbeantworteten Mails und Anrufen. Panik macht sich breit und lockt Betrüger an. Mit fünf durfte ich mich diesen Sommer beschäftigen. Zugegebenermaßen ist München was das anbelangt auch ein Extremfall. Eine Wohnung zu finden, bleibt aber auch in anderen Städten eine Herausforderung. Von Ihnen steht der Vorwurf im Raum, dass sich Studenten überwiegend in den hochpreisigen Univierteln niederließen. Das mag stimmen. Es ist aber auch nicht weiter verwunderlich, wenn eine Stadt vorher höchstens als Tourist bewundert wurde. Für die Preisverhältnisse, die In-Viertel und die soziale Struktur der Stadt existiert (noch) kein Bewusstsein.

Dass Erstsemestler zu faul zum Pendeln seien, ist eine Unterstellung. Viele wohnen vor allem zu Beginn des Studiums noch bei Ihren Eltern im Umkreis und nehmen bis zu zwei Stunden Fahrt in Kauf. Der Wunsch nach einem Umzug in die Stadt ist verständlich. Pendler aus dem Süden Hamburgs oder solche, die auf die Münchner S-Bahn angewiesen sind, wissen um die Zuverlässigkeit der Nahverkehrsbetriebe. Hinzu kommt eine Warnung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Lange Pendelzeiten zögen gesundheitliche Konsequenzen mit sich. Diese wiederum seien nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Eine solche Belastung käme zu den bestehenden hinzu. Wenn es die erste eigene Bleibe ist, setzt eine schwere Emanzipation von den Erziehenden ein. Man verlässt das Elternhaus nicht von Heute auf Morgen. Zumindest nicht ohne Folgeerscheinungen. Der Lebenswandel wird noch abrupter, wenn die neuen Studenten ihr Abitur gerade erst erhalten haben. Dank G8 wurde ich erst 2 Tage vor Semesterstart volljährig. Einige Bekannte und Erstsemestler sind es bis heute noch nicht. Für den Umzug sehen sich Kinder aus weniger privilegierten Haushalten gezwungen, etwas für den bevorstehenden Umzug anzusparen. Meist ist das mit einem Job verbunden. Dass der Wohnungsmarkt in Deutschland umkämpft ist, nicht nur für Studenten, verschlimmert die Angelegenheit nur. Der Druck ist enorm.

Das Dilemma hat eine vermeintlich einfache Lösung: daheim bleiben. Nur kann man nicht überall ein Studium aufnehmen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile etablierte Fern-Universitäten. Einen Hörsaal ersetzt das nicht. Forschungsinstitute auch nicht. Aber auch Ihr Vorschlag, halt in einer Stadt mit günstigeren Mieten zu studieren, klingt nur in der Theorie schön. Einerseits ist es irrsinnig, mit der Erstsemesterbetreuung zu argumentieren. Was diese über Lehrinhalte und Qualität des Studiengangs, sowie der Uni aussagt, bleibt offen. Die Lehre muss in den Nischen-Universitätsstädten nicht zwangsläufig schlecht sein. Jedoch bieten die größeren und prominenteren Institute neben der Lehre auch weitere Institutionen und Netzwerke, die über das Studium hinaus ihren Nutzen entfalten können. Angehende Wirtschaftswissenschaftler werden in wirtschaftlich starken Regionen mehr Praktika absolvieren können. Ich werde in München als angehender Amerikanist Vorteile haben. Das ist auch geschichtlich bedingt. Leipzig hat ein US-Konsulat. Aber was bietet mir Magdeburg? Nichtmal meinen Studiengang.

Um den Ganzen etwas entgegenzusetzen, hilft weder eine BAföG-Erhöhung noch Wohngeld für Studenten. Das wurde die Preise nur noch mehr nach oben treiben. Bis auf wenige Ausnahmen wird das Feld den privaten Anbietern überlassen, die dann Preise verlangen können, die den Durchschnitt nach oben ziehen. Und das in Hamburg, München und anderswo. Das Problem über Nacht zu lösen, ist unmöglich. Dafür stehen keine finanziellen Ressourcen zur Verfügung. Ein ausgelastetes Baugewerbe trägt ebenso dazu bei. Jetzt aber wäre die Möglichkeit gegeben, Grundsteine für die Zukunft zu legen. Mehr Sozialwohnungen und mehr Wohnheime werden gebraucht, damit Studenten nicht mit Familien um Wohnraum ringen. Eine schnellere Ausweisung von Grundstücken und die Erlaubnis, höher zu bauen, könnten helfen. Studiumsbedingte Umzüge sind und bleiben ein Problem. Ich könnte noch ewig zu dem Thema schreiben. Dass Sie und Ihr Medium sich dem Thema annehmen, stimmt mich glücklich. So gelangt es ins Bewusstsein der Gesellschaft und über kurz oder lang auch in das politische Tagesgeschäft. Mein eigener Umzug von Hamburg nach Bayern war anstrengend genug und ich wünschte mir, dass Sie auch weiterhin zu dem Thema recherchieren und arbeiten. Bitte nehmen Sie auch unterschiedliche Blickwinkel in Ihre Arbeit auf. Ich freue mich auch weiterhin, auf meine wöchentliche Lektüre der ZEIT und des Wirtschaft-Ressorts. – Max Fluder

