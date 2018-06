Gute 4,5 Milliarden Jahre existiert unser Planet inzwischen. In ihren jungen Jahren war die Erde nicht lebensfreundlich, sondern eine glühende Hölle. Seither hat sich viel getan. Die 25 größten Wendepunkte für unseren Heimatplaneten hat die BBC in dieser interaktiven Animation aufgezeichnet.

Wann genau sich so etwas wie Leben erstmals entwickelte, weiß niemand genau. Es verging vermutlich eine Milliarde an Jahren, in denen immer wieder Himmelskörper mit teilweise mehreren Hundert Kilometern Durchmesser auf die Erde einstürzten, bis sich erste Organismen entwickelten.

Es folgten unter anderem: Photosynthese, Plattenverschiebungen, Eiszeiten, die Zeit der Dinosaurier... Und schließlich entwickelte sich der Mensch. Wie wird das alles enden? Wird die Welt eines Tages zerreißen? Darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht.

