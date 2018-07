Das Telefon von jemandem kurz klingeln lassen und dann auflegen, um dem Angerufenen mitzuteilen, dass man für den Anruf nicht zahlen, sondern (im besten Fall) zurückgerufen werden möchte. In Tschechien kennt man dafür nur ein Wort: prozvonit. Solche Wörter, die keine direkte Übersetzung haben und nur über Umschreibungen verständlich werden, gibt es zuhauf. Wir zeigen eine kleine, aber feine Auswahl von zwei Illustratorinnen, die schwer übersetzbare Wörter bebildern.

Das Projekt von Anjana Iyer heißt Found In Translation, das von Ella Frances Sanders Lost In Translation. Beide entstanden unabhängig voneinander in Neuseeland und Marokko. Mit der Faszination für unübersetzbare Wörter sind die Illustratorinnen nicht allein: der Guardian und TED haben sich bereits in Textform an Umschreibungen versucht. Aber wir finden: Bilder können das dann doch etwas besser.

Ella Frances Sanders: Lost In Translation

Anjana Iyer: Found In Translation

Wer nicht genug hat, für den haben wir noch dieses Video:

