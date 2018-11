31. Oktober 2018 – Ausgabe 45

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ vonCarolin Würfel im ZEIT Magazin

Aber bezüglich dem handwerklichen Recherchieren der Inhalte möchte ich mich doch äußern: Der „Bulli“ wenn er 50 Jahre alt ist hat sicherlich keinen Dieselmotor! Den Diesel im „Bulli“ gab es erst ab 1981 im kantigen T3, also erst 37 Jahre. Im übrigen stand das so auch nicht in dem Interview, das haben sie wohl dazugedichtet. Und wenn der „Bulli“ nun doch keinen Dieselmotor hat, dann spuckt er alles andere giftige aus, aber sicher nur sehr wenige Stickoxide, dafür ist der Motor einfach zu uneffektiv. Es wäre sicher glaubwürdiger, wenn solche Kleinigkeiten (die an der Kernaussage des Artikels nichts ändern) besser recherchiert und stimmig wären. Diese Verknüpfung in ihrer Story war einfach unglücklich. Ach ja, und wie fahren sie eigentlich in den Urlaub? – aber bitte doch mit dem Fahrrad, oder der Bahn :-) – Ulrich Keck

Leserbrief zu „Was tun, wenn keiner mehr das Sagen hat?“ von Marc Brost und Lisa Nienhaus

Um an diesem Thema dranzubleiben, empfehle ich den Autoren MARC BROST und LISA NIENHAUS, natürlich auch allen anderen Interessierten Lesern, die Lektüre von Frederic Laloux‘ bahnbrechender Recherche zu evolutionären Organisationen ‚Reinventing Organizations – Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstifender Formen der Zusammenarbeit‘, die Waldemar Zeiler offensichtlich sehr genau studiert hat. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Es ist vorbei“ von Matthias Geis

Diese Weltuntergangsstimmung in der Beurteilung der amtierenden Bundesregierung kann ich nicht teilen. Weder inhaltlich noch perspektivisch. Erinnern wir uns, dass es ein halbes Jahr dauerte, bis in Berlin endlich mit parlamentarischer Mehrheit regiert werden konnte. Noch viel länger währten die nicht endenwollenden, wie letztlich unverantwortlichen Querschüsse eines Horst Seehofer zum Randthema der Flüchtlingspolitik, wie zu Angela Merkel als vermeintlicher Mutter aller Probleme. Nach den Wahlen in Bayern und Hessen wird die Sicht klarer. Die CSU wird spätestens im Dezember einen konstruktiveren neuen Parteivorsitzenden haben. In der CDU wird nach den überstandenen Schockwellen aus Bayern gleichzeitig nur die Spitze einnehmen, welche wie bisher weitgehend ausgleicht anstatt zu spalten. Gleiches gilt für die SPD. Der Feind unserer Demokratie lauert ganz rechts in Unheilsgestalt der Autokraten für Deutschland. Ihnen spielten Neuwahlen nach dem äußerlichen Durcheinander der hinter uns liegenden Monate in die Karten. Es würde ein Wahlkampf unter Hauen und Stechen. Eine derart richtungweisende Auseinandersetzung über einen weiteren Zeitraum passt angesichts der internationalen Herausforderungen Nichten die politische Landschaft. Sie würde vor allem auch mit dem Termin der im Mai bevorstehenden Europawahl kollidieren. Regierung und Ministerien leisten derweil längst gute Sacharbeit. Eine vielmehr bessere Außendarstellung ist angezeigt. Kanzlerin Merkel macht’s ja vor. – Jochen Freihold

Leserbrief zu „Und was rettet die SPD?“ von Sigmar Gabriel

Mit diesem Beitrag wissen wir nun, wer für DIE ZEIT die intellektuelle und moralische Nachfolge von Helmut Schmidt angetreten hat. Es ist offensichtlich der langjährige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Ohne Amt und Würden kann man natürlich gut über Versäumnisse und Defizite in der SPD und deren Politik und noch besser über notwendige Veränderungen schreiben. Herr Gabriel spricht darüber, wie man wieder einen emanzipatorischen Sozialstaat schaffen kann. Er verschweigt aber, dass wir diesen bereits hatten, nämlich vor den sogenannten Reformen der Agenda 2010, an denen er auch maßgeblich beteiligt war und die er auch bis heute für richtig hält. Die betroffenen Menschen, die von Hartz IV leben müssen und die Betroffenen der Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Regierung unter Schröder mit den zu vielen entstandenen prekären Beschäftigungsverhältnissen werden sicherlich eine andere Meinung haben. Auch viele der Nichtbetroffenen, für die aber die Fragen der sozialen Gerechtigkeit zentrale Bedeutung haben, sehen diese Defizite in der SPD-Politik noch heute.

Die Menschen, die in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg dem Narrativ der SPD gefolgt sind, nämlich darauf vertraut zu haben, dass die SPD ihre Interessen in der Sozialpolitik vertritt und daraus folgernd immer wieder die SPD und nur die SPD gewählt haben, haben sich aufgrund der tiefen Enttäuschung über diese unsoziale Politik unter Schröder längst von ihrer ehemaligen politischen Heimat abgewandt. Diese vielen Wähler wird die SPD so schnell nicht wieder zurück bekommen. Dabei reicht es nicht aus –so in dem Artikel zu lesen- den sozialdemokratischen Geist seit 150 Jahren zu beschwören. Die Menschen werten das was sie erleben und aus der SPD Politik erlebt haben. Herr Gabriel und seine Partei sollten den Mut haben und sich von Fehlern der Agendapolitik zu distanzieren und einen glaubhaften Neuanfang starten, damit sich die ehemaligen SPD-Anhänger wieder an den Grundwerten einer wirklich sozialdemokratischen Politik orientieren können. Dabei hat Herr Gabriel völlig recht, dass einzelne beschlossene Maßnahmen, die sicherlich richtig sind, dieses nicht leisten können. Ich bin überzeugt davon, dass es diesen Neuanfang geben wird, aber ohne Nahles, Scholz und andere, die für die Misere der SPD mitverantwortlich sind. – Jürgen Stock

Leserbrief zu „Zaubert BMW die Luft sauber?“ von TAT

In dem Artikel berichten Sie über die Aktion von BMW eine kostenlose Software-Aktualisierung anzubieten. Unabhängig davon, ob man BMW glauben mag, dass damit insgesamt die Emissionen verringert werden können, habe ich mich entschlossen dem Angebot von BMW zu folgen. Da kein negativer „Einfluss auf die zertifizierten Werte zum Verbrauch, auf die Leistung oder die Lebensdauer des Motors“ gegeben sein soll, ist mir der Entschluss relativ leicht gefallen. Wie im Schreiben von BMW vorgesehen, habe ich einen örtlichen Händler angegeben, der bei meinem BMW Kfz die Software-Aktualisierung durchführen soll. Kurz danach kam der Anruf des BMW Händlers. Als erstes nannte er mir die Voraussetzungen, die erfüllte sein müssten, damit diese Aktualisierung durchgeführt werden könne (leerer Fehlerdaten Speicher im Kfz). Falls bei meinem Kfz die Voraussetzungen gegeben seien, müsse ich zuvor schriftlich die Haftung für die Software-Aktualisierung übernehmen, dann erst würde der Händler erst aktiv. Von all dem steht im Schreiben von BMW nichts. Ein Schreiben an BMW zur Klarstellung dieses Sachverhaltes blieb bislang unbeantwortet. – Horst Schlicht

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ von Carolin Würfel im ZEIT Magazin

Wenn man bei Wikipedia den Begriff VW-Bus eingibt, wird einem offenbar, dass es sich bei einem 50 Jahre alten Exemplar um einen frühen T2 handelt, der nie mit einem Dieselmotor versehen war. Der kam erst 1981 im T3. Auch wirkt ein T2 durch die Bauhöhe wuchtiger als er ist. Wo ein aktueller Golf Variant durchpasst, schafft es ein T2 allemal. Kritk, auch wenn augenzwinkernd, sollte doch auf Fakten basieren. – Bernd Lange

