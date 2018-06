Einige Autoren dieses Blogs Frida Thurm ist Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

Essen, trinken, sich die Geschichten des Onkels zum hundertsten Mal anhören und das obligatorische Foto mit Oma, Opa und den Tanten knipsen: Familientreffen können zäh sein. Aber was soll's, seine Familie kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen.

Aber vielleicht erweitern? Der amerikanische Autor A. J. Jacobs ist der Meinung: Wir sind alle verwandt. Zumindest, wenn man um genügend Ecken rechnet. In den USA trifft er damit einen Nerv: Websites und TV-Shows, die sich der Ahnenforschung widmen, haben großen Erfolg.

Das Tolle daran: Man hat plötzlich nicht nur Millionäre als Cousins, sondern auch jede Menge Stars in der Familie. Er selbst sei zum Beispiel mit Mila Kunis und George W. Bush verwandt, sagte Jacobs der New York Times – mit letzterem über 21 Ecken, wie er ihm selbst am Telefon erzählen konnte.

Am 6. Juni hat er nun seine globale Großfamilie zum Familientreffen nach New York eingeladen. Dort wird es Sackhüpfen, Schnitzeljagden und das größte Familienfoto der Welt geben, außerdem noch Konzerte von Altstars wie Sister Sledge (Ja, die mit We are family). Das Ganze hat natürlich seinen Preis: 30 Dollar kostet der Eintritt. Allerdings für einen guten Zweck, der gesamte Gewinn wird an eine Alzheimerstiftung gespendet.

Und irgendwie bleibt es ja auch in der Familie.

Weitere Teilchen finden Sie hier.