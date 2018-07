Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Egal an wen Sie glauben, er oder sie gönnt Ihnen vor dem Beten mit Sicherheit ein Frühstück. Mit dieser Beobachtung beginnt der Kurzfilm Five.

Die Filmemacher Daniel und Katina Mercadante haben fünf Kinder auf dem Weg vom Bett bis zu ihrer Begegnung mit dem Überirdischen begleitet. Ihre Tagesabläufe sind so ähnlich, dass sie sich in dem Kurzfilm zu einem harmonischen Strang verweben lassen. Nur zum Schluss, nachdem die jungen Gläubigen ihr jeweiliges Gotteshaus betreten, unterscheiden sich die religiösen Praktiken. Gedreht haben die Mercadantes unter anderem in einer Moschee in den USA, einer Kirche in Südafrika und einem Tempel in Japan.

Hinter den Bildern von Five verbirgt sich kein kitschiger Appell für religiöse Toleranz. Die unterschiedlichen Riten, Symbole und Ausdrucksformen sind es doch, die Religionen so faszinierend und facettenreich machen. Der Film erinnert uns lediglich daran, dass wir auf der Suche nach Spiritualität alle am gleichen Ort beginnen, egal, wohin die Reise letztlich führt.

Weitere Teilchen finden Sie hier.