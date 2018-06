Im Irak und in Syrien haben sich Tausende militante Islamisten aus aller Welt dschihadistischen Gruppen angeschlossen. Viele von ihnen stehen in Diensten der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Genaue Zahlen kennt niemand, die Rekruten reisen unauffällig. Manche pendeln gar zwischen Front und Heimatland.

Das (von der US-amerikanischen Regierung finanzierte) Rundfunknetzwerk Radio Free Europe/Radio Liberty hat in dieser Übersicht aufgeschlüsselt, wie viele Kämpfer aus welchen Ländern derzeit im Irak und in Syrien im Einsatz sind. Per Mouse-Over lassen sich zusätzliche Informationen einholen.

