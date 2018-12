13. Dezember 2018 – Ausgabe 52

Leserbrief zu „Europas Spaltung“ von Matthias Krupa

Endlich ist es mal nicht Angela Merkels Flüchtlingspolitik, die für die „Spaltung Europas“ und das „Auseinanderdriften“ unserer Gesellschaft verantwortlich gemacht wird. Vielmehr diagnostiziert Matthias Krupa: „Unsicherheit, Angst und Wut zerreißen alle europäischen Gesellschaften“, „in Ansätzen“ auch die deutsche. Ohne den Sündenbock Migranten kommt seine Ursachenforschung allerdings nicht aus. Dabei hat Großbritannien keine türkischen Gastarbeiter und verschwindend wenige syrische oder afghanische Flüchtlinge ins Land gelassen, sondern in der Nachkriegszeit Bürger des ehemaligen Empire, die mit dem Mutterland Sprache und Kultur teilten, und in Frankreich sind es im Land geborene und erzogene Staatsbürger nordafrikanischer Abstammung, die als Fremde diskriminiert werden. Mit Globalisierung und digitalem Wandel, vor denen man Angst haben könnte, haben diese Menschen nichts zu tun. Alte weiße Männer haben auch Angst vor gleichberechtigten Frauen – trotzdem bedeutet Gendergerechtigkeit nicht das Ende der englischen, französischen oder deutschen Kultur. – Jürgen Thiede

Leserbrief zu „Ist die Zeit der Menschenrechte vorbei?“ von Stefan-Ludwig Hoffmann

Der Migrationspakt beschreibt eine gesinnungsethische Zielrichtung, einen verantwortungsethischen Traum. Das mag, abgesehen von der ohnehin definitiv fehlenden „harten“ Rechtsbindung naiv und überspannt klingen. Ähnlich naiv und überspannt wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren?! Mal angenommen, ein noch nicht geborener Mensch, pränatal bereits vernunftbegabt und um die absehbaren globalen Probleme wissend, erfährt von seiner anstehenden irdischen Ankunft. Allerdings sind ihm seine Identität, der Ort und die Umstände seiner Geburt noch unbekannt. Wie wird er denken und urteilen über die Wahrung der Menschenrechte, über Sinn und Zweck von Asyl- und Migrationsrecht, über soft law und hard law? Durchaus nachdenkenswert, nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Daher – ausdrückliche Anerkennung für Angela Merkels engagierte Rede auf der UN-Migrationskonferenz in Marokko wider die Inhumanität und den Nationalismus. – Matthias Bartsch

Leserbrief zu „CDU … und nu?“ von Tina Hildebrandt et al.

Die vermutliche Nachfolgerin Merkels als Kanzlerin verliert sich, wie in der Politik üblich, schon bei ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende in Floskeln und Leerformeln und kündigt indirekt an, nahtlos dort fortzusetzen, wo ihre Vorgängerin aufgehört hat. Was soll „zusammen führen“ respektive „zusammenführen“ bedeuten? Dass man eine Partei und ein Land gemeinsam führt, ist auch ohne Analyse und Kommentar klar, aber wen will sie „zusammenführen“? Meint sie vielleicht das heftig umstrittene und äußerst diffuse Thema Familienzusammenführung in Deutschland? Und wenn sie dann noch von „Kontinuität“ spricht, klingt das wie eine gefährliche Drohung als Fortsetzung der Einladungspolitik und Willkommenskultur a la „Wir schaffen das“, was interne Disparitäten enthält und die Partei weiterhin spalten wird. – Mag. Martin Behrens

Leserbrief zu „CDU … und nu?“ von Tina Hildebrandt et al.

Leider gehen Sie in Ihrem Artikel auf die Wahl von Herrn Ziemiak zum neuen CDU-Generalsekretär nur im Zusammenhang mit der „Dolchstoß-Legende“ des Parteitages ein. Es ist bezeichnend und m. E. ziemlich bedenklich, welche Gründe für die Nominierung und Wahl von Ziemiak genannt werden. Taktik, Proporz und Quote sind bei der Besetzung von politischen Spitzenämtern leider ausschlaggebend. Ob Ziemiak für das Amt eines Generalsekretärs fachlich (Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrung, …) geeignet ist, spielt wie auch bei manchen (den meisten?) Ministern in Merkels Kabinett keine Rolle. In Wirtschaftsunternehmen werden sogar Abteilungsleiterstellen mit größerer Sorgfalt besetzt. Ziemiak hat Rechtswissenschaften studiert und die Erste Staatsprüfung in zwei Anläufen nicht geschafft. Sodann hat er Unternehmenskommunikation studiert, ebenfalls ohne Abschluss. Daneben war er als Werkstudent bei PwC tätig, bevor er 2017 in den Bundestag einzog. Das ist genau die berufliche Basis, die wohl kaum jemand als geeignete Qualifikation für ein politisches Spitzenamt ansieht. Vorgänger und Vorgängerinnen im Amt des CDU-Generalsekretärs waren u. a. Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler, Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Da fragt man sich, was Herr Ziemiak in diesen großen Spuren wohl zu suchen oder verloren hat. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Was guckst du?“ von Hanno Rauterberg

Da können sich Museumsdirektoren, Kuratoren und Politiker, nicht zuletzt die omnipräsente Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch so sehr die Haare raufern unter hoffentlich ständiger Ursachenforschung. In der Tat sind die im internationalen Vergleich bescheidenen Besucherzahlen in Berliner Museen angesichts des gewaltigen Mitteleinsatzes nicht befriedigend. Es ist ein reines Marketingproblem. Man betrachte sich nur die Ankunftsbereiche des Flughfens Tegel, die Berliner Fernbahnhöfe oder die örtlichen U- und S-Bahnhöfe im Regionalverkehr. Großformatige Leucht-Displays mit weltberühmten Meisterwerken aus den Beständen? Fehlanzeige. Ebenso müssten alle interessierten Berliner Hotels bis hinein in die Gästezimmer mit attraktiven Flyern bestückt werden. Kostet natürlich alles auch Geld. Doch l’art pour l’art funktioniert auch über manche Museumsnächte unter Zusatzbelastung der Institute und des Personals nicht von selbst. Auch nicht in Berlin, der deutschen Weltmetropole. – Jochen Freihold

Leserbrief zu „Preis des Sieges“ von Matthias Geis

Sie können es drehen und wenden wie sie wollen. Warme Worte der Gewählten glaubt kaum noch ein Mensch. Was geändert werden müsste, wird nicht geändert. So lange Politiker nicht verstehen wollen, daß sich unser Staat rund um erneuert werden müsste, wird nur symbolisch etwas geändert was keinen Nährwert hat. Der politische Zustand wird also bleiben. Das kann man aktuell an dem neuen Polizeigesetz feststellen. Jetzt schreien die ganzen Linken auf und wollen das verhindern. Das kann kein vernünftiger Mensch mehr verstehen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Europas Spaltung“ von Matthias Krupa

In einer Demokratie wird viel gestritten. In den meisten Auseinandersetzungen hat man sich irgendwie wieder zusammen gerauft. Das ist die Vergangenheit. Heute wird es das nicht mehr geben. Der Graben ist zu tief zwischen den Bürgern und Politik geworden – da geht nichts mehr. Die Vernachlässigung der eigenen Bürger hat die Politik zu weit getrieben. Besonders in Deutschland. Der Bürger kann und will das nicht mehr verstehen, und das zu recht. Wenn die Verantwortlichen weiter „an unserer Demokratie“ festhalten, dann ist abzusehen, daß sie eines Tages aus dem Rathaus gefeuert werden. Mit der EU ist es nicht viel anders. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Oh no!“ von Jochen Bittner

Bb drinn oder draußen, das ist doch völlig schnurz piepe. Die EU lässt Großbritannien nicht hängen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Und worüber denken Sie gerade nach, … Dana Schmalz?“ von Dana Schmalz

