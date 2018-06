Einige Autoren dieses Blogs Claudia Bracholdt ist Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

Welche Parteien bei den britischen Parlamentswahlen die meiste Aufmerksamkeit bei den Wählern erregen konnten, das haben jetzt die Betreiber des London Eye mit einer besonderen Aktion visualisiert. Das höchste Riesenrad Europas ist eines der Wahrzeichen der Stadt und fungiert seit gestern Abend als Wahl-Stimmungsbarometer.

Mithilfe von Facebook-Daten wurde ausgewertet, wie oft über welche Partei auf der Plattform diskutiert wurde. Die Verteilung wird nun mit verschiedenen farbigen Lichtern verdeutlicht, die man, wenn es dunkel ist, live oder auch über eine Webcam verfolgen kann.

Die beiden großen Parteien, Conservative Party und Labour Party, liegen laut aktuellen Umfrageergebnissen bei den Wahlen um die 650 Sitze im Unterhaus Kopf an Kopf. Deren Parteichefs David Cameron (Conservative Party) und Ed Miliband (Labour Party) hatten sich zum Ende des Wahlkampfs noch einmal ins Zeug gelegt und sich zum Beispiel mit Gruppen-Selfies oder Billardspielen um Wähler bemüht.

Der Versuch, sich mit politischen Wahlen in kreativer Form auseinanderzusetzen und sie so interessanter zu machen, ist nicht neu. So wurde gestern Schottlands Nationales Denkmal in Edinburgh mit einer Projektion angestrahlt, auch am Empire State Building in New York wurden bereits verschiedene US-Wahlen visualisiert, zum Beispiel die Präsidentenwahl 2012.

Die britischen Wahllokale schließen heute um 22 Uhr Ortszeit. Bis dahin können Sie die aktuellen Entwicklungen der Wahl in unserem Live-Blog verfolgen oder ein paar visuelle Eindrücke von London genießen.