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Endlich! Warum kommt so spät erst oder vielleicht so selten jemand drauf, wie diese rechte Partei gross-berichtet worden ist? Das circa 15%-Reservoir von rechten Gesinnungen ist nun schon eine Konstante in Deutschland wie sonst im Westen- na und? 85% sind eine solide Mehrheit, und das Thema Flüchtlinge/Migration stellt auch nicht das Wichtigste oder Grösste der. Mehr Augenmaß, bitte. Lauf, Kaninchen, lauf! – J. L. Neumann

Leserbrief zu „»Ein Witz!«“ von Roland Lindenblatt et al.

Ich hatte kürzlich meinen Volvo bei der Inspektion. Da erfuhr ich, auf Nachfrage nach einer Nachrüstung auf Euro 6, daß Volvo einen Antrag auf Nachrüstung beim Kraftfahrtbundesamt gestellt hat. Die Bearbeitung wird ca. bis 2020 dauern und Volvo ist bisher der einzige Hersteller, der einen solchen Antrag gestellt hat. Da stellt sich mir die Frage, ob das was Bundesregierung und Autohersteller vorgeben für die Millionen Diesel PKW – Nutzer zu tun, nichts mehr als heiße hoch belastete Luft ist. Bevor ich über eine Verschrottung meines neuwertigen Autos nachdenke, müßte eine Prämie, von wem auch immer, so ausfallen, daß mir eine „Eigenbeteiligung an einem Neuwagen“ von max. 6500 € bleibt. Alles andere ist unverschämt. – P. Wurmbauer

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Sie zitieren in Ihrem Artikel gute Vorsätze-„Wir Journalisten sollten diesen Leuten so wenig Forum bieten, wie es irgend geht“. Genau. Und genau an diesen Vorsatz/Wunsch, hält sich die ZEIT überhaupt nicht. Haben Sie mal nachgezählt, wie oft Sie die „…“ zitieren in Ihren Ausführungen? Locker über 30 mal erscheint das Logo und dient dazu natürlich als öffentlicher Werbeträger dieser Partei. Vor einiger Zeit hat Ihr Kollege Holger Stark auch dieser Parteienformation ein großes Forum eingeräumt auf Seite 1 der Zeit Nr. 36. Wenn ich die Zeit nicht schon jahrelang lesen würde, könnte man eine kleine Affinität vermuten. Ich habe H. Stark geschrieben, einfach mal ignorieren. Einfach fallenlassen. oder kein Logo mehr einsetzen stattdessen Übertreibungen, wenn es denn sein muss. Ja, ich weiss, das Journalistenleben ist nicht einfach, wenn man die letzten Anschläge mit schlimmem Ausgang sieht. Die Vorstellungen der neuen Parteivariante sind unwählbar nach den entsetzlichen Äußerungen verschiedener „Dummköpfe“. In der dt. Gesellschaft hat es immer einen nicht austarierten Bodensatz an Unzufriedenen gegeben. Von den „NPD bis zu den Kommunisten“. Es wurde im Laufe der Zeit vieles geschliffen und bereinigt. Wir sollten einfach dem Wähler ein gehörige Portion Widerstand im Geiste zubilligen. Warten wir´s ab, welche Turbolenzen uns noch erreichen, wenn die Strategie der Bundesregierung auf diesem Niveau weitermacht. – Gerd Hummert

Leserbrief zu „Vor dem Kollaps“ von Kerstin Bund

Was für eine Idee! So einfach wie schlüssig:

Die Einführung einer Steuer auf den Ausstoß von CO2 und die Rückgabe dieser Einnahmen an die Bürger, a l l e Bürger und zu g l e i c h e n Teilen. Was die Autorin dieses überzeugenden Artikels über die wahren Kosten unserer Fortbewegungsweisen da vorschlägt, das würde umweltbewußtes Handeln richtig schmackhaft machen. Weil es belohnt statt belächelt wird. Ich bin gespannt, welche Partei sich traut, d a s auf die Tagesordnung zu setzen. – Beate Schwärzler

Leserbrief zum Titelthema „100 Jahre Helmut Schmidt“

Die recht schlichte Charakterisierung von Schmidt´s Sportabzeichenübung (Speerwurf/Held/ auf holprige Wiese/unsicherer Grund/ mit Maßband/akkurat/) hätte eine Lehrer-in mit Dünnbrett-Germanistik-Lehramtsstudium wohl kaum besser bringen können. Danke an die Erinnerung der Schulzeit. – Dr. H. Gerster

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Vielleicht hat sich die Bundesrepublik zu sehr in der Vorstellung gewiegt, eine der wenigen Gesellschaften in der Welt zu sein, die eine unsägliche eigene Geschichte, die tiefbraune Zeit zwischen 1933 und 1945, einigermaßen aufgearbeitet hat. Wobei °Aufarbeiten° nicht „bewältigen“ bedeutet, sondern mit einer solchen Geschichte angemessen umzugehen. Ob der Begriff:: “Erinnerungskultur“, schon wieder zu beschönigend ausfällt, ist durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen. Daß die AfD eine Sammlungsbewegung von Generalprotest-lern unter den Bundesbürgern ist, kann wohl nicht bezweifelt werden. Aber die AfD ist nicht die NSdAP. Was den Umgang mit ihr anbelangt – über 9o Bundestagsabgeordnete, die Partei ist schließlich nicht verboten – muß unterschieden werden zwischen dem öffentlichen politischen Dialog sowie dem politischen Schlagabtausch sowie andererseits dem reinen Bürgergespräch. Die AfD nur in die braune Ecke zu stellen, bringt gar nichts. Teile der Bundesbevölkerung, vor allem auch jüngere Menschen, möchten Deutschland nicht ständig mit einem Sünderhemd herum laufen sehen. Die AfD ist aber vor allem ein Sammelbecken von Unzufriedenheit. Deshalb muß der einzelne Bürger im Gespräch mit einem AfD-Sympathisanten erkunden, wen er mit welcher Geisterhaltung wirklichen eigentlich vor sich hat. Aber völlig verblendete AfD-Anhänger mit sachlichen Argumenten zu überzeugen, das funktioniert nun einfach auch nicht. –Wie es an anderer Stelle der ZEIT heißt, herrscht in der Mitte der bundesdeutschen Gesellschaft ein seltsamer Pessimismus, obgleich das Land in einer gewissen ökonomischen Blüte steht. Warum dieser Fatalismus existiert, ist in einer Gesellschaft der ständigen Stimmungs- und Angstmache noch nicht geklärt. – Sigurd Schmidt

Leserbrief zu „Zu viel Mitte“ von Thomas E. Schmidt

Zu diesem Artikel darf ich dem Autor mein Kompliment aussprechen, letztlich auch Ihnen als der verantwortlichen Redaktion. Als Leser der ZEIT würde ich mir Stimmen dieser Art häufiger oder an prominenterer Stelle wünschen. Gleiches gilt beispielsweise auch für die Autoren Stein und Zimmermann in der aktuellen Ausgabe (S. 12). Artikel dieser Art tragen wesentlich dazu bei, dass der von Ihnen so kritisch begutachtete Diskurs an Dynamik und Vielfalt gewinnt. Aufklärung, wie es die vorgenannten Autoren auf mutige Weise unternehmen, verdient auch von redaktioneller Seite eine deutlichere Anerkennung etwa in der Positionierung an prominenter Stelle (warum nicht auf S. 1?) – Dr. Johannes Kandler

Leserbrief zu „»Ein Witz!«“ von Roland Lindenblatt et al.

Wenn ich mich so umschaue und zuhöre, denke ich, die Welt wird immer verrückter. Ein Beispiel sind diese Dieselfahrverbote für Euro 4-Diesel-PKW’s in Stuttgarts gesamter Stadt. Es soll eine Maßnahme gegen zu viel Stickoxid-Schadstoffausstoß sein. Aber, auf Kosten von viel mehr Kohlendioxid-Ausstoß. Dabei ist dieses zu viel an CO2 für die Existenz unserer Erde wohl viel problematischer. Die DUH geht voran und die Gerichte und danach die Politik folgen gehorsam.

