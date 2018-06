Einige Autoren dieses Blogs Ute Brandenburger ist Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

Ein Wanderer aus der Slowakischen Republik hat dieses Video auf einer Bergtour in die Hohe Tatra gedreht. Er überquert mit einem Begleiter einen zugefrorenen Bergsee, dessen Eis ganz klar und durchsichtig ist. Fast scheint es, als ob er über das Wasser wandele.

Das Eis ist deshalb so klar, da darin wenig Luftblasen eingeschlossen sind und das Eis von unten gefroren ist. Diese Eisformation ist auch als congelation ice bekannt. Wer sich kurz vor Weihnachten lieber an Schneekristallen in Sternenvarianten erbauen will, dem sei diese Fotostrecke ans Herz gelegt ...