Leserbrief zu „Brummbrumm-Sprache“ von Alard von Kittlitz

Herr von Kittlitz spricht mir aus der Seele! Auch ich kann diese infantilen Anreden von Erwachsenen nicht ausstehen. Für meine Enkel bin ich die „Oma“, für alle anderen die „Großmutter“. Darauf bestehe ich. Leider werde ich dann oft für überkandidelt oder altmodisch gehalten. Ich finde es aber wichtig, zu nicht Familenmitgliedern eine gewisse Distanz zu halten. Wenn sich mehr Menschen daran halten würden, würde der allgemeine Umgangston vielleicht auch höflicher. Ich finde es unmöglich, wenn ein gestandenes Mannsbild sagt: „ich bin der Papa von xy“. Das kann er vielleicht zu Kleinkindern sagen, aber sonst heißt es „Vater“! Mein Sohn nennt mich übrigens seit der Pubertät „Mutter“. Das finde ich gut. Meine Tochter sagt zwar zu mir „Mama“, aber zu anderen spricht sie von mir als „meine Mutter“. Ganz schlimm finde ich es, wenn sich ältere Ehepaare mit „Mama“ und „Papa“ anreden. Kein Wunder, wenn man sie dann nicht ernst nimmt! – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Hannchen B. war begeistert“ von Wolfgang Benz

Ich möchte im Zusammenhang mit dem erschütternden Artikel nur an den Roman „Mordverläufe 9./10.XI 1938“ von Manfred Franke aus dem Jahr 1973 erinnern, wo ähnliches, wenn auch in einer literarischen Form beschrieben wurde. – Jürgen Elsner

Leserbrief zu „»Fassungslos und wütend«“ von Daniel Müller

Was mich wundert ist, dass der Themenkomplex „Kriminalität und Zuwanderung“ insgesamt medial doch unangemessen wenig Beachtung geschenkt wird!? Ich verfolge das Thema interessehalber schon länger und bin gleichfalls erstaunt, dass der Themenkomplex – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – seitens der Politik relativ wenig Aufmerksamkeit erfährt. Und offensichtlich die Politik erst dann wieder aktiv wird, wenn ein Tatgeschehen an dem Zuwanderer beteiligt sind (wie die Gruppenvergewaltigung in Freiburg) wieder mal die Öffentlichkeit erreicht! Dieses ist um so verwunderlicher, weil sich z.B. aus den Lagebildern des BKA – die letztendlich auf den Lagebilder der LKA’s fußen – die Entwicklung der Kriminalitätsraten, die sich aus der Zuwanderung ergeben haben, praktisch für jeden nachvollziehbar herauslesen lassen! Und diese zeigen seit Jahren bei Tötungsdelikten und Delikten wie Körperverletzung, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer eine erschreckende Entwicklung!- Übrigens mit einer auffallend hohen Anzahl von tatverdächtigen Zuwanderern aus Kriegsregionen. Dass im Zusammenhang u.a mit dem Tatgeschehen in Freiburg, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, an denen Zuwanderer beteiligt sind, inzwischen doch wohl mehr Beachtung geschenkt werden müßte, liegt auf der Hand. Stellt man die tatverdächtigen Zuwanderer in ein Verhältnis zu anderen Gruppen Tatverdächtiger in Deutschland (Deutsche, Nichtdeutsche etc.) ergibt sich zu einzelnen Delikten (relativ gesehen) ein erschreckend hoher Anteil von Tatverdächtigen aus der Gruppe der Zuwanderer (wenn man diese in Verhältnis zum Anteil an Gesamtbevölkerung setzt!) .- Hier insbesondere auch vor dem Hintergrund einzelner Nationalitäten! Offensichtlich entzieht sich diese Betrachtungsweise des hohen Anteils der tatverdächtigen Zuwanderer im Verhältnis zu anderen Gruppen Tatverdächtiger in Deutschland, bislang der Aufmerksamkeit der Politik!?- Oder wird von dieser schlichtweg negiert. Ich darf in diesem Zusammenhang anregen sich mit dem Themenkomplex aus Sicht ihrer Redaktion doch ggf. noch einmal journalistisch zu beschäftigen.- Die PKS des BKA ist hinlänglich bekannt, ergänzend verweise ich auf das Lagebild des BKA: – „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung Bundeslagebild 2017“, link nachfolgend:

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2017.htmljsessionid=378FCDE2F4937D0DFD8DB7432592B7DE.live0602?nn=62336 und

– „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung Kernaussagen Betrachtungszeitraum: 01.01. – 31.03.2018“, link nachfolgend:

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/kernaussagenZuKriminalitaetImKontextVonZuwanderungIQuartal2018.htmljsessionid=378FCDE2F4937D0DFD8DB7432592B7DE.live0602?nn=62336 – Volker Rockel

Leserbrief zu „Wie viel wiegt 1 kg?“ von Max Rauner

Selten nur habe ich einen so wissensfreien Artikel in diesem Teil der ZEIT gefunden. Der Autor versteht weder den Unterschied zwischen Masse und Gewicht, noch hat er begriffen, dass Delta-nu keine „Frequenz des Cäsium-Atoms“ ist. Dass er Metrologen ihre Berufsbezeichnung verweigert und sie in arroganter Weise als „Bessermesser“ abqualifiziert, macht das nur noch schlimmer. Max Rauner sollte künftig besser für das Feuilleton schreiben. – Prof. Dr. Peter A. Henning

Leserbrief zu „»Fassungslos und wütend«“ von Daniel Müller

Es ist schwer erträglich, zum x-ten Mal zu lesen, dass bei x-ter Straftat von Flüchtlingen nicht politisch instrumentalisiert werden soll. Man ist also scheinbar der größere Täter, wenn man denkt, straffällige Flüchtlinge gleich abzuschieben, als die eigentlichen Täter. Das scheint mir nur in Deutschland so. Es gibt viele liberale Länder, die gerne Zuwanderer aufnehmen, nur: Werden sie straffällig, ist das das Ende jeglicher Gastfreundschaft. Von wegen noch vom Steuerzahler finanzierte spezielle Einrichtungen, in der straffällige Zuwanderer untergebracht werden. Auch ist das Argument, auch Deutsche begehen Straftaten begehen, unerträglich, da es ein Totschlag-Argument ist. Jedes Land hat seine eigenen Übeltäter, man braucht nicht noch weitere Importe. – Steffen Kaufmann

Leserbrief zu „Die Welt der Wut“ von Uwe Jean Heuser

Normalerweise spare ich mir soetwas, aber es ist ein Feiertag und die E-Mailadresse steht gleich neben dem Artikel. Das Zitat zum Wahnsinn hat dem aktuellen Wissensstand nach seinen Ursprung nicht bei Albert Einstein. Ist immer ein wenig entmutigend, zu sehen, dass es selbst der Qualitätsjournalismus nicht so genau nimmt. – David Stadler

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ von Carolin Würfel im ZEIT Magazin

Falls der VW-Bus von Herrn Albrecht tatsächlich schon 50 Jahre alt sein sollte, also Bj.1968, hat er (noch) keinen Dieselmotor! Dieser wurde erst mit der Modellreihe T3 ab 1979 erhältlich – falls Ihnen Herr Albrecht (oder sein Pressebüro) noch keine Kopie des KFZ-Scheines zugesandt haben sollte, gibt es dazu reichlich Infos z.B. in Wikipedia. Die eingebauten Motore stammen zum Grossteil vom VW-Käfer und hatten keinerlei Abgasreinigung: Das Abgas und die enthaltenen Stickoxide incl. Kohlen – Mono- (und Di-) Oxid wurden daher oft zum Suizid durch Vergiftung verwendet. Wie u.a. auch in der Zeit zu lesen war, hat die dt. Autoindustrie viele Verbesserungen an Fahrzeug- und Motorentechnik erst nach langem Jammern und Klagen (die Arbeitsplätze, der Untergang des Abendlandes etc.) eingeführt: Vom Sicherheitsgurt bis zur Abgasreinigung seit Jahrzehnten das gleiche Schmierentheater mit Duldung der Politik.

