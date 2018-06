Reise ins Bilderland

Einige Autoren dieses Blogs Ute Brandenburger ist Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

In vielen Fällen ist die Grenze zwischen Kunstwerk und Betrachter ganz klar definiert: Sicherheitsabstand und bitte nicht Anfassen! Zu groß ist die Angst vor Schäden oder Diebstahl. Ganz anders im Museum Art in Island in Manila.



Hier sollen Besucher Teil der Gemälde sein: zum Beispiel bei einem Vincent van Gogh.

Über 200 Gemälde gibt es dort, die mit der Illusion spielen. Ganz neu ist die Leidenschaft für das Scheinbare nicht: Schon in Pompeji und in der Renaissance hatten Künstler eine Vorliebe für Trompe-l’œil-Malerei.