Zunächst einmal: Trotz aller berechtigten Kritik an den Automobilherstellern gehen die Stickoxid- und Feinstaubemissionen in Ba-Wü in großen Schritten zurück. Widersinnig an diesem Dieselfahrverbot ist, dass die vom Fahrverbot betroffenen Euro 4-Diesel viel weniger Stickoxid produzieren, als die neueren Euro 5 und Euro 6 Diesel, die vom Fahrverbot ausgenommen sind.Und welche Menschen trifft man mit diesem Fahrverbot? Wohl am ehesten die Menschen, die sich am wenigsten wehren können. Es sind wahrscheinlich eher viele Ältere, Rentner, Behinderte, Ressourcen- und Umweltsparende, Familien mit Kinder, wahrscheinlich dazu noch eher Wenigfahrer und ganz allgemein Geringverdienende, die sich gar kein neues Auto leisten können. Und viele von ihnen fahren nie oder selten in die Innenstadtbereiche. Diese Minderheit soll nun das Stuttgarter Stadtkesselklima vor zu viel Stickoxid retten. Die Politik macht es sich hier wieder einmal sehr einfach: Die Euro 4-Diesel Besitzer sollen sich jetzt einfach ein neues “umweltschonendes” Auto kaufen oder den ÖNV benutzen.

Aber, wie wir wissen, verbrauchen benzinbetriebene PKW’s, insbesondere die vielen schweren SUV’s, viel mehr Sprit und sie stoßen dazu auch noch viel mehr das klimaschädliche Kohlendioxid aus. Außerdem werden durch den Neukauf wertvolle Ressourcen viel zu schnell vernichtet. Welche zusätzlichen Schadstoffe fallen bei der Neuwagenproduktion wohl an? Zur Klarstellung: Auch für mich ist Umwelt und die Erde existentiell. Deshalb sollten wir doch mit den überlebensnotwendigen Dingen für uns und unserer einzigen Erde anfangen und hier weiter entgegensteuern. Z.B. die Schadstoffemissionen des Wahnsinnsbau von S21, der vermehrte Kohlendioxidausstoß der Benzin-PKW’s und der Kohlekraftwerke, der immer weiter zunehmende Luftverkehr, die gewaltigen Superfrachtcontainer- und Kreuzfahrtschiffe, die furchtbare Massentierhaltung, durch die gigantische Mengen an Gülle produziert wird, mit der unsere Erde, das Wasser und die Atemluft in unglaublich schrecklichem Ausmaß vergiftet wird. Und dann noch zu den Elektroautos: Die viel gefeierten E-Autos verlagern nur die entstehenden Probleme und Gifte raus aus unseren „Vorbild“-Städten in alle Welt. Man schaue sich dabei nur die Herstellung und dann die baldige (Nicht-) Entsorgung der Masse an Akkus an. Ein neues E-Auto hat vor dem ersten Fahrkilometer für seine Herstellung schon so viel schon Kohlendioxid verbraucht, als wäre es 50-Tausend Kilometer gefahren … . Gerade haben die EU-Umweltminister eine Senkung des CO2-Ausstoßes um 35 Prozent bei Neuwagen beschlossen. Die Ganzheit an Umweltbelastung wird nicht geringer. Das sollten wir nicht vergessen. – Peter Gernbacher

Leserbrief zu „Vor dem Kollaps“ von Kerstin Bund

Umsonst ist nichts, alles hat seinen Preis, und ist dieser noch so „tief im Keller“. Wir ziehen leidenschaftlich gerne in die Rabattschlacht; das T-Shirt für 0,99€, die halbe Sau für 9,99€ und die Flugreise nach Mallorca incl. Vollpension und „Ballermann-Kurtaxe“ für 19,99€ pro Woche! Der „All-Inklusive-Mensch“ befindet sich ständig im Schnäppchendelirium, und muss den Schnäppchen wie besoffen, hinterherjagen; wurscht, ob dabei die Umwelt „vor die Hunde geht“, diese Frage stellt sich leider nie! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „»Ich bin froh, dass ich stark genug war für dieses Leben«“ von Amrai Coen und Tanja Stelzer

Über (Musik)Geschmack, da kann man/frau ganz nach Herzenslust streiten; und die „Mainstreamer“ der Radiosender nudeln den ganzen Tag über, ihre Musiktitel kurz und klein, von Tina Turner und Queen bis zu Bryan Adams & Co., ohne Ausnahme, ohne Schonung, alles kommt hinein in den „Gedudel-Einheitsbrei“, leider! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „An der Bruchkante“ von Laura Cwiertnia und Petra Pinzler

Mein Mitleid mit RWE, das hält sich stark in Grenzen. Hoch lebe die Natur, der Wald, der Hambacher Forst! Der einzelne Mensch in der „Dagegengruppe“ ist unheimlich stark, aber Vorsicht, die „Erde ist angebrannt“! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „»Ein Witz!«“ von Roland Lindenblatt et al.

