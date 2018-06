Kunst, wo führt sie hin?

Hat die Leinwand ausgedient? Welchen Wert hat ein gemaltes Bild? Ist die Malerei überhaupt noch wichtig? Diese und viele weitere Fragen stellen sich zwölf Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der Ausstellung „re:set – abstract painting in a digital world“ (Abstrakte Malerei in einer digitalen Welt). Ausgestellt in der Kunsthalle Recklinghausen, zeigen die Arbeiten der Maler aus Deutschland, Belgien, Dänemark und den Niederlanden vor allem abstrakte, das heißt ungegenständliche Motive auf. Die Frage, was auf einzelnen Werken zu sehen ist, gestaltet sich als ebenso spannend wie die nach der Zukunft der Kunst. Was sehen Sie?

„re:set – abstract painting in a digital world“, Kunsthalle Recklinghausen, vom 9. Februar bis 13. April, www.kunst-re.de

Bild 1: (c) Rainer Splitt/ Kunsthalle Recklinghausen; Bild 2: (c) Ab van Hanegem/ Kunsthalle Recklinghausen