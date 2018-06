Kuratieren auf Papier

Letztes Jahr stellten wir hier das Magazin für Fotografie und Literatur Der Greif vor, das 2008 von dem Augsburger Simon Karlstetter und zwei Freunden gegründet wurde. Am Dienstag, den 19. November feiern sie ihr 5-jähriges Bestehen mit der 7. Ausgabe in der Pavlov’s Dog Galerie in Berlin. Für die Jubiläumsausgabe haben über 1700 Fotografen und Autoren aus mehr als 70 Ländern insgesamt über 7500 Fotografien und Texte eingereicht. Auf 100 Seiten wurden die Fotografien und literarischen Texte kuratiert. Wer nicht in Berlin, sondern in München ist: am 23. November präsentiert der Greif die 7. Ausgabe in der Galerie f5,6. Für alle anderen: die Jubiläumsausgabe kann hier vorbestellt werden

Pavlov’s Dog Galerie, Bergstraße 19, Berlin Mitte

am 19. November um 19 Uhr