Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2015. Dies sind die Abenteuer der Crew der Internationalen Raumstation ISS. Aktuell besteht die Besatzung aus fünf Männern und einer Frau und sie alle müssen irgendwann auch mal.

In unserer Vorstellung ist Raumfahrt eine furchtbar romantische Sache. Das mag daran liegen, dass die meisten sie, wie so ziemlich alles, was mit Astronomie zu tun hat, nicht verstehen. Alles was bei uns ankommt ist, dass sich körperlich und geistig gestählte Helden freiwillig zum Wohle der Menschheit in den Himmel schießen lassen. Aber auch Helden haben Bedürfnisse.

Astronautennahrung mag größtenteils aus Tuben, Würfeln und Döschen kommen. Trotzdem bleiben nach der Verwertung Reste übrig, die irgendwohin müssen. Wahlweise in einen Saugschlauch oder kleine Plastiktütchen, wie sich herausstellt. Wobei es nicht das erste Mal ist, dass die ISS der Welt ihr Klohäuschen öffnet. Die Amerikaner waren deutlich früher dran als die europäischen Kollegen, genau wie bei der Mondlandung.

