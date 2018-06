Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Actionstar Tyrese Gibson schreibt "Ich bin lesbisch", einer von vielen waghalsigen Ausflügen prominenter Twitterer. Derartige Kurzkommentare aus Hollywood sind inzwischen so alltäglich geworden, dass sie fast an Wirkung verlieren. Anders ist es, wenn man die pseudointellektuellen Gedankenpupse aus den Mündern ihrer Paraderollen hört.

Der Klang der Worte "Babys sind perfeeekt" aus dem Munde von Gladiator-Protagonist Maximus rücken den Autorenstreik von 2007 in ein ganz anderes Licht. Rückblickend war das Warten auf das eine oder andere Projekt in Hollywood zu verschmerzen für die Sicherheit, dass Schauspieler ihre Dialoge nicht selbst formulieren müssen. Eine Lernerfahrung, die sich auch auf andere Berufszweige anwenden lässt.

Politiker tummeln sich fast so zahlreich auf Twitter wie Schauspieler, Obama macht es vor. Auch in Sachen heißer Luft stehen sie den Mimen in nichts nach, digital wie analog. Warum statt einer stundenlangen Bundestagsdebatte also nicht einfach Tweets vorlesen? Gleicher Inhalt in nur 140 Zeichen.

