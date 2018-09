Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Smartphone, nach rechts wischen, Sex. Tinder bedeutet Vorspiel durch Technik. In den achtziger Jahren wäre für die Umsetzung noch weit aus mehr nötig gewesen: Papier, Disketten und etwa zwei Wochen Geduld.



Nach Twitter, Facebook und Spotify hat der niederländische Videokünstler Jo Luijten die Dating-App rund 30 Jahre in die Vergangenheit geschickt. Sein Redesign könnte eine Vorlage für Marty McFly sein, der uns laut dem Film Zurück in die Zukunft II noch dieses Jahr besucht. Der junge Zeitreisende braucht schließlich Ersatz für Hoverboards, die leider doch noch nicht serienreif sind.

Luijtens Kanal SquirrelMonkeyCom ist eine Goldgruppe für die Kreativen der Generation X. Sie haben alle Phasen des kommerziellen Internets miterlebt und sind ihm bis heute treu geblieben. Dementsprechend oft und gerne schwelgen sie in Erinnerungen an 8-Bit-Grafik und Floppy-Disk. Zeiten, in denen das Internet tatsächlich Neuland war.

