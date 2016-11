Die AfD sieht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisch, und das ist ihr gutes Recht. Jetzt will sie etwas gegen ARD und ZDF und die vielen anderen Sender tun, aber was? Da scheint sich die Parteivorsitzende Frauke Petry noch in einer, sagen wir, Findungsphase zu befinden.

Um diese zu überbrücken, trollt sie die Landesregierung von Sachsen mit einer Großen Anfrage. Über diese Anfragen können sich Abgeordnete en Detail über ein Thema informieren lassen, die Regierungen sind zur Auskunft verpflichtet. Darum kann eine kluge, geschickt formulierte Frage eine Regierung unter Druck setzen und unliebsame Informationen zutage fördern.

Viele der Fragen Petrys zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen eher nicht den Eindruck, als wären sie besonders klug durchdacht und geschickt formuliert. Sie will zum Beispiel wissen, wie hoch die "Einschaltquoten" von Tageszeitungen sind. Und sie fragt suggestiv: "Sagen die reinen Einschaltquoten bereits etwas über die Interessen der Zuschauer aus?"

Andere Fragen sind berechtigt, allerdings: Das Dokument enthält ganze 785 Fragen, wenn man alle Unterpunkte mitzählt. Es wirkt wie das unbereinigte Ergebnis eines Brainstormings oder wie ein Versuch, die Verwaltung der Landesregierung lahmzulegen.

Das Portal Übermedien hat einige der sinnlosesten Fragen gesammelt und süffisant kommentiert. Allerdings hat Frauke Petry trotz der 41 Seiten voller Fragen wichtige Punkte vergessen. Twitter-Nutzer sind ihr behilflich:

Stimmt es, dass im Radio "Last Christmas" gespielt wird, weil wir ab nächstes Jahr islamische Feiertage haben? #AfDfragen — Bruno E. Thyke 🍆 (@augenschelm) November 23, 2016

Warum sind die Lottozahlen alle arabisch? #AfDfragen — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) November 23, 2016

Hat der Elefant in der Sendung mit der Maus eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung? #AfDfragen — OliverDasEinhorn (@EinhornOliver) November 23, 2016

Kann ich Das Erste und ZDF auch auf Programmspeicher 3 und 4 einspeichern? #AfDFragen — Florian Sollinger (@fsollinger) November 23, 2016

Warum behauptet die Lügenpresse, die Tage würden wieder kürzer, wo doch jeder Tag nachweislich (!) 24 Stunden dauert? #AfDFragen — Gebrüder Moped (@GebMoped) November 23, 2016

Warum herrscht bei Sturm der Liebe so oft schönes Wetter? #AfDFragen — Christian Mutig (@Ductos) November 23, 2016

Warum wird in "Heute" das Wetter von morgen ausgestrahlt. #AfDFragen — Angelika Musser (@AngelikaMusser) November 23, 2016

Wieso sehen Menschen im Fernseher so klein aus? Die sind doch alle erwachsen! #AfDFragen — Maximilian Gaisberg (@grunzwanzling42) November 23, 2016

Und schließlich meldet sich auch das ZDF selbst zu Wort:

Warum sind in den Weltkrieg-Dokus auf ZDFinfo eigentlich immer die Deutschen die Täter? #afdfragen — ZDFinfo (@ZDFinfo) November 23, 2016

Weitere Teilchen finden Sie hier.