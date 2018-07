Wien feiert Comeback – und das ZEITmagazin feiert Wien

Wien feiert ein Comeback, und das ZEITmagazin feiert Wien – mit der aktuellen Titelgeschichte und mit einer Party im Heuer am Karlsplatz. Bands wie Bilderbuch und Wanda, Schriftstellerinnen wie Vea Kaiser und Stefanie Sargnagel und der junge Sternekoch Konstantin Filippou: sie krempeln ihre Stadt gerade ganz schön um. Ihnen widmet das ZEITmagazin dieser neuen Generation seine Titelgeschichte von dieser Woche. Und lud am Montag 250 Gäste in die Bar Heuer am Karlsplatz – gemeinsam mit den Österreich-Seiten der ZEIT, die vor zehn Jahren erstmals erschienen sind. ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend erzählte in seiner Begrüßung, dass seine allererste Platte aus Wien komme, „als Achtjähriger habe ich meine Oma im Supermarkt überredet, mir die Single „Der Kommissar“ von Falco zu kaufen.“ Er habe den Text auswendig gelernt – „meine Oma hat sich nur Sorgen gemacht, als sie die Zeilen vom „Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren“ gehört hat.“ Jetzt, drei Jahrzehnte später, sei deutschsprachige Popmusik aus Wien wieder da, auch in Deutschland werden Texte von österreichischen Musikern wieder auswendig gelernt, wie man vor kurzem bei der Büchnerpreis-Dankesrede von Rainald Goetz hören konnte, der Wandas Hit „Amore“ zitierte.



Das alles sollte im Heuer am Karlsplatz lange gefeiert werden. Der neue Wiener DJ-Star Wolfram, zuletzt von Moby für dessen Geburtstagsparty in New York gebucht, legte abwechselnd mit Felix Fuchs auf. Und selbst als Stunden nach Mitternacht das Licht anging, tanzten die Gäste einfach weiter – „ein Montagabend Wien, eh cool“, sagte eine Besucherin lakonisch, bevor sie in der lauen Herbstnacht verschwand.

alle Fotos © Felipe Kolm