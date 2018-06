Sonntagsessen (111)

Pochierter Rhabarber

Kimchi

Kartoffelsalat mit geräuchertem Lachs

Gyoza

Stockfisch Kartoffel-Auflauf

Negroni

Sie ist eine Genießerin. Ob Musik, Design, Kultur, Wein oder Essen – Alisa Larsen (23) weiß das Gute zu schätzen. Auch beim Kochen folgt die Norwegerin mit russischen Wurzeln diesem Kredo. Sie legt wert auf gute frische Zutaten und die perfekte Zubereitung. Dass diese nicht schwer sein muss, zeigt sie auf ihrem Blog spasiba. Aufgewachsen in Bergen an der Küste Norwegens, gilt ihre besondere Vorliebe den Meeresfrüchten. Neben ihrem Studium engagiert sie sich in einem Projekt für nachhaltige Lebensmittel und organisiert Food-Events (Foodstudio) und Pop-Up Restaurants in Oslo. Ein wahres Multitalent, nicht nur in der Küche.

(c) Alisa Larsen