VW gebührt dabei eine besondere Rolle: Man hat sowohl den Dieselmotor in leichten PKW leistungsfähig (und kfm. erfolgreich!) gemacht, als auch mit kriminellen, technischen Tricksereien und besonders dem Umgang mit dem Skandal seit seiner Aufdeckung das Ende dieser Technik heraufbeschworen. Ich fahre selbst ein mehr als 40 Jahre altes Motorrad ganz ohne Abgasreinigung weniger als 1000 km pro Jahr – falls Sie selbst Kinder haben sollten, bringen Sie diese bestimmt nicht mit einem SUV (klar mit Dieselmotor) zu Kindergarten, Schule, Sport und anderen Aktivitäten. – R. Seehaus

Leserbrief zu „Es ist vorbei“ von Matthias Geis

Vorneweg: ich muss aufpassen dass ich angesichts der Aufgeregtheit unserer Balla- Gesellschaft nicht immer mehr zum Wut- Bürger mutiere… Also, ich möchte mich zum Artikel von Matthias Geis, mit dem Titel „es ist vorbei“, äußern. Halte den Abgesang von ihm auf die große Koalition für zynisch, beinahe sogar gemein. Die Lage nach der Bundestagswahl war äußerst schwierig. Der smarte Herr Lindner hat die Annäherungs- Arbeit und das Potential einer Jamaika Koalition aufgrund seiner Hybris platzen lassen! Schon vergessen? Dieser Mann (ohne Eigenschaften), der so großartig in unsere „Digital First – Bedenken Second-Welt“ passt. Das die anderen sich dann einigen mussten, um den Schrecken einer Neuwahl mit erstarkter AFD zu vermeiden, hat Herr Geis irgendwie verdrängt! Oder? Oh, Mann, und jetzt die fehlende Würdigung für Merkels Rücktritt vom Partei Vorsitz. Der zeigt doch, dass sie nicht wie das CSU-Affen-Trio (Entschuldigung, bin auf diese Narzissten so wütend) an ihrem Sitz haftet. Sollte gewürdigt werden. Überhaupt würdigt der Artikel überhaupt nicht sozusagen die Richtigen, sondern gibt eher den populistischen Systemkritikern „Nahrung“. Weil er keine Lösungen bietet. Sondern ebenso unter Utopie Schwäche leidet wie so viele andere kritische Artikel der letzten Jahre. ( Gegenbeispiel: Artikel daneben, von Jan Uwe Heuser, der sich in der Tiefe mit dem erschreckenden Phänomen des Erfolges der Populisten beschäftigt. Auf dessen Erkenntnisse kann man echt aufbauen.)

Vielleicht hätte ich mich für diesen andwren Artikel ausdrücklich bedanken sollen und die Kritik an dem anderen in Klammer erwähnen. Aber ich fühle mich in dieser zynischen, verdeckt-aggressiven, nicht wohl-wollenden Atmosphäre die sich aktuell in unserer Gesellschaft verdichtet, zunehmend unwohl. Sehne mich nach echten Diskussionen über die Frage wie wir wir leben wollen! Der Fatalismus mit dem unsere Gesellschaft erschreckende Entwicklung hinnimmt tut mir weh und macht mich, ehrlich gesagt, auch aggressiv. Verstehen sie? Ihre Zeitung setzt dieser Haltung übrigens insgesamt viel Engagement entgegen. – Claudius Merz

Leserbrief zu „»Fassungslos und wütend«“ von Daniel Müller

« Wer nicht hüpft ist ein Nazi! » So skandierte Horn bei der Demo vom Fensterbrett, um die linksfaschistischen Zecken zu Attacken auf die braven Bürger aufzuhetzen! Das soll ein Oberbürgermeister sein? Das ist ein verblendeter kleiner Wichser, der in seinem Leben völlig den Überblick über die Realität verloren hat. Aber so ist das mit dieser verschissenen Generation der hochdekadenten und hochtoleranten Idioten. Solch ein indoktriniertes Hirn wird niemals auch nur im Ansatz verstehen, wo seine Geisteskrankheit herkommt, da mittlerweile eine grosse Anzahl ähnlicher Vollpfosten auf der Fläche der BRD rumgeistern. Es ist nur erstaunlich, wieweit die Leidensfähigkeit der normalen deutschen Meerschweinchen geht, bevor da echter Widerstand entsteht. Ich fürchte aber, an dem Punkt ist es zu spät, noch irgendwas von Deutschland zu retten. Diese Kloake Europas ist zum Untergang verurteilt. Geschichte wiederholt sich! – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Petzen für die AfD“ von Ulrike Gastmann

Die Kolumne von Kollegin Gastmann betrachtete ich zunächst mit Skepsis, da ich befürchtete, wieder einige Lehrerzimmergeschichten serviert zu bekommen. Doch ich sollte mich täuschen . Frau Gastmann schafft es, politisch und gesellschaftlich wichtige, gar brennende Themen so aufzuarbeiten, dass deutlich wird, wie wichtig die Institution Schule ist. Dabei bedient sie sich keinerlei Klischees des gestressten Pädagogen oder der murrenden Lehrerschaft. Nein, sie zeigt auf, welche Verantwortung wir Lehrer haben und was wir in diesem Mikroorganismus Schule bewirken können, könnten und sollten. Das online Projekt der AFD war mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig fremd und ich finde keine Worte dazu, die nicht schon Frau Gastmann verwendete. Ich schließe mich ihrer Bitte an: Kultusminister aller Bundesländer – bitte übernehmen Sie jetzt diese Verantwortung. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren der ZEIT, greifen Sie dies nochmals auf und konfrontieren Sie die Verantwortlichen der entsprechenden politischen Ebenen damit! Danke Frau Gastmann! – Brigitta Krinner

Leserbrief zu „Hannchen B. war begeistert“ von Wolfgang Benz

Vielen Dank für diesen erhellenden Bericht. Es ist leider so – das Häutchen der Zivilisation ist dünn. Ich bin Witwe, 68 Jahre alt und habe nie damit gerechnet, dass die Demokratie ins Wanken gerät und die Rechten wieder hochkommen. Wenn man sich jetzt nicht besinnt und die Demokratie offensiv verteidigt, ist es irgendwann zu spät. Sie haben ja in dem Artikel einige Vorkommnisse der Neuzeit geschildert. Leider habe ich zu unserem politischen Personal wenig oder kein Vertrauen. Die Politik hätte längst anders reagieren müssen nach Solingen und dem NSU. Auch die Menschen – auch in meiner unmittelbaren Umgebung – sehen die Gefahren nicht oder wollen sie nicht sehen. Ich kann das nicht begreifen und bin entsetzt und werde deshalb dieses Land verlassen. Die Politik ist nirgendwo mehr so, dass ich sie voll unterstützen könnte, aber das Wetter ist besser. Ich habe Arthrose und Wärme tut mir gut. Danke nochmal für den Artikel – vielleicht werden etliche Menschen aufgerüttelt …… – Undine Mix-Falter