In dieser Kürze hat die Völkerrechtlerin Schmalz die großen Probleme des Weltbevölkerungswachstums nur anreißen können. Der Blick auf Afrika erschreckt: man rechnet mit Zunahmen auf 2,4 Milliarden bis 2050 und 4 Milliarden bis 2100. Der gegenwärtig vielgefragte afrikanische Philosoph Achille Mbembe erklärt das 21. Jh. für ein afrikanisches, eben auch wegen dieses einmaligen Wachstums. Leider hat er nichts über die den zu Gebärmaschinen erniedrigten Frauen zu sagen, die oft lieber Bildung erwürben als 5-9 Kinder zu bekommen. Der afrikanische Mann ist wohl ein Potenzmacho, und die Staatschefs begrüßen eine große Bevölkerung. Die Europäer üben keinerlei Druck auf diese kriminelle Geburtenpolitik aus. Mbembe lobt China , weil es Afrika verstehe: dann müssten aber mit der Zeit eine Milliarde nach China einwandern dürfen! Es wird wohl doch eher ein chinesisches Jahrhundert werden und Afrika eine chinesische Großkolonie mit neuer Sklaverei und großem Elend. Man erführe gerne von Frau Schmalz, was das Völkerrecht zur beliebigen Vermehrung einzelner Ethnien auf Kosten anderer meint. Wenn nun auch China und Indien auf je 4 Milliarden anwüchsen? – Guido Kohlbecher

Leserbrief zu „»Ich habe ihn gewarnt«“ von Elisabeth Raether

Zwar hat Cohn-Bendit mit einigen Aussagen Recht, aber insgesamt offenbart er erschreckende Defizite. So verwechselt Cohn-Bendit die Reichensteuer (auf Gehälter ab 1 Million€), die Hollande eingeführt und 2015 wieder abgeschafft hat, mit der Vermögenssteuer (auf Vermögen über 1,3 Millionen €), die Macron gestrichen hat. Insofern hat Thomas Piketty Rrecht. Auch bei der Arbeitslosigkeit liegt er falsch. Sie liegt in der BRD nicht bei 3%, sondern bei 5% und rechnet man die 1 Million Unterbeschäftigten hinzu bei 7,1%. Zudem liegt die Bürgerzufriedenheit in der BRD bei 92% und in Frankreich bei 87%. Macronhat zwar im 1.Wahlgang nur 24% der Stimmen erhalten, dafür aber im 2.Wahlgang 63%. In seiner Aussage zu einem möglichen Gewaltausbruch in der BRD verweist er auf die Tarifverhandlungen. Leider vergisst unser grüner Revoluzzer (?) die Deutschen, die nicht an den Segnungen von Tariflöhnen teilhaben. Macron war gut beraten, ihn nicht zum Minister zu berufen. – Jürgen Neunaber

Leserbrief zu „»Wird Europa hasserfüllt?«“ von Marc Brost und Peter Dausend

Ob Katarina Barley nach Brüssel geht oder nicht ist völlig uninteressant oder überflüssig. Die Frau war für Medizin und Familie verantwortlich. Beides ist vor die Wand gefahren worden. Die Ärzteschafft und die Familienzustände sind zum Gott Erbamen. Für Deutschland mag das seine Vorteile haben, daß sie nach Brüssel abgeschoben wird, für Europa kein gutes Zeichen. Und ihre Partei ist ohnehin klinisch tot. Frau Nahles, die sie für Top hält ist auch von ihr eine Fehleinschätzung. Während der ganzen Amtszeit von Frau Merkel hat die SPD zehnmal ihren Vorsitzenden gewechselt. Allein das reicht aus um sie der Regierungsunfähigkeit zu bezichtigen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Gesammelte Lügen“ von Kerstin Kohlenberg

Ihre Autorin Kerstin Kohlenberg ist einer Sache nachgegangen die Trump seinen Job kosten könnte. Ein Witz wär nichts böses denkt. Vergessen sie das – nichts aber auch gar nichts wird passieren. Ich gehe im „Weisen Haus“ ein und aus…. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Freigeist und Polemiker“ von Ijoma Mangold

Ist es nicht unangemessen, im ersten Absatz eines bescheiden kurzen Nachrufs auf Robert Spaemann ausgerechnet auf den Flakhelfer Günter Grass zu verweisen? Leider war unser Großschriftsteller nicht allein Flakhelfer, sondern – fast ein ganzes Leben lang seinerseits unausgesprochen – auch Mitglied der „SS“. Die mit dem Namen Grass‘ verbundene unappetitliche Assoziation wird Robert Spaemann nicht gerecht, das hat er nicht verdient. – Axel Haltenhof

Leserbrief zu „Preis des Sieges“ von Matthias Geis

Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie vor 20 Jahren, und die CDU ist nicht mehr dieselbe Partei. Auch deshalb konnte Friedrich Merz nicht gewinnen. Und deshalb kann sich die CDU auch nicht einfach aus taktischen Gründen so weit rechts aufstellen, dass die AfD dadurch ernsthaft gefährdet würde. Die neue Vorsitzende kann aber durchaus mit frischem Elan verkörpern, wofür die CDU als traditionelle Volkspartei nach wie vor steht. Viele Menschen brauchen die Mitte einfach als symbolischen Ort der Identifikation. Lange Zeit hatte Angela Merkel sich dort mit Erfolg eingerichtet. Nun hat ihre Partei die Chance, sich den Platz weiterhin zu sichern. Allerdings nur, wenn sie sich möglichst bald auch zu Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin bekennt. An Angela Merkel wird der Stabwechsel, wenn der richtige Moment dafür gekommen ist, sicher nicht scheitern. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Und das geht?“ von Lisa Nienhaus und Jens Tönnesmann

In dem Artikel fliegt Jens Tönnesmann mal eben zu einer Party nach Mallorca und wird von seiner Kollegin für sein interessantes Jetset-Leben gepriesen. Einige Seiten weiter rechnen Sie vor, welche enormen Mengen an CO2 bei Flugreisen in die Atmosphäre gelangen. Vielen Dank für die (wahrscheinlich unbeabsichtigte) angenehme Beiläufigkeit, mit der Sie uns vor Augen führen, wie irrational sich die Menschen verhalten, wenn es um die Wahl zwischen momentaner Bequemlichkeit und einem Beitrag zur Sicherung ihrer Lebensgrundlagen geht. Gerne mehr davon! Auch ich bin übrigens mit meiner Vorfreude auf den nächsten Kanarenurlaub alles andere als eine rühmliche Ausnahme … – Johannes Koch

Leserbrief zu „Ist die Zeit der Menschenrechte vorbei?“ von Stefan-Ludwig Hoffmann

Die Zeit der Menschenrechte bricht überhaupt erst an: Denn zur Zeit werden wir Menschen vom Digitalismus, was geht und was nicht geht, fremdbestimmt und vom Kapitalismus, der zum eigenen Vorteil investiert in das, was digital geht. Der Mensch kommt in den beiden Ismen gar nicht vor. Nach dem Erkämpfen von Menschenrechten gegenüber Willkür, beginnt jetzt unser Ringen um unsere Menschenrechte gegenüber den Ismen. – Elke Blancke

Leserbrief zu „Oh no!“ von Jochen Bittner

Mein Sohn lebt bei London. Der sagt mir: Über 11000 Pubs haben im Vereinten Königreich dicht gemacht. Der Gradmesser für die wirtschaftliche Lage. Aber sie nehmen das zum großen Teil inkauf. Die Selbstständigkeit ist dort ein hohes Gut. Keiner in Europa soll bestimmen wie es zu laufen hat. Das Vereinigte Königreich wird sich neue Aussenhandelspartner suchen. Das dauert natürlich. Aber die Engländer sind zuversichtlich und die EU hilft ihr dabei. Das ist doch ein guter Zug….. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Die Spur des Wurstbrots“ von Moritz Aisslinger et al.

