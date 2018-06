Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Elefanten sind seit Jahrzehnten Ziel einer Hetzkampagne. Wer etwas fahrlässig umschmeißt oder anderweitig Chaos anrichtet, verhält sich sprichwörtlich “wie ein Elefant im Porzellanladen”. Dabei sind die Dickhäuter nur Opfer ihres Körperbaus. Vor allem der Rüssel kann zum Verhängnis werden.

In Trunk Troubles schildert der Trickfilmzeichner Aaron Blaire die Herausforderungen, die das überlange Riech- und Tastorgan im Alltag so mit sich bringt. Cyrano, Protagonist des Kurzfilms, machen Dinge zu schaffen, die Nasenträgern völlig problemlos erscheinen: eine Erkältung, eine Spritztour, Fahrstuhlfahren. Blaire inszeniert die kleinen Sketche wie sich bewegende Storyboards, die in Zeiten von 3-D-Computeranimation fast zu einer eigenen Kunstform geworden sind.

Sein Stil kommt nicht von irgendwo, Blair ist ein alter Hase im klassischen Zeichentrickgeschäft. 21 Jahre lang hat er für den Animationsriesen Disney an verschiedenen Meisterwerken wie Aladdin und Der König der Löwen gearbeitet. 2003 war er als Co-Regisseur von Bärenbrüder sogar für einen Oscar in der Kategorie Bester Animationsfilm nominiert. Heute betreut er kleinere Projekte, darunter seinen eigenen YouTube-Kanal. Dort lädt er regelmäßig Tutorials für Anfänger hoch, die klassische, handgezeichnete Animationen lernen wollen.