Leserbrief zu „Gönn’s dir, Genosse!“ von Fabienne Hurst

Frau Hurst hat in ihrer Kritik der Kritiker des „linken Luxus“ einen falschen Ansatz. Auch wenn sie Kant zum Diskreditieren des Sparens bemüht, greift sie zu kurz, denn die Kritik bezieht sich nicht auf das alleinige Geldausgeben. Vielmehr setzt sie daran an, dass diejenigen, die um Gleichheit und Gerechtigkeit bemüht sind, auf Distinktion durch Luxusgüter und Konsum setzen. Das heißt, sie schätzen -entgegen eigenen Aussagen- Luxus und Konsum in ihrem Symbolwert wesentlich höher ein als selbst viele bekennende Kapitalisten. Auch im Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit ist der Wunsch nach Distinktion absolut übermächtig. Diese Diskrepanz ist üblicherweise Gegenstand der Kritik. – Guido Schwemin

Leserbrief zu „Über Stapel und Ordner“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Meine Frau ist wie Sie. Bei uns heißen die Stapel allerdings Haufen. Einen Stapel gab es auch, früher, als unsere Tochter noch klein war und unendlich viele Fragen an den Vater stellte. Der wusste sich zu helfen, mit dieser Antwort: Das kommt auf den Stapel. Ich muss meine inzwischen erwachsenen Tochter mal fragen, wo dieses Monstrum abgeblieben ist. – Kurt Eimers

Leserbrief zu „»Fassungslos und wütend«“ von Daniel Müller

In der Ausgabe von der Zeit am 31.10.18 steht auf Seite 11 eine Überschrift die lautet: “Fassungslos und wütend: In Freiburg ist wieder eine junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens von Flüchtlingen geworden. Wie kann die Stadt ihre Büger schützen? Oberbürgermeister Martin Horn ringt um Antworten.” Mein Name ist Sarah Becker, ich bin eine junge Frau, 30 Jahre alt und aus der Nähe von Köln. In der Bild hätte mich so eine Überschrift nicht gewundert, aber von der Zeit habe ich mehr erwartet. Die Wortwahl “wieder” im Zusammenhang mit Flüchtlingsgewaltverbrechen und die Annahme, dass Bürger vor Flüchlingen geschützt werden müssen, ist erschreckend. Warum kann die Vergewaltigung nicht als Vergewaltigung stehen bleiben, anstatt das der Fokus auf das Herkunftsland der Täter fällt? Die Macht der Medien ist heutzutage immernoch gross und da spielt Wortwahl eine wichtige Rolle. Die Beteiligung an Kriminalität je nach Bevökerungsgruppe (Herkunft, Alter, Geschlecht) wird in dem unten eingefügten Faktencheck von der Zeit Online selbst gut beschrieben. Die meisten Vergewaltigungen werden von Menschen im Bekanntenkreis begangen, nicht von fremden Flüchtlingen in Diskos oder auf der Strasse, wie von „Frauen gegen Gewalt“ fol­gen­der­ma­ßen erläutert wird: „Zwei Drittel aller Vergewaltigungen finden im sozialen Umfeld der betroffenen Mädchen und Frauen statt. D.h., Mädchen und Frauen sind dort am stärksten bedroht, wo sie sich am sichersten fühlen – nämlich in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in der eigenen Wohnung.” Das hat mit immernoch vorherrschenden patriarchalen Gesellschaftstrukturen in Deutschland zu tun und nicht mit Flüchtlingen. Davon zeugt die Normalität sexueller Belästigung, von der es bis zur Gewalt nicht weit ist: “Jede zweite Frau wurde schon mindestens einmal sexuell belästigt. Das heißt: Ihr wiederholtes Nein zu einem Date wurde nicht akzeptiert, sie wurde mit anzüglichen Witzen bedacht, angestarrt, bekam ohne Aufforderung Nacktbilder geschickt oder wurde gegen ihren Willen angefasst” (Süddeutsche Zeitung, 2016).

Die meisten Flüchtlinge sind friedlich. Die Frage sollte doch eher lauten, wie können die Flüchtlinge vor Gewalttaten von Rechts geschützt werden? Oder wie können Flüchtlinge vor Abschiebung in Kriegsländer, oder in Länder in denen sie aus menschenrechtswiedrigen Gründen verfolgt werden, geschützt werden? Von einem Land wie Deutschland, dass auch von Kolonialismus und Neokolonialisum profitiert hat und an der Kriegsbeteiligung in Afghanistan schuldig ist, könnte man als Flüchlting etwas Schutz erhoffen. Bitte basieren Sie sich doch auch in Ihrer Wortwahl und Ihren Andeutungen auf Fakten. Sonst tragen Sie zum Hass gegen Flüchtlinge bei, der von anderen Seiten schon genug angefacht wird. – Sarah Becker

Leserbrief zu „Und was rettet die SPD?“ von Sigmar Gabriel

Ja, was rettet denn die SPD? Ganz einfach: sie muss ihren Markenkern, die soziale Gerechtigkeit, wieder entdecken. Und zwar angesichts dramatischer Umstände in radikaler Form: Mindestlohn von mind. 12 €, zweistellige Milliardensummen in den sozialen Wohnungsbau investieren, endlich wieder angemessen als Staat in die öffentliche Daseinsvorsorge für Krankheit und Pflege investieren und diese nicht privaten Konzernen überlassen, Hartz IV abschaffen und endlich mal über ein Grundeinkommen nachdenken etc. Und wo kommt das Geld her: es ist ja da und muss eben radikal umverteilt werden. Denn der neue Realismus kann, wie Herr Gabriel richtig von Herrn Habeck abgeschrieben hat, eben nur noch radikal sein. Hier ein Prozentpunkt Krankenkasse runter, dort ein paar Cent Mindestlohn herauf – ja, was soll das denn für eine Politik sein? Aber genau vor dieser Radikalität fürchtet sich die SPD, Herr Gabriel traut sich ja nicht einmal, in seinem Artikel die notwenigen radikalen Änderungen zu benennen. Traut er sich noch, das Wort Umverteilung in den Mund zu nehmen? Herr Gabriel wird also vermutlich die SPD nicht retten. – Matthias Gruner

Leserbrief zu „Die Welt der Wut“ von Uwe Jean Heuser

Es stimmt schon: “die Sehnsüchte der Bürger ernst nehmen” und “ein gemeinsames Projekt versprechen”; das ist erforderlich und die genannten Vorschläge dafür sind gut. Aber, wo Spaltlinien zu erkennen sind, gibt es auf jeder derer Seiten etwas und es ist keine ausreichende Lösung des Problems, nur die eine Seite mit positiven, nützlichen und erforderlichen Verbesserungen zu bedienen. Es ist ebenso erforderlich, als negativ empfundene Verhaltensweisen zu vermeiden, wie die herablassende und z. T. verächtliche Behandlung der benachteiligten Schichten im mittleren Westen der USA oder in Deutschland die Etikettierung von Entscheidungen erheblicher Bedeutung als “alternativlos”, was jedem, der über Alternativen nachdenkt, vermittelt, dass er das Wichtigste nichtbegriffen hat und man sich mit seiner Meinung nicht auseinandersetzen muss. – Dr. Hergen Heinemann

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ von Carolin Würfel im ZEIT Magazin

Ihr Artikel ist lustig und ich mache mir häufig auch Gedanken über alte, stinkende Autos, die eben auch oft von Alternativen oder Grünen gefahren werden. Aber: sind Sie sicher, dass ein Bulli Baujahr 1968 von einem Diesel angetrieben wird? Der hatte m.w. den VW-typischen luftgekühlten Boxermotor. – Hartwig Diehl