Mit Interesse habe ich Ihr ausführliches und wirklich gut recherchiertes Dossier zu ASP gelesen. Dazu noch folgender Aspekt:

Seit Monaten appellieren Betreibe aus dem Bereich der Ferkelzucht und Schweinemast (u.a. ein Betreib, für den wir arbeiten) an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, die Präventionsmaßnahmen in Sachen ASP gerade im Bereich Informationsarbeit deutlich zu erhöhen; zuletzt Mitte September in gemeinsam unterzeichneten Briefen an das BMEL und den Bundesrat. In der Anlage finden Sie zu Ihrer Kenntnis das Schreiben an Herrn Dr. Wissing, den für Landwirtschaft verantwortlichen Koordinator im Bundesrat. Eine Reaktion haben die Absender nie erhalten. Die Betriebe sind weiterhin bereit, sich finanziell an einer Informationskampagne über die sozialen Medien zu beteiligen, die Saisonarbeiter, Pflegekräfte, Touristen und Speditionsmitarbeiter aus den betroffenen Gebieten in ihrer Muttersprache direkt mit Informationen und Handlungsempfehlungen (Stichwort Wurstbrot) erreicht. Trotz der Empfehlung aus einer Bund-Länder-Tagung zum Thema ASP im März 2019 kam dieses Projekt bislang nicht zur Umsetzung. Diesen Sachverhalt bedauern sie sehr und können ihn angesichts der immer akuter werdenden, in Ihrem Dossier eindrücklich beschriebenen Bedrohungslage für die deutsche Schweinehaltung nicht nachvollziehen. – Dr. Ralf Beke-Bramkamp

Leserbrief zu „Freigeist und Polemiker“ von Ijoma Mangold

Dank an Ijoma Mangold für seinen einfühlsamen Nachruf auf den „großen Philosophen Robert Spaemann“. Als sein Doktorand habe ich ihn vor allem als Freigeist erlebt, als ich meine Dissertation über ‚Nietzsche in Japan‘ schrieb. Er hielt Nietzsche, Mangold weist zurecht darauf hin, als einen wichtigsten Philosophen überhaupt, der vor allem die immer noch gültigen Fragen gestellt hat, vor wie etwa „Was ist Wahrheit nach dem Tode Gottes?“ Dass Spaemann als gläubiger Katholik sich dessen Antworten nicht zu eigen machte, ist nachvollziehbar. Gleichwohl zeigte er sich offen und sehr interessiert an der Frage, wie Nietzsche in einem kulturellen Kontext, der traditionell den westlichen Gottesbegriff nicht kannte, rezipiert wurde. Mit Spaemann ist ein Philosoph gegangen, der die unterschiedlichsten philosophischen und politischen Kreise an – und auch aufgeregt hat: ein wahrhafter Querdenker, der in keine Schublade passt und uns deshalb fehlen wird. – Dr. Hans-Joachim Becker

Leserbrief zu „Wer darf hier was sagen?“ von Maria-Sibylla Lotter

Naive Philosophen und rechtspopulistische free speech

In ihrem Beitrag zur Debatte um das Seminar „Denken und Denken Lassen“, von Professor Dieter Schönecker an der Universität siegen organisiert, schreibt Professor Lotter, dass die Kritiker von Herrn Schönecker vermutlich das „Unbehagen“ und die „Verletzbarkeit“ die in der Auseinandersetzung mit „empörende[n] Meinungen“ einhergeht nicht aushalten können, und das sie verunsichert und ängstlich seien. Es liegt allerdings nicht an fehlendem Mut zur Auseinandersetzung oder Angst vor dem Gegner, dass Kritiker sowohl die mehr als unglückliche und gewollt provokante politische Ausrichtung von Schönecker’s Philosophie-Seminar sowie den Besuch von Marc Jongen und Thilo Sarrazin schlicht ablehnen. Herr Schönecker lädt Rechte ein, weil er ihre Einschätzung teilt, dass ihre Meinung unterdrückt wird. Das ist erstmal erstaunlich, denn Herr Jongen sitzt immerhin im Bundestag und Herr Sarrazin verkauft hunderttausende Bücher. Ein Philosophie-Seminar so einseitig zu politisieren ist einer Universität unwürdig. Immerhin könnte Herr Schönecker die Rechten ja vor den „Gerichtshof der Vernunft“ stellen, wie er verspricht. Leider kam in der Vortragsreihe bisher nur raus, das Studierenden beigebracht wurde, dass man „Masseneinwanderung“ durchaus als „Messereinwanderung“ bezeichnen kann – sie haben also für die Rechten eine wertvolle politische Lektion gelernt, mit wenig philosophischem Inhalt. Herr Schönecker hat seine Kritiker als „Feinde der Freiheit“ beschimpft, und einen Vergleich gezogen zwischen den aus seiner Sicht „Linken“, die eine „nazifreie“ Universität fordern, und den Nazis, die die Universität „judenfrei“ gemacht haben. Die Fronten sind also verhärtet, Herr Schönecker stilisiert sich als Freiheitskämpfer, und die einzigen, die davon profitieren, sind die Rechtspopulisten, die mit ihren free speech-Diskurs die deutsche Universität erobern. Naive Philosophen, wie auch Frau Lotter, halten nicht dagegen sondern unterstützen sie dabei. Die Universität hat besseres verdient. – Dr. Armin Beverungen

Leserbrief zu „Die Hummergesellschaft“ von Alard von Kittlitz

Alard von Kittlitz, der gleichwertig mit Gleichheit verwechselt, belehrt uns: Gesetzte der Evolution gelten, wenn überhaupt, nur für Pflanz und Tier, der Mensch hat ja Kultur. Darwin ist ein rassistischer Lügner, die Erde eine Scheibe und die Farbe der Haut ist anerzogen. Es lebe der Hummer, er wird es trotz unserer Kultur auch nach uns noch tun. Den müssen dann andere fressen. – Dr. Bernhard Jung

Leserbrief zu „Vielleicht hat das Leben keinen Sinn“ von Antje Joel

Sich der Nichtigkeit des Lebens bewusst zu werden, des Umstandes, dass unsere Tage gezählt sind, ist auch nach dem Psalmdichter wichtig und eine Voraussetzung dafür, weise zu werden: “So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen” (Psalm 90, 12). Eine wichtige Einsicht darf dann aber nicht fehlen. Der Christ führt all diese Brüche, die Sie erwähnen, und den Umstand, dass wir sterben müssen, darauf zurück, dass der Mensch dem gefallenen Geschlecht angehört, dass er durch die Sünde korrumpiert ist. Mensch zu sein heißt sündiger Mensch zu sein. Was wir zugleich benötigen ist ein geängstetes Gewissen und die Furcht davor, einmal Gott gegenübertreten und ihm Rechenschaft für das eigene Tun und Unterlassen abgeben zu müssen, v. a. aber das Bedürfnis nach einem Erlöser, einem Mittler. Um wirklich weise zu sein muss die Erkenntnis der Vergänglichkeit unbedingt ergänzt werden um Gottesfurcht: “Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis” (Sprüche 1, 7).

Wo sich beides findet, dem kann geholfen werden. Schon im Garten Eden, als sich Adam und Eva nach ihrem großen Fall aus Angst vor Gott versteckten, wendet sich Gott an sie mit den Worten: „Wo bist du?“ (1. Mo 3, 9), und: „Was hast du getan?“ (1. Mo 3, 13). Mit ersterer Frage wendet sich Gott so einfühlsam an die ganze Nichtigkeit der menschlichen Existenz, an die Scham und Verzagtheit, die Adam und Eva erstmals so deutlich verspürten. Letztere Frage spricht das Problem der Sünde an. Gott deutet dadurch, dass er die beiden eigenhändig mit Kleidern aus Fell bekleidet, schon an, wie dieses ungleich größere Problem gelöst werden kann: Es muss ein Stellvertreter her, der die Sünde auf sich nimmt und sühnt, es bedarf Golgathas. Sehr geehrte Frau Joel, Ihr Artikel hat mich sehr betroffen gestimmt. Ein solcher Nihilismus darf nicht das letzte Wort haben! Wer sich auf das Opfer Jesu und seinen stellvertretenden Tod stützt und mit seiner Schuld zum Kreuz kommt, dem kann geholfen werden. Er kann im Glauben schon jetzt die „Knackse“ seines Lebens überwinden und schon zu Lebzeiten ein tiefes Glück empfinden, einen Frieden, weil er weiß, dass er ein Erlöster ist. – Marcel Haldenwang

Leserbrief zu „Weihnachten im Willkommensland“ von Ursula Leerhoff

Chapeau ´, Frau Ursula ! Wie sich die Bilder bzw. die Abläufe gleichen. So und ähnliches auch in meiner Kleinstadt erlebt. Der beste Satz in dem Beitrag: Das Miteinander gelingt mühelos. – Hartmut Wagener

Leserbrief zu „Damit kein Funke springt“ von Burkhard Strassmann

Der prozentuale Sauerstoffgehalt der Luft ist auf 55 m Höhe der gleiche wie auf 3000 m Höhe, nämlich 21%. Was sich mit zunehmender Höhe verringert, sind Luftdruck (und damit zusammenhängend der für die Atmung wichtige Sauerstoff-Partialdruck) und somit der absolute Sauerstoffgehalt pro Volumeneinheit. Eine Feuerzeugflamme brennt auch auf 3000 m Höhe. – D. Klüppel

Leserbrief zu „Die Spur des Wurstbrots“ von Moritz Aisslinger et al.