Diesel her, Diesel hin. Benziner erzeugen einen höheren CO2-Ausstoß, Diesel mehr Feinstaub. Was ist nun schlimmer? Wir müssen unser Verhalten grundsätzlich ändern, sprich: Weniger mit dem Auto fahren! Öffies, Mitfahrgelegenheiten, Radfahren oder einfach mal zu Fuß gehen lautet die Devise. Aber wir sind zu bequem und wollen unsere Individualität erhalten. Dank der gut funktionierenden Werbung der Automobilindustrie rasen wir lieber ganz allein mit dem übermotorisierten SUV über die Bahn. Entgegen jeder Vernunft und vor allem gegen unsere Umwelt! Die vielen Diskussionen bringen nichts! Es sollte einfach ein Gesetz verabschiedet werden, welches vorschreibt, dass in jedem Auto mindestens zwei (!) Personen sitzen müssen. Dann wären deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs. Die Polizei hat‘s kapiert, und macht uns das schon lange vor… – Achim Bothmann

Leserbrief zu „»Ein Witz!«“ von Roland Lindenblatt et al.

Diesel hin und Diesel her, irgendwann könnte es auch mal wieder gut sein. Diese(l) Wohlstandsjammerei geht mir langsam auf den Diesel-Senkel! Wie wäre es mit einer dieseligen Hutsammlung für diese doch sehr „armen Diesel-Opfer“! Übrigens soll es „dieselfreie“ Automobile schon länger geben. – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Ü wie Überschrift“ von Ulrich Stock

Sind alle „Trendsetter“, weiß Gott, nicht schon immer total untrendig! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zum Titelthema „100 Jahre Helmut Schmidt“

Über die Notwendigkeit einer fünfteiligen Serie zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt kann man trefflich streiten, auch wenn diese sicherlich darauf basiert, dass er Mitherausgeber der „Zeit“ war. Dass man aber einen limitierten Fotoprint der Zigarettenschatulle dieses Kettenrauchers, der auch überall dort, wo für Otto Normalverbraucher absolutes Rauchverbot bestand, die Luft verpesten durfte nunmehr zum Kauf anbietet, ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Was kommt als Nächstes? Aufgerauchte Kippen oder von ihm benutzte Aschenbecher? – Herbert Korn

Leserbrief zu „Wo ist das C geblieben?“ von Dirk Gieselmann

In Bayern schreibt man Catholisch – mit C wie CSU!

Der Autor Dirk Gieselmann kennt nur Katholiken in Bayern, und „die Kirche“ ist selbstverständlich katholisch. Wo bleibt das protestantische Franken? Seit über 200 Jahren profitiert Alt-Bayern vom preußisch geprägten Norden, aber integriert ist dieser Landesteil bei weitem nicht. Man höre nur den Wetterbericht in BR 1: Zwischen Alpenrand und Donau gibt es „weitere Aussichten,“ nördlich der Donau nichts.Die Metropolregion Nürnberg, SPD-Hochburg seit Jahrzehnten und Heimat des gegenwärtigen Ministerpräsidenten Söder und des früheren Beckstein existiert für den Reporter überhaupt nicht! Absicht? – Ilse Vogel

Leserbrief zu „Macht die AfD nicht so groß!“ von Alard von Kittlitz

Ich hoffe sehr, dass Sie Alard von Kittlitz‘ Vorschlag, wie ängstliche Kaninchen in ihre Erdlöcher zu verschwinden, nicht übernehmen; wir wären dann wohl ans Ende der ZEIT angekommen. – Das Bild vom Kaninchen und der Schlange, also von den Medien und der AfD, ist völlig falsch gewählt: Waren es nicht Presserzeugnisse wie der Spiegel und die FAZ, die wie Schlangen einen Bundespräsidenten zu erwürgen drohten? Ist es nicht die Bildzeitung, die mit ihrem Gift immer mal wieder Bürger gesellschaftlich tötet? Wie wäre es mit dem Bild von der Medienschlange und der AfD-Katze? Sie und andere Medienvertreter fühlen sich doch von der AfD zu Unrecht angegriffen. Dabei haben Sie/sie in der Willkommensphase der Flüchtlingspolitik manch negative Nachricht unterschlagen und bezüglich dieser neuen Partei schon recht früh nach der Devise gehandelt, “statt Kommunikation Exkommunikation“. Von Kittlitz macht es sich zu einfach, wenn er meint, die Flüchtlingspolitik sei ein Problem neben Rente, Wohnungsnot, Pflege oder Steuern. Die von Frau Merkel zu verantwortende Großzügigkeit war nicht die Mutter dieser Probleme, das ist wahr, aber sie hat die genannten Probleme verschärft, unnötigerweise, wie viele meinen. Und das darf nicht nur, das muss in unserer Demokratie angesprochen werden, von jedem, der sich dazu berufen fühlt. – Johannes Kettlack