Leserbrief zu „Mehr Verbote, bitte!“ von Merlind Theile

Sie schreiben in Ihrem Artikel: „Es ist kein Geheimwissen, dass die Produktion eines Kilos Kartoffeln 100 Liter Wasser verbraucht, jene eines Kilos Rindfleisch dagegen 15.000.“ Diese Zahlen werden immer wieder genannt, wenn auf Umweltsünden hingewiesen wird. Warum sollte es denn eine Umweltsünde sein, für Nahrungsmittel Wasser zu verbrauchen? Das Wasser geht ja nicht verloren, sondern befindet sich in einem natürlichen Kreislauf. Ein Kilo Kartoffeln wird nicht um 100 Kilo schwerer, das Rind auch nicht um einige Tonnen. Das von der Kartoffel „verbrauchte“ Wasser verdunstet und kommt als Regen zurück. Dem Urin des Rindes geht es nicht anders. Ich bin sehr daran interessiert, zu erfahren, welchen Denkfehler ich Ihrer Ansicht nach mache. – Dr. Uwe Roske

Leserbrief zu „Die Maße dieser Welt“ von Max Rauner

in der 3. und in der 5. Spalte muss es doch „MeTROlogie“ (nicht „MeTEOROlogie“), wie es im Artikel desselben Verfassers (!!!) auf der Seite links oben richtig steht. Hat da die Autokorrektur etwas Falsches vorgeschlagen??? – Volker Morstadt

Leserbrief zu „Und was rettet die SPD?“ von Sigmar Gabriel

Gabriels Analyse der Ausgangslage der SPD nach den Wahlen in Bayern und Hessen dürfte die Situation der Partei richtig beschreiben; insbesonder Neuwahlen würden für die SPD „…eine existentielle Gefahr…“ bedeuten. Seine weiteren Reflexionen dokumentieren aber eher intellektuellen Eklektizismus und politischen Opportunismus. Er scheint auch zu verdrängen, daß er von 2009 bis 2017 Vorsitzender der SPD war. Da redet Gabriel „vom emanzipatorischen Sozialstaat, der die Produktivitätsgewinne auch dazu zu nutzt, Arbeiten und Leben besser zu vereinbaren.“ Ja, das ist nicht falsch, aber werter Herr Gabriel, Arbeiten und Leben ist i.R. kein Gegensatz, vielleicht im Denken einiger sozialdemokratischer Funktionäre, die nie im normalen Berufsleben standen (jüngstes Beispiel Kevin Künert).

Gabriel kommt dann zu Europa. Einhegung des „Kapitalismus in Europa“,wobei er die grandiose Ausdehnung des Sozialstaates in Deutschland durch SPD und CDU und anderswo übersieht. Weiteres Stichwort „Nettozahlerdebatte“ (hat nicht der SPD Finanzminister schon deutsche Ausgleichzahlungen für den Brexit in Aussicht gestellt). Kennt Herr Gabriel die deutschen Haftungsrisiken im EURO-System und die schon jetzt beachtlichen EU-Transferzahlungen in Struktur-und Agrarfonds zwischen Nord-,Süd- und Osteuropa? Schließlich plädiert Herr Gabriel für einen „radikalen Realismus.“ Wie Herr Gabriel – und wohl auch viele in der SPD – das verstehen ist schlichtweg entlarvend: Zunächst „lobt“ Herr Gabriel DIE GRÜNEN „Sie haben gelernt, die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zu bevormunden“. Aber was kommt dann in seinem Beitrag: „Wir müssen die Menschen vor Ort, in ihren Lebenszusammenhängen aufsuchen, wieder mit ihnen reden, ihre Probleme anhören, sie ermutigen und helfen wo man kann.“ Dieser substanzlose Paternalismus wird noch gesteigert:“Vor allem sie (die Bürger wohlgemerkt)loben , ihnen danken und deutlich machen, dass wir wissen, wer dieses Land wirtschaftlich erfolgreich und sozial sicher macht.“ Ja, Herr Gabriel weiß es und kann es auch allen anderen erklären. Gabriel sollte zur Kenntnis nehmen, daß die Mitte in Deutschland, übrigens die Leistungsträger, die aus seiner Sicht den Parteien der Besserverdienenden (FDP, GRÜNE) zuzurechnen seien, keine Welterklärungen von Herrn Gabriel erwarten, schon gar nicht von Personen, die zwar geistige Strömungen wie „Die Gesellschaft der Singularitäten“ (A.Reckwitz) und die neueren Überlegungen von F. Fukuyama (über Identität und Anerkennung) eklektisch zu verarbeiten suchen und sich damit intellektuellen Glanz versprechen. – Dr. Herwig Schlögl

Leserbrief zu „Gönn’s dir, Genosse!“ von Fabienne Hurst

Ein großes Lob und Dank an Ihre GestalterInnen für „Hummer und Sichel“! – Falk Häckel

Leserbrief zum Titelthema „Rettung naht!“

Rollenkonform kümmert sich Bernd Ulrich um die männlichen Bewerber in der CDU, Tina Hildebrandt um die weibliche. Sie zeichnet ein sehr persönliches und sympathisches Bild von Frau Kramp-Karrenbauer und hält sie für ähnlich liberal wie Frau Merkel. Eine gute Zusammenarbeit mit der Kanzlerin sei wahrscheinlich. Weniger begründet erscheint jedoch, wie die geforderten Veränderungen in der Partei- und Regierungsarbeit da gelingen sollen. Noch zurückhaltender ist ihre Darstellung der Kommunikation zwischen Merkel und Kram-Karrenbauer seit der Regierungsbildung: Nur Naive glauben, die beiden Damen hätten keine klare Absprache hinsichtlich der Nachfolge in Partei und Amt getroffen. Frau Merkel hat sehr wohl den Versuch gemacht zu bestimmen, wer ihr folgen sollte, wurde aber von den schlechten Wahlergebnissen und dem Druck aus der CDU gezwungen, ihren Zeitplan zu ändern. Nun zu erklären, sie wolle auf die anstehenden Wahlen keinen Einfluss nehmen, ist nichts anderes, als aus der Not eine Tugend zu machen.

Frau Hildebrandt kritisiert zu Recht Merkels verquaste Sprache im Allgemeinen, geht aber nicht konkret darauf ein, wie die Kanzlerin uns alle hinters Licht geführt hat mit der sibyllinischen Aussage, dass sie im Dezember für den Parteivorsitz nicht oder kandidiere. Merkel muss doch gemerkt haben, dass die Bürger sie offensichtlich alle falsch verstanden hatten, und hat nichts unternommen, die Sache richtig zu stellen. So viel zu der viel beschworenen Verpflichtung, „das Volk mitzunehmen“. Frau Hildebrandt nennt Merkels Abschiedserklärung „eine beeindruckende und bewegende“. Das kann man nachvollziehen, wenn man die Kanzlerin mag. Und es ist anständig, dass man nicht nachtritt, wenn einer am Boden liegt. Das darf aber nicht den Blick darauf verstellen, dass die Bundeskanzlerin wieder einmal das eine gesagt hat und das andere getan: Sie übernimmt Verantwortung für die schlechte Regierungsarbeit, tritt aber für eine bessere Parteiarbeit zurück. Das ist so, als wenn ein erfolgloser Bundestrainer seiner Agentur kündigt, als wohlbestallter Chefcoach aber weitermacht.