Frau Pritschau hält 440 Zuchtsauen mit 6000 Ferkeln, im Jahr erzeugt sie 15 bis 16 Tausend Ferkel, so schreiben Sie. Also 34 bis 36 Ferkel pro Sau und Jahr. Gratulation! Wie schafft sie dies, wo 22 Ferkel auch schon gut wäre? Eine Sau trägt „3Monate, 3Woche 3Tage“, so sagt man, also ca.116Tage. Nach der Geburt verbleiben die Ferkel im Allgemeinen 3-4 Wochen im „Abferkelstall“ (nicht „Ferkelbucht“) und saugen an den Zitzen der Sau. (Der Unternehmer Biel hat vor 50 Jahren mit nur einer Woche Säugezeit experimentiert, doch die Nachteile überwogen damals bei weitem die Vorteile) Danach werden die Ferkel „abgesetzt“, kommen in einen eigenen Stallbereich. Die Sau aber kommt ins „Eros-Center“, in dem oft ein Eber zur „Stimulation“ ist. Wenn die Sau „rauscht“ (menschlich gesprochen: heiß ist), wird sie durch den Eber „gedeckt“ oder vom Landwirt mit einer Pipette „künstlich besamt“. Wenn es gut läuft, ist die Sau wieder tragend, sonst „rauscht“ sie nach 3 Wochen „um“ und wird erneut gedeckt oder besamt. 165 Tage für einen ganzen Zyklus (von Geburt bis Geburt) sind möglich, bzw. 2,2 Würfe pro Sau und Jahr. Die Gesamt-Ferkelproduktion der Frau Pritschau geteilt durch 2,2 ergibt 6800 bis 7200 Ferkel pro „Durchgang“. Pro Sau und „Wurf“ ergäbe dies 15 bis 16 Ferkel – und zwar nicht nur lebend geboren, sondern „aufgezogen“ bis zum Verkaufsgewicht von vermutlich ca.27kg. Jede Sau müsste mindestens 16 voll funktionsfähige Zitzen haben, die Sau dürfte kein Ferkel erdrücken, es dürfte keinerlei Verluste im Stall geben (Ihre Beschreibung und die Kadaverbox sprechen dagegen). Ist die Sauenzahl höher (eine Gruppe nicht mitgezählt) oder kauft Frau Pritschau zu einem hohen Anteil „nachgewiesen tragende Jungsauen“ zu (statt „deckfähige Jungsauen“), so dass ein Teil der Tragezeit ausserhalb des Betriebes liegt und dadurch rechnerisch die „Aufzuchtleistung“ ansteigt? Dem „Normal-ZEIT-Leser“ würde dann ein nicht stimmiges Bild der deutschen Schweinehaltung vermittelt.

Den Begriff „fünftes Viertel“ gab es zumindest schon vor 50Jahren. Damals wurden das Blut, die Schwarte („Schwartenwurst“), die „Pfötchen“ etc. vor allem in der Wurst (auch Sülze) verwertet und vorwiegend im Inland verzehrt . Aus den 1970er Jahren kenne ich noch den Satz: „Das fünfte Viertel deckt die Schlachtkosten“. Aber dies wurde immer schwieriger und daher ist es gut, dass es das Export-Ventil gibt. Mit „…Schlachtreste, die früher in der Mülltonne landeten“ meinen Sie da die 1990er Jahre? Ja „früher“ ist ein relativer Begriff. Ciuleacs Vorfahren in Rumänien schlachteten bei einem Seuchenzug 100 Schweine, schreiben Sie. Meinen Sie mit „früher“ die 1990er Jahre (nach Ceausescu, aber vor EU-Beitritt) oder vor dem Kommunismus oder…? In Rumänien kenne ich mich nicht aus. In meinem Geburtsort durften die Handwerker und Bauern bis ins 19.Jahrhundert hinein im Herbst 1 – 4 Schweine in den Wald zur „Eichelmast“ treiben (anders konnte man die Schweine nicht „fett“ = „schlachtreif“ kriegen). In anderen Orten gab es auch „Berechtigte“, die 8Schweine treiben lassen durften. Aber 100 Mastscheine pro Betrieb, das ist eine Entwicklung gegen Ende des 19.Jahrhunderts. Ich hoffe, Sie können meine Fragen ein wenig erhellen. – Adolf Ronnenberg

Leserbrief zu „Heiter bis glücklich“ von Claire Beermann

„Waren Sie auch kein Ass in Mathe? Statttdessen können Sie jetzt ein Ass im Pulli werden – ist eh cooler…“ Ja, ich war und bin ein Ass in Mathe und bin stolz darauf. Ebenso stolz bin ich darauf, dass meine Tochter dieses Erbe angetreten hat. Sie findet Mathe ebenso „cool“. Und studiert ein entsprechendes Fach. Beim nächsten Mal denken Sie also daran, wenn sie einen derartigen Satz schreiben – wir wollen doch gerade junge Mädchen ermuntern, genau sich von diesen Klischees zu lösen. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Vielleicht hat das Leben keinen Sinn“ von Antje Joel

Es ist sicher nicht böse gemeint, aber Formulierungen wie „schicke Syndrome“ oder „nicht einmal Autist“ sind gegenüber Betroffenen doch reichlich taktlos. Eine solche unangemessen flapsige Ausdrucksweise erstaunt mich gerade in der Zeit, die doch für sorgfältigen Qualitätsjournalismus steht. Gerade über das Asperger-Syndrom bzw. Autismus-Spektrum-Störungen sind in den letzten Jahren neue Erkenntnisse gelungen. Das wissenschaftliche Bild wird präziser und die Diagnose-Infrastruktur ist (noch immer) im Aufbau befindlich. Damit einher geht eine steigende Zahl an Diagnosestellungen, was schlicht und ergreifend korrekt und für Betroffene wichtig ist. Mit Mode und schicken Accessoires haben ernst zu nehmende Behinderungen nichts zu tun. – Sebastian Stehle

Leserbrief zu „Über das liberale Amerika“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Man muss sich wirklich Gedanken machen über ‘the land of the free and the home of the brave‘ – Was für ein Abgesang! Wenn ein nackter 80-jähriger ehemals Krimineller, der schon vor 1948 von der Mafia verprügelt wurde, und ein paar „Restaurants“, die die Hoden von männlichen Truthähnen als Delikatesse zubereiten -, also wenn das alles ist, was von den Rebellen gegen England aus dem Jahr 1776 übrig geblieben ist, können die US-Amerikaner uns hier in Europa nur leidtun. Wir haben hier zwar auch Idioten, von Marine Le Pen über die norwegischen Faschisten bis hin zu unserer Alternative für Deutschland (um nur einige zu nennen), aber das Geburtsland des Liberalismus und der liberalen Gesinnungen ist tot. Übrig bleiben Trumps Lügen (der Lügenzähler der Washington Post ist bei ca. 5000 angekommen) und die Arroganz der Macht, die damit verbunden ist. – Wolf Auffermann

