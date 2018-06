Die einen pauschalisieren so, die anderen so

Der Name João Rocha wird vielen nichts sagen, sein Tumblr-Blog Kim Jong Il looking at things hingegen schon. Nun versucht der portugiesische Grafiker, mit 2 Kinds of People einen neuen Netz-Hit zu landen – einem Tumblr für diejenigen, die Verallgemeinerungen lieben (also für uns alle). Die einen stehen beim Klingeln des Weckers sofort auf, die anderen snoozen drei Mal. Manche sortieren ihre Bücher alphabetisch, andere nach Farben. iOS-Fans und Android-Enthusiasten sind wie Yin und Yang. Augenscheinlich können Kleinigkeiten dieser Art Menschen nicht nur charakterisieren, sondern in zwei komplett verschiedene Lager spalten.

Neu ist diese Idee nicht. Bereits vor zwei Jahren hatte die Seite Truthfacts ähnliche Grafiken gepostet.

Auch das indische Start-up Zomato, das eine App für die Suche lokaler Restaurants anbietet, hat das Marketingpotenzial dieser popkulturellen Variante des Dualismus entdeckt und am Beispiel von Essenstypen durchgespielt.

Dass 2 Kinds of People zu einem so großen Tumblr-Trend wie Kim-Jong-Il-Blog wird, ist zwar unwahrscheinlich. Aber ein netter Zeitvertreib sind die Grafiken dennoch.

Weitere Teilchen finden Sie hier.