Die Woche der Kreativen

In München läuft derzeit Deutschlands größte Veranstaltung für Designer, Kreative und Unternehmen: die Munich Creative Business Week. Ein besonderes Schmankerl (um in der Landessprache zu bleiben) dieses Events ist die MCBW Momente in der Alten Kongresshalle, wo in Konferenzen und Ausstellungen spannenden Fragen nachgegangen wird: Es geht um Technologie und Poesie, Design-Innovationen und darum, wie sich Unternehmen neu erfinden können. Einen kleinen Höhepunkt der MCBW Momente stellt das Projekt „Material Labor“ dar, in dem Studenten mit neuen Materialien ihre Produktentwürfe für Outdoor-Möbel zeigen.

MCBW Momente

26. Februar – 02. März 2014

Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München



(c) Anna Seibel