Leserbrief zu „Spitzel, Verschwörer und zwölf Tote“ von Daniel Müller

Vor kurzem habe ich das Buch von Elias Davidsson „Der Gelbe Bus“ (ISBN 978 3 88975 274 1) gelesen. In seinem Buch verweist Herr Davidsson auf einen ZEIT-Artikel vom 5. April 2017. In dem damaligen Artikel hieß es, dass sich der LKW mit 15km/h auf den Weihnachtsmarkt schob. „Laut den GPS-Daten des Wagens fährt Amri den Laster durch den Tiergartentunnel, unter dem Regierungsviertel hindurch, … Um kurz nach 20 Uhr hält er an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün springt, fährt Amri an. Es ist 20.02 Uhr. Mit rund 15 km/h schiebt sich der Lkw auf den Weihnachtsmarkt.“ Ein LKW, der sich mit 15km/h vorwärtsschiebt, rast nicht. In dem Artikel vom 13 Dezember 2018 geht die ZEIT dann wieder von einem rasenden LKW aus. „Sie (die Fotos) zeigen exakt die Stelle … an der Amri später auf den Weihnachtsmarkt rasen wird.“ Mit meinem Leserbrief möchte ich auf diesen Widerspruch zwischen einem angeblich rasenden LKW und der faktisch durch die GPS-Daten bewiesenen Geschwindigkeit von 15km/h hinweisen. Wer Interesse für die weitere Bedeutung dieses Unterschiedes hat, dem empfehle ich das oben genannte Buch von Herrn Davidsson zu lesen! – Martin Rau

Leserbrief zu „Ich bin Hauptstraße!“ von Ulrike Gastmann

Über den leicht anglizistischen Plural „Streits“ bin ich in Ihrem Artikel gestolpert. Und siehe da, auch der Duden kennt bis jetzt als Plural von Streit nur Streite. Wegen dieses kleinen Fehlers leider nur 2- – Karl Ulrich Würz

Leserbrief zu „Ist der wirklich so dröge?“ von Mark Schieritz

Ehrlich gesagt finde ich Herrn Scholz überhaupt nicht dröge! Endlich mal ein zielstrebiger, ruhiger, engagierter Politiker und nicht immer dieses ermüdende, lächerliche Alphatierchen Gehabe eines Seehofer, Scheurer, Merz, Schröder, Spahn, Dobrindt, … Ich würde Scholz sofort wieder wählen, genau deshalb!!! – Susanne Koch

Leserbrief zu „»Ich habe ihn gewarnt«“ von Elisabeth Raether

Selbst die Märchen aus 1001 Nacht helfen den Herrschenden nicht mehr. Vorbei die Zeiten, wo sie sich verkleidet unters Volk mischten, um zu erfahren, was die Menschen bewegt. Macron hat seinen Berater Cohn-Bendit, auf den er aber auch ich hört, um die Signale der Völker zu vernehmen. Die Konzentration der Macht im französischen Präsidialsystem ist ja nur ein Element, das die Abgehobenheit der Herrschenden auf die Spitze treibt. Viele Probleme würden nicht so massiv auftreten, wenn es noch einen Kontakt gäbe zwischen den Führungsebenen und dem was man früher „die einfachen Leute“ nannte. Ein Bildungsminister, der mit einem normalen Lehrer redet, ein Konzernführer, der einen simplen Ingenieur bei VW Ernst nimmt, ein Präsident, der vielleicht mal einen Regionalzug benutzt. Das wär schon was. Aber ohne massiven Druck von Unten wird da nichts geschehen. Die Gelbwesten legen in dieser Hinsicht den Finger in die Wunde des Systems. – Dieter Schöneborn

Leserbrief zu „Wem gehört denn nun mein Bauch?“ von Mariam Lau

Vermutlich stehen die Befürworter/innen des jetzigen §219a im Kern der sozialen Indikation an sich skeptisch gegenüber. Zu Mündigkeit und Rechten gehören Eigenverantwortung und Pflichten. Zeugen Erwachsene auf gleicher Augenhöhe in einvernehmlichem Verkehr Kinder, sind sie verantwortlich. Dann ungeborenes menschliches Leben zu töten, ist auch m.E. nicht sozial. Anders ist es bei der medizinischen (Gefahr für die Gesundheit der Mutter) und juristischen (Missbrauch, Vergewaltigung) Indikation. Ferner brauchen Frauen im Notfall schnelle sachliche Informationen zu Abtreibungsmöglichkeiten. Wenn Politiker/innen die „soziale“ Indikation kritisch sehen, müssen sie jedoch eben diese sachlich, ehrlich offen in Frage stellen, die werdenden Eltern notfalls unterstützen. Hierbei ist allerdings die relativ unbekannte Frage sogenannter „Frühestabtreibungen“ nicht angesprochen. Es geht zunächst es um alle hormonellen Methoden (Pillen). Sie können (müssen aber nicht zwingend) z.B. als Zusatzkomponente nach einem je nach Pillenart genannten Zeitraum des vergessenden Überschreitens des täglichen Einnahmezeitpunktes die Einnistung einer befruchteten Eizelle verhindern. Die mechanischen Methoden (Spiralen usw.) wirken je nach Art hauptsächlich oder deutlich öfter als die Pillen so. Sieht man die Befruchtung der Eizelle als den Beginn menschlichen Lebens an, wird man sie schwerlich nutzen können. – Johannes Haverkämper

Leserbrief zu „Vielleicht hat das Leben keinen Sinn“ von Antje Joel

Ich bin tief berührt von Ihrem Text – und fühle mich zudem noch sehr gut unterhalten! Beim Lesen wollte ich ständig zur gleichen Zeit applaudieren, lachen und weinen. Ich habe selten eine so ehrliche Selbstreflexion in einer Zeitung gelesen. Und ich bin Mutter eines Kindes, das ebenfalls „socially awkward“ ist und ich ziehe meinen Hut, mit welcher Einfühlung Sie ihrem Sohn begegnen und ihn ernst nehmen. Und schonungslos die eigenen Motive enthüllen. Ich versuche genau so mit meinen Kindern zu leben. Danke von Herzen für Ihren Artikel, bitte noch viel mehr davon. – Dana Schuster

Leserbrief zu „Stimmt’s?“ von Kavy Wolk

War denn kein Mann bei der Studie dabei? Jeder Mann kann vermutlich aus eigener fahren bestätigen, dass beim Pinkeln im Sitzen nach dem Aufstehen oftmals eine Restentleerung ansteht. Ich bin kein Mediziner, kann es mir also nicht erklären, weiß es aber aus Erfahrung. Metaanalysen helfen nicht viel dabei, medizinische Tatsachen zu erheben. – Roland Jurgeleit

Leserbrief zu „Der andere Stallgeruch „ von Thomas Melzer

Der Artikel hat mir sehr gefallen. Da musste ich sogleich an meine eigene Wendezeit denken. Damals war ich bei der Bundeswehr und es wurden Leute gesucht,die die NVA in die Bundeswehr integrieren. Unser Btl.-Kommandeur verwies die Verantwortung über gewillte Soldaten,die teils aus Idealismus sich der Sache zuwenden wollten-darunter auch ich-an die KP.Chefs. Mein KP.-Chef hatte schon erfahren,das ich direkt mit dem Kommandeur über diese Sache gesprochen hatte. Er sagte zu mir:“Du brauchst dich gar nicht zu bewerben,du bleibst hier.“ Will sagen,das damals ,vorwiegend Unteroffiziere mit oder ohne Portepee,in den „Osten“ geschickt wurden,die ein Bataillon entbehren konnte. Die qualifizierten Soldaten blieben am Stammort-BASTA- – Norbert Müller

Leserbrief zu „Preis des Sieges“ von Matthias Geis

AKK wird nicht einen einzigen Wähler von der AfD zurückholen! Bei der Europa-Wahl werden schließlich neben der Migrationspolitik noch ganz andere Themen im Vordergrund stehen, nämlich z.B. erneut die Euro-Rettungspolitik im Verbund mit Draghis Geldschwemme! Denn was wird ein Wähler denken, der -wie es derzeit vielfach geschieht- von seiner Lebensversicherung ein Schreiben erhält, in dem ihm aufgrund der Niedrigzinspolitik Leistungskürzungen angekündigt werden? AKK wird hier die Politik Merkels mit der Ausbootung von Weidmann als potentieller EZB – Präsident nahtlos fortsetzen – von einer notwendigen Kritik an der EZB ganz zu schweigen! Deswegen dürfte sich die CDU in falscher Sicherheit wiegen, wenn sie denken sollte „schlimmer geht‘s nimmer“! – Hans Hardenberg

