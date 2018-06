Einige Autoren dieses Blogs Ute Brandenburger ist Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

Das Video von Youtube-Nutzer Armand9x zeigt etwas, was so in der Natur nicht zu beobachten wäre. Armand nahm das Schmelzen einer Schneeflocke auf und lässt die Aufnahmen in seinem Video rückwärts laufen. So wird die Schönheit der Kristalle sichtbar, die auch in dieser Fotostrecke zu bewundern ist.

Wie genau die sechsstrahligen Eiskristalle aussehen, hängt davon ab, bei welcher Temperatur sie sich bilden. Nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen reichen schon 275 Wassermoleküle aus, um ein Eiskristall zu bilden.

