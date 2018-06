Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Taha ist ein ganz normaler Junge. Er hört Musik, er schaukelt, er spielt Fußball. Aber wenn seine Altersgenossen von Vater oder Mutter abgeholt werden, ist er anders. Denn seine Eltern leben auf der anderen Seite des Mittelmeers.



Sie waren es, die Taha aus seiner Heimat Ägypten nach Europa schickten, an Bord eines Tiertransporters. Sobald der italienische Gewässer erreicht hatte, sperrte der Kapitän Taha und die anderen Flüchtlinge in den Rumpf, schaltete den Autopiloten ein und verließ das Schiff. Unter Schleusern ist das gängige Praxis. Seitdem ist er auf sich allein gestellt.

Die Dokumentation I Live Here Now von Marianne Bernstein und Danielle Lessovitz erzählt die Geschichte seiner Flucht, vor allem aber von seinem Leben in Sizilien.