Leserbrief zu „Weihnachten im Willkommensland“ von Ursula Leerhoff

Ein guter bericht. Das ein mensch einen in not geratenen hieft ist eine selbstverstaendlichkeit. Das es in Europa regelb gibt die nicht alle beduerfnisse des einzelen entsprechen ist klar. Gercht geht es nicht mal in der kirche zu. Auch wenn es fuer einige eine Mode erscheinigung ist, ist hielfsbereitschaft ein menschen recht. Wie gut so etwas ist habe ich 1992 in berlin erlebt. Als obdachloßer sass ich muede auf den stuffen der disco esso 36. Als sich mir zur rechten und linken zwei mir fremde gestalten setzten. Der eine trecker becker fragte mich aus welcher wargenburg ich sei. Upy was ist ne wagenburg? Nun meine geschichte war damals schnell erzaehlt. So sagte der abder zu trecker becker du ich fahre fuer14 tage nach paris der neue damit war ich CHRISTIAN gemeint! Darf in meinen bauwagen wohnen. Fuer 14 tage einen bauwagen gegenueber vom Hauptbahnhof ost dierrck an der soree oder wie der kanal da auch immer heisst. 14 tage sicher und warm zu schlafen. 14 tage berlin um sonst. 14um die Weihnachtszeit. 14 tage die mich gepraegt haben wie keine zeit davor oder danach. Dabke trecker becker. Danke mein unbeckanter helfer. Kurze zeit nach Weihnachten reisste ich nach Hamburg wo mich eine nachricht ,meiner zukuenfigen freundin und späteren frau erreichte. – Christian knaut

Leserbrief zu „Ist der wirklich so dröge?“ von Mark Schieritz

Ob Scholz dröge ist oder auch nicht kümmert mich einen Sch……. Es wäre eigentlich überhaupt gar nicht schwer wieder Wähler zu gewinnen. Er wird es nicht tun wollen sowie andere Parteien ebenso – bis auf die AfD. Weil es dann ein mittleres Erdbeben geben würde. Warum eigentlich? Andere europäische Länder können das ja auch. Die Integration auf ein Mindestmaß zurückstutzen. Ihr Autor Mark Schieritz würde das bestimmt auch nicht wollen. Besonders die Muslime, die nicht integrierbar sind. Das weiß eigentlich die halbe Welt. Also, wird es eines Tages andere tun. Und die SPD, die ich gern wieder bei über 30% sehen würde, wird sich weiterhin im Keller aufhalten müssen. Die zweite Etage werden sie, solange ich lebe, nicht mehr erreichen. Die Etage haben jetzt die Grünen eingenommen. Eine Partei, die eigentlich heutzutage völlig überflüssig wäre. Wenn ich das meinem Opa erzähle, würde er ohnmächtig werden. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Was guckst du?“ von Hanno Rauterberg

Bei Eintrittspreisen von z.T. deutlich über 10 Euro wundern Sie sich über geringe Besucherzahlen? Sollen Bildung und Freude an Kunst vermittelt werden, wäre freier Eintritt wie z.B.in die ständige Sammlung des Essener Folkwangmuseums ein erfolgreicher Weg. – Dr. Ulrike Denker

Leserbrief zu „Globaler Müll“ von Jacqueline Haddadian

Schön, dass Ihr das Thema immer und immer wieder aufgreift. Wir Verbraucher müssen endlich aufwachen! Es ist nicht damit getan, alles, wirklich alles, nur in den gelben Sack zu werfen, und diesen dann – über die Niederlande – nach Asien zu schicken. Aus den Augen aus dem Sinn. Das ist vielleicht einfach und erleichtert das Gewissen – echte Lösungen aber sehen anders aus. Kunststoff gehört weitgehend verbannt! Alles, muss auf den Prüfstand. Angefangen mit sinnlosen Verpackungen, über Plastik-Einweg-Artikel oder Plastik-Spielzeug (das oftmals sogar belastet ist…), bis hin zu Kosmetikartikeln. Warum sind eigentlich ökologisch wertvolle Produkte, umweltneutral verpackt, erheblich teurer, als in Plastik verpackte Massenware mit künstlichen Inhaltsstoffen. Wie können wir das ändern? Ganz einfach, die erstgenannten Produkte gehören subventioniert, Plastik und anderer Schund wird besteuert! Die Kunststoff-, Verpackungs- und Werbebranche hat uns in den vergangenen 50 Jahren wirklich gut erzogen. Und wir lassen uns berieseln und laufen hinterher. Schluß damit, denkt einfach mal nach. Jeder Einzelne knn sein Verhalten ändern. Es gibt genug Alternativen! – Achim Bothmann

Leserbrief zu „Ist die Zeit der Menschenrechte vorbei?“ von Stefan-Ludwig Hoffmann

Wer noch nicht ganz erkaltet, empathielos oder ethikresistent ist, für den sind die weltweiten dehumanisierenden Aktionen, Methoden und Menetekel unübersehbar. Die Menschenrechte werden tagtäglich verachtet, verhöhnt und geradezu mit Füßen getreten. Bei all den Diskussionen, Analysen und Berichten – auch in der ZEIT- ist eine gehörige Portion Sophisterei dabei. Faktum ist, dass im Jemen Millionen verhungern und die Welt Geschäfte mit der moralisch verkommenen saudischen Regierung macht. Faktum ist, das Frauen und Kinder ausgebeutet werden um unsere Kleidung zu nähen – zum Hungerlohn und ohne jegliche Arbeits- oder Sicherheitsstandards. Faktum ist, dass die Millionen von Flüchtlingen als akute Bedrohung gelten. Und wenn diese „Verdammten der Erde“ (© Heribert Prantl) vor den Mauern der Wohlstandswinkeln unseres Planeten stehen und um Einlass bitten, die Berufung auf die Menschenrechte, unter allerlei spitzfindigen Argumenten – Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik etc., etc. – geradezu als Unverschämtheit empfunden wird. Das was momentan weltweit stattfindet ist eine einzige Absage an das Humanitätsideal – sei es der kategorische Imperativ von Immanuel Kant oder die biblische Bergpredigt. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Ist die Zeit der Menschenrechte vorbei?“ von Stefan-Ludwig Hoffmann

In der Politik sind die Menschenrechte nie beachtet worden. Alles was bisher darüber erzählt wurde ist reine Theorie. In Deutschland werden die Menschenrechte ständig vernachlässigt oder wenn man es härter formuliert, mißachtet. In der größten Demokratie der Welt, in Indien, werden tagtäglich Menschenrechtsverletzungen begangen. Das hat nur in der Wissenschaft bestand. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Vielleicht hat das Leben keinen Sinn“ von Antje Joel

Danke für die vergnügten Minuten beim Lesen Ihrer Gedanken. Tja, die Suche nach dem Sinn des Lebens treibt die Menschen um seitdem es sie gibt. Wir sind alle sterblich und wissen es auch. Das trübt unser Vergnügen am Leben. Manchmal. Früher gab es die Religion als Trost. Heute vielleicht die Idee der Arterhaltung. Bei durchschnittlich 1,1 Kinder pro gebärfähiger Frau in Deutschland scheint diese Idee nicht auf viel Resonanz zu stoßen. Bei Ihnen war das allem Anschein nach anders. Sie haben Ihren Sinn gefunden. Und Ihr Sohn wird seinen Sinn auch finden. Wenn meine Interpretation Ihrer Beschreibung richtig ist. Im Zweifel liegt der Segen. Wenn er es nicht schon haben sollte: schenken Sie ihm Montaigne. – Hartmut van Meegen

Leserbrief zu „Preis des Sieges“ von Matthias Geis

Ohne Frage, der Gemeinschaftsgeist der CDU wird den Preis des Sieges von Annegret Kramp-Karrenbauer ausmachen. Nach dem möglicherweise unvermuteten, auf jeden Fall aber knappen Ergebnis bei der Stichwahl zum CDU-Vorsitz obliegt es nun insbesondere der „grauen Parteieminenz“ Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, jene Geister einzufangen, die er jüngst auch mit seiner ostentativen Intervention pro Merz qua FAZ-Interview gerufen hat. Nolens volens bleibt mithin ein weiteres Mal die überlegene Klugheit und Resilienz der vormaligen CDU-Chefin und Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel zu konzedieren, die es, obgleich AKK gewiss seit Wochen auf der Zunge liegend, vorzog, bis zuletzt auf dieselbige (Zunge, nicht AKK) zu beißen. Strobls der (verlorenen) Wahl nachgelagerte, geradezu sakrosankt anmutende „Friedrich Merz ist nicht weg, er ist mitten unter uns“-Feststellung hingegen weist nicht nur auf eine tiefsitzende Enttäuschung, sondern auf einen überaus alarmierenden Zustand des konservativ-liberalen Parteiflügels der CDU hin. – Matthias Bartsch

