Postill-O-Mat: Bananen sollten in Deutschland gratis sein!

Der Wahlkampf ist öde. Viele fühlen sich von den Politikern nicht abgeholt, etliche Themen finden erst gar nicht statt. Bananen, Ringkämpfer, das Wetter – und Gulasch. Das sind die wirklich wichtigen Themen, zumindest wenn es nach der Satireseite Postillon geht.

Denn es sind nur noch drei Tage und dann setzen die Deutschen wieder ihr Kreuz auf den Stimmzettel. Wer soll demnächst das Land regieren? Eine Frage, die sich viele Wähler stellen, auf die so mancher aber keine Antwort findet. Der Wahl-o-Mat ist für einige Unentschlossene eine Entscheidungshilfe. Wer mit dem Ergebnis dennoch nicht zufrieden ist, kann nun den Postill-o-Mat ausprobieren.

Der Postillon bietet die etwas andere Wahlhilfe an. So beantwortet der Nutzer Fragen nach dem Prinzip des Wahl-o-Mat mit den Möglichkeiten: Stimme zu, Neutral oder Dagegen. Doch bei den Aussagen könnte der ein oder andere Nutzer ins Grübeln kommen. Denn immerhin könnten diese die Zukunft Deutschlands maßgeblich (nicht) beeinflussen. Also wie stehen Sie zu: "Die fünffache Staatsbürgerschaft für Ringkämpfer sollte abgeschafft werden", "Die Bundesregierung sollte alle Beziehungen zu Spotify abbrechen" oder "Bei der Terrorismusbekämpfung sollen Meerschweinchen im Inland eingesetzt werden dürfen"?

Probieren Sie es doch selbst einmal aus!