Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,

ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul

Sprechen Sie diese Worte bitte niemals laut aus! Es ist die Schwarze Sprache, die Sauron für seine Untertanen erfand. Möglicherweise ist Ihnen die deutsche Übersetzung geläufiger:

"Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,

ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden."

In J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe legt der Hobbit Frodo mit seinen Mitstreitern einen langen Weg vom Auenland bis nach Mordor zurück, um eben diesen Ring, dessen Inschrift Sie gerade gelesen haben, im Feuer des Schicksalsberges zu zerstören. Sein Onkel Bilbo hatte sich zuvor auf seinem Marsch vom idyllischen Auenland zum Drachen Smaug und der finalen Schlacht der fünf Heere auch ordentlich die Füße wund gelaufen.

In diesem Webprojekt zum Herrn der Ringe können Sie nicht nur den beschwerlichen Weg der Hobbits nachverfolgen, sondern tief in Statistiken und Infografiken rund um das Leben in Mittelerde eintauchen. Welche linguistischen Prinzipien der Sprache Saurons zugrunde liegen, können Sie hier nachlesen.