Leserbrief zu „Wer darf hier was sagen?“ von Maria-Sibylla Lotter

Es heißt, die intellektuellen schwiegen und dokumentierten damit ihre bedeutungslosigkeit. das stimmt nicht, aber sie produzieren eben keine skandale, über die weithin berichtet würde. also, hören wir auf mit der moralischen selbstzensur! lasst unsere gerichte über den tellerand suppen, damit man sie hört. extrem denken, moderat handeln, statt moderat zu denken und das handeln chaoten zu überlassen. – Horst Papenhausen

Leserbrief zu „»Härter kann es nicht mehr werden!«“ von Jens Tönnesmann

Zitat:„Wir messen Symbolen wie Glyphosat …mehr Bedeutung zu, als sie haben und zwar eine viel zu sehr ökologisch gefärbte!…Der Unkrautvernichter hilft dabei die Welt zu ernähren…dank Glyphosat… müssen (Bauern) nicht mehr jäten, grubbern und mulchen“. Kaum zu glauben in welchem Maße an Unwissenheit sich der Betriebsratsvorsitzende Oliver Zühlke hier positioniert. Er wirft zwar viele gängige Begriffe der Nachhaltigkeitsdiskussion in das Interview, ohne dabei seinem eigenen Anspruch der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Inhalten und Fakten gerecht zu werden. Zu den ignorierten Fakten gehören z.B. die kontroverse Diskussion über die Kanzerogenität von Glyphosat und die ökologisch hoch produktive Methode des Mulchens. Auf diesem Niveau ist eine nachhaltige Entwicklung bzw. die angestrebte Große Transformation nicht zu erreichen. Herr Zühlke betreibt nichts als einseitige, ökologieferne Interessenvertretung. – Peter Vollmer

Leserbrief zu „Wer darf hier was sagen?“ von Maria-Sibylla Lotter

Ihr linken Meinungsdiktatoren mit der selbsterteilten Lizenz zur Ausgrenzung Andersdenkender: geht heraus aus euren Hörsälen hinaus aufs Land, in das Wartezimmer eines Hausarztes! Dort könnt ihr einmal so richtig „dem Volk aufs Maul schauen“! (Ich kann ihm sogar hinters Maul schauen, manchmal bis in die Abgründe seiner Seele!) Von gestandenen Manns- und Weibsbildern, von den älteren von ihnen sogar „uff platt“ werden euch dort Sätze um und in die Ohren fliegen – dagegen wirken die Texte von Thilo Sarrazin wie Verse aus dem Katechismus! Audiatur et altera pars – auch der an seiner Scholle klebende Landwirt, auch der in seiner Heimat verwurzelte Patriot! Eure Anhänger sind die Minderheit der abgehobenen, „weltoffenen“ Grün-Urbanen; die Menschen auf dem platten Land würden euch, selbst wenn sie euch zuhörten, nicht mehr verstehen! So tragt ihr, ganz bewußt, weiter bei zur Spaltung unserer Gesellschaft statt zu ihrer Aussöhnung! – Dr. med. Ulrich Pietsch

Leserbrief zu „Wer darf hier was sagen?“ von Maria-Sibylla Lotter

Wo, wenn nicht an, in und/oder mit einer Universität (und nicht einer ((Fach-)Hoch-)Schule oder einem Stammtisch) ist der Ort, Meinungen darauf zu prüfen, ob sie des Wissens würdig sind? Und um die obige, vermutlich einige beleidigende, Einschränkung ins rechte Licht zu rücken und verständlich zu machen: „Universität“ ist zuallererst eine Haltung. – Volker Homann

Leserbrief zu „Wer kommt da noch mit?“ von Ulrich Schnabel

Von Zeit zu Zeit off-line sein als geistige und emotionale Notwehr! Hilft garantiert !! – C. Plagemann

Leserbrief zu „Erst jetzt sind ihre Stimmen zu hören“ von Katharina Kakar

Dieser kleine Artikel ist das Beste, was ich in der ZEIT in den letzten Jahren gelesen habe. Da sollten die intellektuell satten und überlasteten Europäer mal genau hinhören, da steckt sehr viel Zunder drin. Ich kann das gerne mit Ihnen vertiefen.Auch im europäischen Raum liegt unter der oberflächlichen Decke noch viel verborgen: Handwerk und Gottesverständnis der Kelten z.B. Aber da rumpelts kräftig in den Organisationen, die sich gut eingerichtet haben. – Hans Joachim Hühner

Leserbrief zu „Was guckst du?“ von Hanno Rauterberg

Mir großem Interesse habe ich Ihren kritischen Beitrag „Was guckst du ?“ zu den Gründen gelesen,warum die Berliner Museen im Vergleich zu denen anderer Großstädte so leer sind,und hoffe,die verantwortlichen Museumsleute und insbesondere die das Geld für die vielen Neubauten bewilligenden Politiker nehmen sich Ihre Worte zu Herzen. Oddrr ? – Dieter Ciesielski

Leserbrief zu „Weihnachten im Willkommensland“ von Ursula Leerhoff

„Wir schaffen das“ sagte Frau Merkel 2015. Wer ist WIR? Es ist bestimmt nicht Frau Merkel, die es versäumte, die Migration, die sie ausgelöst hatte, in geordnete Bahnen (Stichwort „Integration“) zu lenken. Es ist auch nicht ihre Partei, die jetzt dabei ist, wieder zurück zu rudern. Es ist auch nicht die Bundesregierung, die viel zu spät auf die „Asylantenflut“ reagierte. Und es sind schließlich auch nicht die Kommunen, die hilflos dem Problem ausgeliefert waren, das da auf sie zukam, und die – mit einigen erfreulichen Ausnahmen – mit bürokratischen Hürden die Integration behindern. Nein, es sind wir, die ehrenamtlichen Helfer, die z.B. Deutschunterricht, insbesondere für Analphabeten, geben, die Schulkindern bei Hausaufgaben helfen, die Autofahrten zum Arzt und zum Supermarkt organisieren, die bei der Jobsuche behilflich sind, und die schwer verständliche Formulare für sie ausfüllen. Es tut gut, trotz mancher Enttäuschung, manchmal mit einem „Dankeschön“ belohnt zu werden. – Dr. Peter Dodel

Leserbrief zu „Die Spur des Wurstbrots“ von Moritz Aisslinger et al.

Wie kann man Teile eines geschlachteten Tieres (das man auch vor langer Zeit auch bei uns verwendet hat) als „Scheiße“ bezeichnen? Zitat aus dem Artikel: “ Er hat, so kann man es sagen, aus Scheiße Gold gemacht“. Ich bin kein Freund von Herrn Tönnies. Aber es gibt mittlerweile viele Landwirte, die ihre Tiere selbst vermarkten und versuchen, das ganze Tier zu verwerten. Es zeugt nicht von allzu grossem Respekt gegenüber dem Schwein (was eventuell auch von Ihnen gegessen wird), Teile von ihm abfällig als „Scheiße“ zu bewerten. – Antonia Gruhn

Leserbrief zu „»Ich habe ihn gewarnt«“ von Elisabeth Raether

Daniel Cohn-Bendit ist romantisch, wenn er glaubt, dass Tarifverhandlungen in Deutschland im Sinne einer sozialen Partnerschaft geführt werden. Das ist in Zeiten massiver Tarifflucht nicht mehr so. In der Druckindustrie gibt es einen Verhandlungsführer, der in seinem Unternehmen 90 Prozent der Mitarbeiter/-innen tariflos beschäftigt. Zu den Verhandlern gehört auch der Geschäftsführer des hessischen Druck-Arbeitgeberverbandes. Dabei gibt es in Hessen keine einzige tarifgebundene Druckerei mehr. Ebensowenig wie im Saarland oder in Rheinland-Pfals, von den ostdeutschen Ländern ganz zu schweigen. Und in den Tarifverhandlungen für die papierverarbeitende Industrie hieß es vor wenigen Tagen seitens der Arbeitgeber, dass man die bisher selbstverständliche Zusage, dass es keine Maßregelung von Streikenden gibt, nicht mehr geben wolle. Wer seiner Firma durch Streik schade, müsse bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, lautet die neue Ansage. Es ist nicht zu kritisieren, wenn kapitalistische Unternehmer Gewinne steigern wollen. Wird aber der soziale Frieden riskiert, wird Gier tatsächlich zur Sünde. (PS, nur zur Erläuterung: Verhandlungsführer der Druck-Arbeitgeber ist Sönke Boyens von der Dithmahrschen Landeszeitung) – Klaus Schrage

Leserbrief zu „CDU … und nu?“ von Tina Hildebrandt et al.

