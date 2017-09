Der Poser aus Wermelskirchen

Er ist jung, trägt Anzug und weiß offenbar, wie man Geschäfte macht: Ein ziemlich lässig wirkender Christian Lindner ist neuerdings in einem Video zu sehen, das bereits 20 Jahre alt ist. Die RTL-Sendung Stern TV hat das Bildmaterial im Archiv gefunden. Es zeigt den FDP-Vorsitzenden als 18-jährigen Schüler und Jungunternehmer. In dem Video verrät Lindner einige Lebenstipps und erklärt, wie man "Arbeit richtig anpackt".

Drei Minuten dauert die Reportage, die 1997 im Jugendmagazin 100 (Deutschen Welle TV) ausgestrahlt wurde. Lindner hat kurze, gegelte Haare und besucht die 13. Klasse des Städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen). Nur das Abitur machen – das scheint dem jungen Lindner und seinem Mitschüler "Christoph" nicht genug gewesen zu sein. Deshalb würden sie, so die Darstellung in dem Video, neben der Schule PR-Konzepte und Reden verkaufen, "an Kunden, die ihre Väter sein könnten".

An Lebensweisheiten mangelt es dem 18-jährigen Lindner nicht. Während er am Steuer einer gemieteten Mercedes-Limousine sitzt, erklärt er, wie man sich gegenüber älteren Unternehmern verhalten müsse: "Viele haben nicht das Selbstbewusstsein, einem 50-jährigen Geschäftsführer zu sagen: 'Das was Sie gemacht haben bisher, das sind überkommene Strukturen. Die haben in der Vergangenheit Erfolg gesichert, können ihn in der Zukunft aber nicht mehr garantieren. Sie müssen umdenken.'"

In einer anderen Szene erzählt Lindner, dass er die Schule für Zeitverschwendung hält: "Wenn man in der Schule seine Zeit absitzt und man weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich vor, als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen."

Sein Motto: "Ran an die Arbeit. Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen."

Aha!