Während sich also Frau Hildebrandt für Kram-Karrenbauer verwendet, unternimmt Herr Ulrich den ersten Versuch, besonders Friedrich Merz herunterzuschreiben. In Anspielung auf Barbarossa, dessen Rückkehr einst sehnlich erwartet wurde, sei auch Merz nur ein Sehnsuchtsobjekt. Doch will das dem Merzkritiker noch nicht so richtig gelingen: Der Mann ist eben kein „Gespenst“, sondern quicklebendig. Mit der Formulierung, der „Retter … der zumindest heute ganz anders ist, als er nie war“ übertrifft Ulrich dabei mal wieder die Sprache der Kanzlerin an sinnlosem Wortgeklingel. Dann versucht er, Merz in ein undefinierbares konservatives Lager abzudrängen, und schließlich macht er ihn zum altmodischen Neoliberalen, der jahrelang den Kapitalisten zugearbeitet hat. Ist der Verfasser wirklich der Meinung, Erfahrungen im Straßenkampf (Fischer), im Kampf für den StaMoKap (Trittin) oder in der Führungsarbeit bei der FDJ (Merkel) seien bessere Voraussetzungen für politische Ämter als die Arbeit in Rechtsanwaltskanzleien und in Aufsichtsräten? – Johannes Kettlack

Leserbrief zu „Und was rettet die SPD?“ von Sigmar Gabriel

Die Lieblingsforderung der politischen Akteure Heisst „Erneuerung“ was das nun genau sein soll ist meist nicht so klar. In Wirklichkeit geht es um die Frage „Was können wir tun, um mehr Wählerstimmen zu gewinnen“ Hier ist das Personal gefragt. Die Ratschläge für eine bessere Regierung sind für den aufmerksamen Leser gut zu erkennen. Diese Ideen sind mit großer Überzeugungskraft zu vermitteln und vorzutragen. Leider ist die Besetzung durch Frau Nahles als Vorsitzende der SPD nicht sehr hilfreich. Eine Wählerin hat gemeint „Sie hat kein Charisma“. Es geht nicht darum Die Verdienste von Frau Nahles als Ministerin nicht anzuerkennen. Für Ihre Darstellung als Persönlichkeit kann sie nichts.

Nebenbei: ich habe den Krieg noch als aktiver Soldat erlebt, bin seit 1965 Mitglied der SPD und leide. – Heinrich Mecke

Leserbrief zu „Gönn’s dir, Genosse!“ von Fabienne Hurst

„wenn Besserverdiener zu Hause essen, ist das nicht nur meistens ungemütlich, sondern vor allem ist es asozial und wirtschaftsfeindlich.“

„Jeder kann nur das an Geld ausgeben, was er selbst mit seiner Hände Arbeit verdient hat!“ Ein altes Sprichwort, an das sich Ihre Journalistinnen und Journalisten und auch unsere Politiker halten sollten. Ich erkenne an diesem Artikel die typische „Großstadtüberheblichkeit“ derjenigen, die bequemerweise mal kurz vor Ihr Büro treten um zu recherchieren. Als“ Asoziale“ fahre ich jeden Tag zu meinem 34 km entfernten Arbeitsplatz um meine selbstangebauten Gartenprodukte für mich und meinen Mann in einer 1,5 stündigen Mittagspause zu zubereiten. Für uns ist das der größte Luxus den wir uns in unserer nun mehr 27 jährigen Selbstständigkeit (übrigens beide in getrennten Unternehmen) leisten. Ich werde diese Zeitung nicht abonnieren! – Dr. rer. nat. Iris Jedrysiak

Leserbrief zu „Es ist vorbei“ von Matthias Geis

Angela Merkel hat ihr „Profil“ verloren und geht nicht mehr an den Start. Friedrich Merz geht mit total runderneuertem Profil ins Rennen, im Kampf um die Poleposition. Falls er gewinnen sollte, so wird er uns sicherlich erklären wollen, wie man ein „Profil schärft“; und gleichzeitig dabei die CDU retten kann! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zum Titelthema „Rettung naht!“

Aufgrund des gestrigen Feiertags in Niedersachsen, habe ich DIE ZEIT erst heute erhalten. Die Titelseite ist ein absolutes Meisterwerk, nicht nur wegen „Merz Spezial Dragees“. Ich gehe davon aus, dass ich nicht die Einzige bin, die total begeistert ist. Welch‘ eine Idee. Nachdem meine Lesebrille den Namen des Genies, Thomas Kuhlenbeck, entziffert hat, habe ich sofort unter Google nachgesehen! Gibt es eigentlich auch einen Preis für das „Beste Titelbild des Jahres?“ – Ruth Kirchstein

Leserbrief zu „Es ist vorbei“ von Matthias Geis

Nicht nur die SPD wird nicht müde es zu betonen, wieder schwingt es auch in ein bis zwei Nebensätzen Ihrer Zeitung mit: Ziel der großen Koalition ist es, wieder zur Sacharbeit zurückzukehren. Ohne Erfolg – wie in letzter Zeit offensichtlich wurde. Aber macht man es sich damit nicht ein wenig zu leicht? Dass man ständig von den politischen Erschütterungen liest (die nahezu im Wochentakt die Berliner Republik zu bedrohen scheinen) und dabei keinen Platz mehr für Berichte über neue Gesetze und andere Regierungsprojekte findet, ist nicht zuletzt auch eine bewusste Entscheidung der Medien. Sollte man sich nicht vielleicht auch an die eigene Nase fassen? Die Große Koalition will zur Sachpolitik zurückkehren? Warum nicht ihr die Chance dazu geben? Wie wäre es zum Beispiel mit einer Seite pro Ausgabe oder Monat, auf der die inhaltliche politische Arbeit der Regierung aufbereitet wird – abseits von GroKo-Dämmerung und anderen Krisenberichten? – Ronas Karadag

Leserbrief zu „Und was rettet die SPD?“ von Sigmar Gabriel

Da gibt es nichts; außer, halt stop! „Superman Merz“ der alte „Profilschärfer“, der hat doch erst kürzlich versprochen, dass er auch die SPD retten kann, dass er die AfD wieder abschaffen will, und dass er es (vielleicht) sogar schaffen könnte, den „Nämbercha Glubb“ *), in der ersten Fußballbundesliga zu halten (wohl die schwerste aller Wohltaten)! Der „Merz“ geht wieder um; Deutschland steht kurz vor der „Totalrettung“!

*) 1.FCN(ürnberg) – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Mehr Verbote, bitte!“ von Merlind Theile

In Deutschland sind die weltgrößten „Abfall-Junkies“*) daheim! Nun will diese „böse EU“ den Deutschen ran an ihrem „gelben Sack“ gehen; obwohl noch nie ein deutscher, gelber Sack auf hoher See gesichtet worden ist.

*) Abfall-Sammler – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zur Grafik „Ist da Tier drin?“ von Alexej Schurkin und Johanna Kuroczik

„Vegetarier zu werden, das ist nicht schwer, Vegetarier zu bleiben, dagegen auch nicht sehr!“ „Ich esse eigentlich sehr wenig Fleisch“, so die Antwort, falls ich mich doch als Vegetarierer zu erkennen geben sollte; interessant, gell*)! Jetzt ist mir auch der durchschnittlich hohe Fleischverbrauch, und das noch „pro Kopf“, so richtig klar geworden. Welches Lab bewohnt denn, den Käse? Zur Auswahl stehen: a) tierisches, b) mikrobielles, c) pflanzliches Lab! Ist Gelantine im Joghurt? Ganz so einfach, wie es klingt, sind diese Fragen jedoch nicht zu beantworten. Es braucht dazu einen akribisch sehr genauen Leseaufwand, oder besser gesagt, von Vorteil wäre gleich ein Hochschulstudium im Fachbereich der „Zutatenlisterei“. Achtung, Augen auf und durch beim Lebensmittelkauf, die vegetarischen „Exoten“ kommen!

