Schon die Vorstellung, einen Vortrag zu halten, lässt viele Menschen feuchte Hände bekommen. Das ist auch in Zeiten sozialer Distanz und Zoom-Meetings nicht anders. Ein Doktorand hat seinen Herzschlag vor, während und nach der Verteidigung seiner Doktorarbeit gemessen. Das Ergebnis: Ruhe zu bewahren ist trotz Anspannung möglich – und auch Freude sorgt für Herzrasen.

Dass sein Puls ausschlagen würde, hatte der Reddit-User doctor_who_17, der mit echtem Namen Ryan heißt, erwartet. Schon früh während des Studiums der Chemie musste er immer wieder mit Angstzuständen und Panikattacken kämpfen, berichtet er ZEIT ONLINE. Doch anstatt sich davon aufhalten zu lassen, hat er seine Prüfungsängste zum persönlichen Forschungsinhalt gemacht. In seinem zweiten Jahr an der Michigan State University begann er, bei relevanten Prüfungen seinen Herzschlag zu messen und die Ergebnisse anschließend auszuwerten.

Nach einem wichtigen Examen im Jahr 2018 veröffentlichte er dann zum ersten Mal ein Ergebnis auf Reddit.

Die Daten zeigten ihm, dass nicht unbedingt die Prüfung selbst das Problem ist, sondern die Situation zuvor. Denn sobald die Prüfung begonnen hat, "ist mein Selbstvertrauen gestärkt und ich fange an mich im Fluss des Redens zu beruhigen", berichtet er. So zumindest interpretiere er die gesammelten Daten.

Wie nervös er zwei Jahre später, trotz dieses Wissens, bereits 36 Stunden vor Beginn der Verteidigung war, zeigt ein Beitrag, den er auf der Plattform veröffentlicht hat.

"I am FREAKING OUT" (deutsch: "Ich drehe durch"), schreibt er. Angst vor unfairen Prüfern, schwierigen Fragen, technischen Schwierigkeiten oder einem Blackout beschäftigen Ryan. Ein Star-Wars-Marathon soll Abhilfe gegen die Nervosität schaffen – obwohl er in den vergangenen Jahren so viel über seine Ängste gelernt hatte, gerät er erneut in Panik.

Am Tag der Prüfung setzt er sich mit einer Smart Watch am Arm an den Computer und beantwortet die Fragen der Prüfer. Wie erwartet, schnellt sein Puls zu Beginn der Präsentation auf beinahe 170 hoch. Zum Vergleich: Der Ruhepuls eines gesunden, erwachsenen Menschen liegt bei etwa 70. Ein anderer Reddit-User, der eigenen Angaben zufolge in einer Notaufnahme arbeitet, kommentiert, normalerweise überschreite der Herzschlag auch in einer Panik- oder Stresssituation nicht die 130 bis 140 Schläge pro Minute.

"Das war's", ist in dem Moment sein einziger Gedanke, berichtet er rückblickend. "Mir wurde klar, eine lange Periode meines Lebens geht nun zu Ende. In einer Stunde werde ich Doktor sein."

Das seine Nervosität daraufhin abnimmt, zeigt die Grafik (ganz oben im Text) deutlich – und auch er merkt das. Auch wenn seine Nervosität nie ganz verschwindet, kann er sich immer weiter beruhigen und auf die Prüfung einlassen. Erst beim Champagner zur Feier der bestandenen Prüfung macht sein Herz wieder einen deutlichen Sprung.

In der Zeit nach der Prüfung, als er die Daten auswertet und die Grafik erstellt, hat Ryan aber noch ein weiteres Dokument ins Netz gestellt: ein Bild, aufgenommen in dem Moment, in dem er die Botschaft erhalten hat, den Doktortitel verdient zu haben – und damit seinem Namen doctor_who_17 endlich gerecht zu werden.

