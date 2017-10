#MeToo ist zum Kampfbegriff auf Twitter geworden. Weltweit. Die Schauspielerin Alyssa Milano rief Frauen dazu auf, unter dem Hashtag ihre Geschichte zu erzählen, wenn sie Opfer von sexueller Belästigung wurden. »Me Too« heißt auf Deutsch »ich auch«.

Milano veröffentlichte den Tweet, nachdem vergangene Woche mehrere Frauen öffentlich von ihren Erlebnissen mit dem US-Filmproduzenten Harvey Weinstein berichtet hatten. Weinstein wird vorgeworfen, über Jahrzehnte Frauen sexuell belästigt zu haben. Am Wochenende reagierte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und schloss den Produzenten aus.



If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

Die "MeToo"-Aktion ist bislang die viralste Reaktion auf die Debatte um Weinstein. Tausende schlossen sich dem Aufruf an, auch viele bekannte Kolleginnen von Milano:



Vergangene Woche hatte die Schauspielerin Rose McGowan über ihre Erfahrungen getwittert. Sie verurteilte die große, schweigende Menge in Hollywood, vor allem Prominente wie Ben Affleck, für ihr Verhalten. Als die Schauspielerin eine Telefonnummer twitterte, wurde sie kurzzeitig gesperrt. Das Netz reagierte prompt – und protestierte mit dem Hashtag #WomenBoycottTwitter gegen den Kurznachrichtendienst.