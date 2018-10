In den USA hält sich schon seit Langem der Verdacht, dass schwarze Männer schneller ins Gefängnis kommen als weiße Männer. Zudem ist ihre Lebenserwartung im Schnitt geringer. Zwei Aussagen, die kaum überraschen dürften. Was daraus jedoch für ein krasses Missverhältnis erwächst, illustriert diese Infografik der New York Times – sie veranschaulicht, wie viele schwarze Männer in den USA quasi fehlen. Nach Recherchen der Zeitung führen pro 100 nicht in Gefängnissen einsitzenden schwarzen Frauen nur 83 Männer ein freies Leben in den USA. Bei Weißen ist das Verhältnis hingegen nahezu ausgewogen.

Die Daten der New York Times beruhen auf der 2010 letztmalig erhobenen Volkszählung und beziehen sich auf die Altersgruppe 25 bis 54 Jahre. Demnach waren in dem Jahr 7,046 Millionen schwarze Männer zwischen 25 und 54 Jahren nicht eingesperrt, bei den Frauen hingegen 8,503 Millionen. Dem Land fehlen dadurch 1,5 Millionen schwarze Menschen, 120.000 davon allein in New York.

Jeder sechste schwarze Mann zwischen 25 und 54 Jahren ist in den USA also aus dem Alltagsleben entschwunden. Die Stadt in den USA mit nennenswerten Bevölkerungsanteilen schwarzer Männer, in denen die Diskrepanz am größten ist, ist Ferguson: In dem Bezirk der Stadt St. Louis kommen auf je 100 in Freiheit lebende schwarze Frauen nur 40 schwarze Männer. Dort leben Schwarze und Weiße nebeneinander – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Vierteln der Stadt. Doch werden beide Bevölkerungsgruppen von der Polizei nicht gleich behandelt.

Das zeigen Daten des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Missouri, in dem St. Louis liegt. Das unterschiedliche Vorgehen der amerikanischen Ordnungskräfte trägt demnach dazu bei, dass so viele schwarze Männer am Alltag nicht teilhaben können. Nicht zuletzt nach dem Tod eines unbewaffneten schwarzen Jugendlichen in Ferguson herrscht in Amerika das Gefühl vor, dass sich an der Lage der Schwarzen im Land seit den Tagen von Martin Luther King fundamental nichts geändert hat.

Weitere Teilchen finden Sie hier.