Frau Kramp-Karrenbauer hielt eine rhetorisch geschickte, weil Parteitagsstimmungen zum eigenen Nutzen gewendete Rede, die inhaltlich so folgenlos war, dass sich zu ihrem Glück schon vorgestern keiner mehr an sie erinnern mochte. Herr Merz, von dem ich politisch weit entfernt bin und den ich niemals wählen würde, hat seiner Partei einige politische Wahrheiten zugemutet, insbesondere die deutsche Mitverantwortung für horrende Jugendarbeitslosigkeit in Teilen Europas, die Deutschland zukünftig auch finanziell bekämpfen müsse – und genau diese Worte (und nicht irgendwelche lauter oder leise gedrehte Mikrofone) werden ihm die paar Stimmen gekostet haben, die ihm am Ende fehlten. Dafür gebührt ihm Respekt. Wir Wohlstandsegoisten sollten häufiger mal uns an die eigene und nicht bequemer nur an Merzens Nase fassen. – Dr. Torsten Schwan

Leserbrief zum Titelthema „Geschwindigkeit“

Es wird so getan, als ob die zunehmende Geschwindigkeit der Welt ein gottgegebenes Schicksal wäre, an das sich der Mensch anpassen müsste. Arme Leute, die ständig der immer schneller werdenden Welt hinterherhecheln. Dabei ist es gerade umgekehrt. Man muss bestrebt sein und versuchen, sich die Welt für die eigene Geschwindigkeit einzurichten. Letztgültige Wahrheiten zu dem Wesen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Menschen finden sich im Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ von Sten Nadolny über den Entdecker und Polarforscher John Franklin. Und diese sind heute so wahr wie Sie 1983 beim Erscheinen des Buches waren wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren , in dem der Roman spielt. Eines der bestem Zitate: “ Weil John Franklin so langsam ist, verliert er niemals Zeit.“ Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Herzliche Grüße aus Buggingen von Andreas Benrath.

PS: Und wenn Sie irgendwann das längst fällige Special über die Langsamkeit schreiben, dann kommen Sie mal zu mir , dann zeige ich Ihnen , wie Langsamkeit geht. Ich schreibe nämlich zur Zeit das oben erwähnte Buch ab, und zwar mit Buchstabenstempel in Tonplatten, Buchstabe für Buchstabe, und das ist eine der besten Erfahrungen meines ganzen Lebens. Ich bin seit über zwei Jahren dabei, mittlerweile fast fertig, ich schreibe JEDEN Tag ungefähr eine halbe Seite aus dem Buch, die Platten sind 35 mal 31 cm groß und das gesamte Buch ist , wenn es fertig ist, ungefähr fünf Tonnen schwer und ca. 200 qm groß. Wenn es Sie interessiert, melden Sie sich, ich kann Ihnen gerne mehr darüber erzählen. – Andreas Benrath

Leserbrief zu „Preis des Sieges“ von Matthias Geis

Die Kanzlerin macht weiter so, als „Nur-noch-weiter-so-Kanzlerin“, AKK versucht die vereinigte CDU-Vorsitzende zu geben, Friedrich Merz bleibt weiter der „Black Rocker“ mit trögen „AfD-Halbier-Gedankenspiele“, Jens Spahn, der immer noch zu junge „Gesundheitsspund“, der wartet weiter, aber frohen Mutes, auf die gesünderen Zeiten; und alle „Schwarzseher“ betreiben weiter ihre Schwarzseherei, als wäre (fast) nichts gewesen; weiter so, immer weiter, und weiter, und…! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Europas Spaltung“ von Matthias Krupa

In GB läuft es derzeit gar nicht so kugelrund, in Frankreich, da fliegen noch im die abgewetzten Fetzen; doch im Großen und Ganzen sind das alles nur familiäre Angelegenheiten. „It´s a family affair“ (Sly & the Family Stone)! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Stimmt’s?“ von Kavy Wolk

Als regelmäßiger Zeit Leser beginne ich immer mit Martenstein und Stimmt`s. und das gerne. Aber in diesem Bericht „Stimmt`s“ fischt der Autor im Trüben. Er möchte mit weit hergeholten Argumenten dem Zeitgeist entsprechen die Sitzmethode als einzig wahre Methode des Pinkelns darstellen. Selbst die alten Ägypter müssen herhalten. Und die haben bestimmt nicht bei Ihren täglichen Bedürfnissen an Hygiene gedacht. Darum ein paar Anmerkungen zu diesem Bericht: Zwischen der Sitzhaltung auf einer modernen Toilette und der Hocke Sitzhaltung bestehen gravierende Unterschiede. Die Körperhaltungen sind Grundverschieden.

Die Untersuchungen der Urologen der Universität Leiden in allen Ehren, aber leider kann ich aus meinen persönlichen Erfahrungen nur etwas Anderes berichten. Beim Pinkel setze ich mich jetzt auch öfter auf die Toilette (öffentliche Toilette). Mehr Ruhe und ich kann einige Minuten unbeobachtet abwarten bis etwas passiert. Es funktioniert aber leider nicht einwandfrei. Beim Sitzen wird der Strahl eher abgeschwächt. Darum habe ich ein Kombiniertes Verfahren für mich entwickelt. Hinsetzten und eine Zeit warten und dann Aufstehen. Das ist meistens von Erfolg gekrönt. Und dann werde ich mich bestimmt nicht hinsetzen und den Vorgang wieder abbrechen. Außerdem, ob Weiblein oder Männlein wenn man es eilig hat gehen auch beim Hinsetzten die ersten Tropfen auf den Boden, in die Kleider oder auf den Toilettenrand. Und zum Schluss noch eine Frage: Warum sind eigentlich Frauentoiletten so verschmutzt? – Wolfgang Heinrich

Leserbrief zu „Easy Rider“ von Raoul Löbbert

Für Deinen Sohn wirst Du der Held sein! Für mich bist Du‘s, sind‘s die drei Damen mit Migrationshintergrund und Siggi ebenfalls. Ich legte mich auch schon ganz oft auf die Klappe. Trotzdem ist Radfahren für mich die allerbeste Fortbewegungsmöglichkeit – weit vor dem Autofahren… – Achim Bothmann

Leserbrief zum Titelthema „Geschwindigkeit“

In einer Zeit, in der die Erde aus ihrer Bahn geworfen würde, wenn alle Menschen zeitgleich ihre Handys in den Mülleimer schmeißen würden, jettet der ehemalige Amazon-Chefwissenschaftler Andreas Weigend um die Erde, um das irre Tempo des exponentiellen digitalen Wachstums mit all seinen unwägbaren Folgen „richtig zu gestalten.“ Wie er sich auf dem Laufenden hält? Indem er am Flughafen alle Zeitungen schnappt, die umsonst sind, sie „grob durchschaut“, interessante Artikel herausreißt und sie in eine Plastiktüte steckt. „Alle zwei Wochen leere ich sie und stelle fest: Das meiste hat sich von selbst erledigt.“ Indem er, wenn er sich nicht gerade eine Facebook-freie Zeit gönnt, um mit seinen schwäbischen Jugendfreunden abzuhängen und „Achtsamkeit“ zu üben, weder Geld noch Zeit investiert, um sorgfältig recherchierte Inhalte in Ruhe und Wertschätzung zu inhalieren, veranlasst er mich zu folgendem Stoßgebet: „Der Himmel bewahre uns vor solch flotten, nicht gerade vor Weisheit und Liebe strotzenden Zukunftsgestaltern, sonst haben wir weder jetzt noch später gute alte Zeiten.“ – Bettina Oehmen