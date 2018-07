Einige Autoren dieses Blogs Adrian Pohr ist Redakteur bei ZEIT ONLINE.

Wollen Sie aussehen wie ein Android? Oder wie eine Japanerin? Ein Team von Künstlern und Computergrafikdesignern hat es möglich gemacht, diesen Wunsch in Sekundenschnelle zu verwirklichen: Sie haben ein Gesichts-Mapping entwickelt. Dieses System kann einem Model unterschiedliche Make-up-Stile aufsetzen – inklusive fortschrittlicher Gesichtserkennung. So können ganze Bilder auf das Gesicht eines Benutzers projiziert werden – in Echtzeit. Wem das zu digital ist: Die japanische Künstlerin Hikaru Cho erzeugt einen ähnlichen Effekt ganz analog mit ihrer Körpermalerei.

Weitere Teilchen finden Sie hier.