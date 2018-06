Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Vulkanausbrüche sind eine zerstörerische Naturgewalt, die ganze Städte auslöschen können. Außerdem sind sie wunderschön.

Hawaii ist der Inbegriff des Südseeparadieses. Die, die dort einmal Urlaub gemacht oder gewohnt haben, lässt die Inselgruppe nicht so schnell wieder los. Strand, Surfen und Blumenkränze sind aber nur ein Bruchteil von dem, was sie zu bieten hat. Sie ist aus glühend heißem Material entstanden, das Vulkane am Meeresgrund vor Millionen von Jahren ausspuckten. Bis heute sind einige von ihnen aktiv, zum Beispiel der Kīlauea. Sein Krater spuckt immer wieder Feuer. Die Lava, die dabei an die Oberfläche tritt, ist aber nur selten eine ernsthafte Gefahr für die Bewohner der Insel.



Lance Page hat sich mit seiner Kamera so nah wie möglich an das flüssige Gestein herangewagt. Die glühend roten Ströme ziehen sich wie Adern über den Hang des Kīlauea und überstrahlen nachts sogar den spektakulären Sternenhimmel des Pazifik. Seine schönsten Bilder zeigt Page in dem Film “Kilauea - The Fire Within”.

Weitere Teilchen finden Sie hier.