Leserbrief zu „Wie viel damals ist schon wieder?“ von Shimon Stein und Moshe Zimmermann

Dieser Artikel müsste zur Pflichtlektüre aller führenden Politiker gemacht werden! – Heinz Heienbrok

Leserbrief zu „Bloß nicht abheben“ von Matthias Geis

Die Eingangsfrage von Herrn Geis „Wie haben sie das geschafft?“ kann man getrost als rhetorisch bezeichnen. Es ist doch eindeutig, daß die Partei dieses Hoch nur zum geringsten Teil der eigenen Leistung zu verdanken hat. Die grottenschlechte Performance der Großen Koalition sorgt dafür, daß die Wähler zu den Grünen wechseln. Dazu kommen gravierende Fehler, die seit Jahren von den verschiedenen Regierungen gemacht worden sind. Insbesondere die zum Teil mißlungene Energiepolitik von Frau Merkel. Erst kein Ausstig aus der Kernenergie, dann doch, aber nicht nicht aus eigener Überzeugung. Die Haltung gegenüber der Automobilindustrie ist ein Trauerspiel. Allerdings war Rot-Grün unter Autokanzler Schröder auch nicht besser. Von dem vielgepriesenen neuen Führungsduo habe ich noch nicht viel Substanzielles gehört. Ihre größte Leistung ist die Niederhaltung des linken Flügels. Das hat aber auch damit zu tun, daß der linke Flügel derzeit außer den Altvorderen keine markanten Köpfe hat. Herr Geis läßt das in seiner Betrachtung durchblicken.

Der für mich wichtigste Grund wird von Herrn Geis nicht angesprochen: der seit Jahren andauernde Hype um die Partei in allen Medien. Die Deutungshoheit der Grünen im politischen Diskurs in den Medien übersteigt bei weitem ihre tatsächliche Bedeutung. Die Repräsentanten sind ständig in Interviews präsent, obwohl die Partei bei den letzten Bundestagswahlen auf dem letzten Platz in den Bundestag einzog. Das ist eine Unterstützung, die gerade der Linken und der FDP fehlt. Ich bin sogar der Ansicht, daß das langjährige Multikultigerede der Grünen auch zum Aufstieg der AfD geführt hat. Der Artikel ist insoweit grenzwertig, als er mehr Parteipropaganda ist, als die Art von Qualitätsjournalismus, den sich die Zeit auf ihre Fahnen geschrieben hat. – Dr. Peter Winter

Leserbrief zu „Chinas Privatclub“ von Finn Mayer-Kuckuk

Ist die Neue Seidenstrasse mit der roten Liniein der Grafik richtig eingezeichnet? Macht die wirklich einen Bogen von Kasachstan über Pakisten, die mittelasiatischen Staatn, den Iran, die Türkei, den Balkan nach der Ukraine, Russland und zum Schluß über Polen nach Duisburg? Oder führt Sie ab China über Kasachstan direkt nach und durch Russland und Polen nach Duisburg? Überprüfen Sie bitte auch die Maritime Seidenstraße. Von Shanghai auch nach Vietnam, Bangla Desh und Calcutta? Jakarta vielleicht. Aber Nairobi (Kenya)Mombasa müsste eine andere Verbindung sein. Empfehle, Hamburger Schiffsmakler, z.B. von COSCO, anzurufen. Der könnte beide Strassen mit den Unterwegsstation (Land) und Häfen (See) richtig aufgeben. In Google sind unter „Neue Seidenstrasse von China nach Duisburg“ sowohl die Nord- wie die Südroute (Landweg) in verschiedenen Beiträgen eingezeichnet. Nur in der Südroute gibt es einen Schlenker über Usbekistan. – Hartmut Wagener