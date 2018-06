Nazi-Deutschland: Fragen Sie die Oma aus Stuttgart

"Ask me anything" ist eine beliebte Rubrik auf Reddit, einem der größten Themen-Wühltische, die das Neuland zu bieten hat. Normalerweise geben sich B- oder C-Promis dafür her und lassen sich allerlei belanglose Fragen zu ihrem Pseudo-Celebrity-Dasein stellen. Bis Reddit-Nutzer Daniel seine Oma auf der Plattform wirklich relevante Antworten liefern ließ. Titel des Kommentar-Threads: "Ich bin eine 92 Jahre alte Frau aus Stuttgart und habe Nazi-Deutschland als Zivilistin erlebt. Fragt mich fast alles!"

Daniels Motivation: Bevor sich der Gesundheitszustand seiner Oma weiter verschlechtert, möchte er so viele Menschen wie möglich an ihren Erinnerungen teilhaben lassen – ein weiterer Versuch, Erfahrungen von Zeitzeugen für die Nachwelt festzuhalten. Mit Erfolg: Tausende Kommentare und Fragen gingen innerhalb weniger Tage ein.

Manche Antworten muten 70 Jahre nach Kriegsende in einem propagandafreien Rechtsstaat, in dem Enkel und Urenkel kritische Fragen stellen, etwas wunderlich an. Auf die Frage "Was haben Sie über die SS gedacht?" beispielsweise antwortet die Oma: "Natürlich: die Elite. Das waren attraktive Männer, jedes Mädchen bewunderte sie. Sie waren groß, sportlich, hatten gute Manieren, und ihre Uniformen waren großartig." Schlechte Dinge über die SS habe sie nicht gehört.

Ein anderer fragt nach ihrem schockierendsten Moment während der Nazizeit. Sie erzählt dann folgende Geschichte: "Jeden Sonntag war ich zum Tanzkaffee in Stuttgart. Ein Musiker spielte Gitarre und sang dabei: 'Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auch Adolf Hitler und seine scheiß Partei.' Daraufhin stand ein Mann von einem Tisch auf, an dem nur Funktionäre saßen. Er zog seine Pistole und schoss dem Musiker in die Brust. Er war sofort tot."

Weitere Teilchen finden Sie hier.