*) höchst interessant – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ von Carolin Würfel im ZEIT Magazin

Erlauben Sie mir, eine Ihrer doch etwas hochnäsig-ironischen Formulierungen zu verwenden: Der einigermaßen kundige Leser Ihrer Gesellschaftskritik ahnt, dass Sie von der Sache wohl herzlich wenig verstehen. Einen Bulli, der jetzt 50 Jahre alt ist, gab es nicht mit Dieselmotor und selbst eine – technisch recht anspruchsvolle – Umrüstung mit dem seit 1976 angebotenen Dieselmotor wäre jünger (davon ist aber nicht die Rede, und ein Fan, wie Herr Albrecht zu sein scheint, käme auch nicht auf diese Idee). Sie machen also aller Wahrscheinlichkeit nach Herrn Albrecht einen ungerechtfertigten Vorwurf. Ich bitte um Korrektur. – Siegfried Fels

Leserbrief zu „Die Welt der Wut“ von Uwe Jean Heuser

Unerklärt konstruiert der Verfasser, Uwe Jean Heuser, einen Widerspruch zwischen „Populisten“ (also Leuten aus dem Volk) und Demokraten. Falls diese Volksleute eine große Minderheit oder gar die Mehrheit bilden , sollte er mit seinen Moralzuordnungen vorsichtiger umgehen. Die Beweggründe dieser Gruppe, anders zu wählen als bisher opportun, ist doch kein Zeichen von Unreife! Die brasilianischen Umstände vermag ich nicht zu beurteilen, aber in Europa mag eine bedeutende Minderheit die Zwangsjacke der Zentralisierung aller Gewalten in Brüssel und Straßburg nicht. Einer fortschreitenden Europäisierung werden die nationalen Eigenheiten und Entscheidungsmöglichkeiten geopfert und damit die individuelle Zugehörigkeit und Identität. Die Bürger spüren, dass im europäischen Einheitsbrei die Vielfalt untergehen wird. Die Leute in den neuen Bundesländern erahnen, dass diese Zentralisierung keine Probleme löst und letztlich zu einem sozialistisch-zentralistischen Staatengebilde führen soll. Um in den Geschehnissen dieser Welt zu bestehen, bedarf es keines Staatskontinents (und keines genormten Weltbürgers). Die EU hat m.E. dann eine Zukunft, wenn die Nationen in relativer Autorität und Unterschiedlichkeit erhalten bleiben. Allmählich und mit Geduld- und ohne Bevormundung- wird gegenseitiges Verständnis wachsen. Die offizielle Politik hat UK vergrault, und andere werden folgen (!) Unverständlich für viele sind auch die Klima-und Energiepolitik. In Deutschland wächst zunehmend der Unmut über den Ersatz des Kernstromes durch Kohlestrom. Unvermeidbar, weil ein hoch entwickeltes Industrieland nicht mit Strom aus Sonne und Wind versorgt werden kann, negieren dennoch fast alle Politakteure diese Erkenntnis. Kein Wunder, wenn das Volk Widerstand leistet. Ist das nicht verständlich ? Zur Zeit äußert sich das im Unmut über die Merkelpolitik. – Wolf Eckardt

Leserbrief zu „Die Welt der Wut“ von Uwe Jean Heuser

Wenn unsere schwarz-/rot-/grünen „Volksparteien“ sich – außer in Wahlkampfzeiten – gefühlt mehr um das Wohl der Immigranten als um das des eigenen Volkes kümmern, das ja, ohne je gefragt worden zu sein, „weltoffen“, ohne zu murren, mit ihnen Tür an Tür leben soll; exzessiven Minderheitenschutz betreiben, auch dort, wo die zu schützende Minderheit längst die Mehrheit ist; Gesetze nicht strikt anwenden, zu deren Konsequenz auch die Ausweisung gehört; Bürger, die ihre Politik schrill oder maßvoll kritisieren, allesamt verächtlich als Rechtspopulisten bezeichnen: dann werden eben diese sich den Nicht-Volksparteien zuwenden, von denen sie mehr Wertschätzung, mehr Schutz, mehr Gesetzestreue erwarten! Dabei kommt es eben nicht vorrangig auf höheren Mindestlohn an, auf bezahlbare Mieten, kostenlose Kitaplätze! Wichtiger als materielle Güter sind Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit, das Befolgen des geleisteten Amtseids und das Bewahren (nationaler) Eigenheiten und Besonderheiten, die sich nicht in einer Polyethno-Multikulti-Beliebigkeit verlieren dürfen! – Dr. med. Ulrich Pietsch

Leserbrief zu „Und was rettet die SPD?“ von Sigmar Gabriel

Tattoos als Zeichen der politischen Ausdrucksform?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde die SPD bei einer Umfrage, in der es um einen möglichen Umbruch der Partei ginge, mehr „Pro-Umbruch-Stimmen“ erhalten, als Gegenstimmen. Doch wo ist die Vision für diesen Umbruch? Wo sind die Politiker für dieses Vorhaben? Existiert dieser Wunsch tatsächlich bei der oberen Riege? Und wie, lieber Herr Gabriel, soll dies ohne Inhalt vonstatten gehen? Der Inhalt darf in der Politik niemals zur Nebensache degradiert werden. Er sollte immer die Substanz jeder Partei sein! Dass sich die Bevölkerung momentan auf einer Identitätssuche befindet, kann ich mit Bestimmung verneinen. Wieso auch? Lediglich weil weniger Menschen die CDU und SPD wählen? Weil die Menschen mehr und mehr die Grünen als eine echte Alternative zu den Regierenden sehen? Weil die Grünen eben doch eine Substanz in ihrer Politik aufweisen und diese obendrein mit einem Lächeln und für jeden verständlich vermitteln können? Nein, es ist nicht nur die Quittung für das desaströse Bild, das die GroKo abgibt, sondern auch der Verdienst ehrlicher und besonders authentischer Politik. Die SPD sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Denn über eines sind wir uns einig. Jede echte Demokratie benötigt ein soziales Herz, um am Leben gehalten zu werden. Ich würde mich freuen, wenn die SPD endlich wieder an Authentizität dazu gewänne und Parteien, wie der AFD, Stimmen abnähme. Versuchen Sie es doch mal mit Inhalt und einem Lächeln und nicht mit Streitigkeiten innerhalb der GroKo und dem unermüdlichen Gerede von „Sacharbeit“, sondern tragen Sie doch bitte proaktiv Sorge dafür, dass Bedingungen herrschen, in denen jedes Leben gelingen kann. Ist das geschafft, befinden wir uns automatisch wieder in einem sozialeren Deutschland. – Jean-Pierre Rollnik

Leserbrief zum Titelthema „Rettung naht!“

Endlich mal wieder was los in Berlin ! Und das auch noch konstruktiv und belebend ! Ich bin die langweiligen und teilweise polemischen Statements der Politik – Profis Andrea Nahles , Kevin Kühnert oder Gauland langsam leid . Als langjähriger Liberaler muss ich mich jetzt erst mal neu sortieren ! Aber : Die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU – Vorsitz hat meine vollste Zustimmung . Und sollte Herr Merz auch noch irgendwann Kanzlerkandidat werden , ja dann werde ich als bekennender Christ ernsthaft darüber nachdenken , als “ Rentner im Unruhestand “ Friedrich Merz mit all einen Kräften im Wahlkampf zu unterstützen ! – Erwin Chudaska

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ von Carolin Würfel im ZEIT Magazin

Witziger Artikel, aber ist Jan Philipp Albrechts Bulli wirklich ein Diesel? Bin 72 und hab genau vor 50 Jahren auch so ein Teil gefahren, auch durch ganz Europa, vom Nordkap bis Piräus – das war aber definitiv ein Benziner. – Thomas Gatter

Leserbrief zu „Über neue und alte Diesel“ von Carolin Würfel im ZEIT Magazin

Bei dem 50 Jahre alten Bulli des Grünen-Politikers Jan Philipp Albrecht handelt es sich um einen VW T2. Dieser Bus wurde ausschliesslich mit Benzin Motoren gebaut. Hätte man genau recheriert, wäre kein Artikel gegen den Diesel Motor daraus geworden. Also nicht einfach drauf losschreiben! – Heinz Lutz

Leserbrief zu „Böse, böser, Böhmermann?“ von Antonia Baum und Lars Weisbrod

Grundsätzlich bin ich kein Fan von Böhmermann, Kebekus usw., deren Auftritte meiner Meinung nach in erster Linie der Befriedigung ihres Narzissmus dienen. Menschen, die auf Bühnen stehen und ihr Publikum anschreien, oder „auf Teufel komm raus“ Skandale provozieren, sind mir erst einmal suspekt. Um so mehr musste ich staunen (und die Stelle mehrmals lesen), dass die Akteure der beschriebenen Veranstaltung 2010 in Dortmund in einem Punkt tatsächlich einem Journalisten der „ZEIT“ ( im Jahre 2018) , Lars Weisbrod, weit voraus sind: Ob ein Mann ironisch Frauen verachtet oder ein Deutscher ironisch gegen Juden hetzt ist tatsächlich das Gleiche. Wie kann man, gerade Angesichts der deutschen Geschichte, Unterschiede in der Bewertung von Handlungen gegen andere Menschen machen? Wie kann man heutzutage noch die Greuel der gesamten Menschheitsgeschichte, die Männer an Frauen begangen haben und begehen, ausblenden und gewillt sein verachtende Witze (ironisch oder nicht) durchgehen zu lassen? Ich bin entsetzt über diese journalistische Entgleisung. Wenn ich „DIE ZEIT“ nicht so sehr mögen würde, würde ich sie jetzt abbestellen. Ich halte eine Stellungnahme der Redaktion oder des Journalisten für angebracht. – Susanne Bartsch

Leserbrief zu „»Oh, da kommt ja meine Frau«“ von Reiner Lehberger

In Ihrem Artikel verwandten Sie in Spalte 1, Zeile 23, den Begriff „Parteigenossen”. Einer verbreiteten Unsitte folgend, wollten Sie sicherlich den Begriff „Genossen“ benutzen. Eine überlieferte Anredeform in sozialdemo- kratischen, sozialistischen, kommunistischen Parteien und eigentlich mehr für den internen Gebrauch bestimmt und in sofern für Externe nicht unbedingt vorgesehen. Falsch und irreleitend ist jedoch der von Ihnen gewählte Begriff „Parteigenossen”. Diese Wortverbindung ist eine Schöpfung der Nationalsozialisten, die sich mit dem Zusatz Partei von den Genossen in anderen Parteien absetzen wollten. Nachlesbar u. a. bei Wikipedia: „Parteigenosse”, Abwandlung des Wortes Genosse durch die NSDAP aber auch Duden und andere Nachschlagewerke. Ich finde wir sollten mit der Verwendung von bestimmten Begriffen aus dem Wortschatz der Nationalsozialisten bewusster umgehen und nur jene Parteigenossen nennen, die es waren oder wieder gerne wären. Die Bezeichnung Parteigenossen für Mitglieder der SPD halte ich wegen der historischen Belastung des Begriffes für unangemessen. – Uwe Schoormann

Leserbrief zu „Zum Grinsen Verdammt“ von Katja Nicodemus

Katja Nicodemus erwähnt lässt in ihren Artikel zum 90. Geburtstag von Micky Maus souverän einfließen, dass ihre Besuch in den Disney Archiven von Disney organisiert war. Ich würde mir in der ZEIT mehr Offenheit dieser Art wünschen. Denn die Überlegungen, die Frau Nicodemus anstellt, sind dann ja sehr unabhängig und die Reportage kommt zu ganz eigenen Schlüssen und Gedanken über die Verführung und den Schrecken von Disney. Vor allem ist der Text sehr lustig. Über das WEr-das-liest-ist-doof habe ich mich totgelacht (auch Humor könnte in der ZEIT mehr vorkommen). Herzlichen Dank. – Bernd Lange

Leserbrief zu „Wer macht’s?“ von Bernd Ulrich

Chapeau. wie Sie selbst schreiben, hatte zum Redaktionsschluss noch nicht einmal festgestanden, ob Herr Merz tatsächlich antritt. Damit haben sie das Bashing eröffnet. Erstaunlich, welche Reflexe diese Kanditatur bei der Presse auslöst. Bei der Pressekonferenz des Herrn Merz, die ich bei NTV verfolgte, stand gleichzeitig unten im „Informations-Laufband“, Blackrock möchte Herrn Merz gar nicht wiederhaben. Eine Replik auf die erste Meldung, Merz arbeite ( welch Frevel ) bei Blackrock. Ihre Analyse geht Gott sei dank etwas tiefer. Selbstverständlich gilt immer noch : wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Aber die Menschen müssen mitgenommen werden. Das ist der Spagat. Konservativ im besten Sinne ist eine Grundlage, auf der Menschen bereit und willens sind, die notwendigen Veränderungen zu begleiten.Nur zwei Beispiele. 1. Fragen Sie doch mal, ob überhaupt noch jemand, der nicht Jura studiert hat, die Gesetzeslage oder die entsprechenden Urteile versteht. Die vielen gegengesetzten Urteile in den verschiedenen Instanzen zeigen eine gewisse Beliebigkeit selbst bei Juristen. Klarheit oder Gerechtigkeit erwartet doch niemand mehr von der Justiz ( und kommen Sie mir bitte nicht mit dem Spruch: vor Gericht bekommen sie kein Recht, sondern ein Urteil) Mit viel Geld, also auch guten, teuren Anwälten, sind ihre Chancen deutlich besser. 2. Die Steuergesetze sind ebenso undurchsichtig. Welcher kleine Mann kann heute eine Steuererklärung selbst ausfüllen, geschweige denn verstehen. Auch hier gilt: hast du Geld, kaufst du dir Excellenz. Die ganzen Finanzgesetze, die ganzen Beihilfen. Welche?Wann?Wo?Bei wem?Wie? Wohin das führt? Die unsinnige Behauptung, Flüchtlinge bekämen mehr Stütze als Hartz4 er. Und da wundern wir uns, das viele Mitbürger die AFD wählen?

Habe vor kurzem gelesen, dass die gesetzteren Parteien froh sein können, dass in der AFD die Nähe zur Rechtsradikalität ausgeprägt ist, da sonst noch viel mehr Wähler ihr Kreuzchen bei dieser Partei gemacht hätten. Leuchtet mir ein. In einer Gesellschaft, in der selbst der Capuchino personalisiert wird, und man sich die vielen gegensätzlichen bis falschen Informationen selbst filtern und einordnen muss, wäre meiner Meinung eine Neujustierung in einigen Bereichen dringend notwendig. Ist das konservativ? Ja, im besten Sinne. Und bin ich froh, dass es in der CDU jetzt darüber eine Diskussion gibt? Ja! Habe ich Angst vor einem Rechtsruck? Absoluter Blödsinn! Im Gegenteil, wenn wir diese Diskussionen nicht führen, gibt’s bei uns vielleicht auch bald einen Trump, Orban oder Erdogan. Und das kann doch wohl nicht das Ziel sein. Oder gibt es tatsächlich Menschen, die glauben, man könne Spahn oder Merz mit diesen gleichsetzen? Es wäre jedoch schön, wenn die Diskussionen so geführt werden, dass wir Erkenntnisfortschritte erreichen. Beleidigungen, Unterstellungen oder Fake News sind keine Hilfe. Insofern empfand ich ihren Artikel als durchaus interessant und gut. – Hannes Schwake

Leserbrief zu „»Auch ein kleiner Nazi kann ein guter Facharbeiter sein«“ von Jeannette Otto

Die Antwort sollte nicht heißen: Entweder SchülerInnen oder LehrerInnen haben die Bildung am nötigsten, sondern vielmehr sie beide und zusätzlich Eltern und alle Pädagogen und alle, die keins von beidem sind, aber den Rechtsextremismus verkennen und unterschätzen, haben Bildung nötig. Die Wurzeln für den Rechtsextremismus liegen tief und es braucht Zeit und Mühe, Strategien dagegen zu entwickeln. Umso schlimmer, dass dieses Projekt in Sachsen oft in den eigenen Reihen scheitert. Deshalb spreche ich meine größte Solidarität aus für alle, die sich offen dagegen aussprechen: Macht weiter so! – Nele Ketels