So offen sprechen ein 13-Jähriger und ein 78-Jähriger über ihre Homosexualität

Percys Mutter entschied sich gegen den Tee und für einen Scotch, als ihr Sohn ihr erklärte, dass das Bett seines Mitbewohners auch sein Bett sei. Louis Mutter hingegen umarmte ihren Sohn, als er sich vor ihr outete. Zwischen diesen beiden Erfahrungen liegen Jahrzehnte. Percy ist 78, Louis 13. Beide sind homosexuell.

In dem Video Being gay, 65 years apart, produziert vom YouTube-Duo TrentAndLuke, interviewen sich die Protagonisten gegenseitig. Der Ältere ist begeistert von der Art und Weise, wie das Umfeld des Jüngeren auf dessen Outing reagierte, der Jüngere schockiert davon, wie gefährlich es früher war, zu seiner Homosexualität zu stehen.

Bis 1967 war es in Großbritannien illegal, einen Menschen gleichen Geschlechts zu lieben. Man musste vorsichtig sein, wollte man eine Nacht mit seinem Freund verbringen, erklärt Percy. 50 Jahre ist es also her, dass Homosexualität in England nicht mehr strafbar ist, seit 51 Jahren ist Percy in einer Beziehung, Louis hat gerade seinen ersten Freund.

