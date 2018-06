Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Drogen gehören zur Musik wie Geld zur Politik. In den falschen Händen können sie todbringend sein, in den richtigen die Welt bereichern.

So geschehen in der New Yorker Lower East Side in den frühen sechziger Jahren, als Peter Stampfel Steve Weber trifft. Ihre Band The Holy Modal Rounders sollte nie die Charts erobern, jedenfalls nicht persönlich. Aber sie waren die erste Band, die ihre von Speed-Trips beflügelte Musik als "psychedelisch" bezeichnete. Ohne es zu wissen begründeten sie ein Subgenre, das in fast allen Musikrichtungen wiederzufinden ist. Ohne die Rounders kein Jimi Hendrix, ohne die Rounders kein Pink Floyd.

Die Geschichte der ersten Begegnung mit seinem Bandkollegen ist eine von Stampfels Lieblingsgeschichten. Erzählt hat er sie auch dem Künstler Drew Christie, der daraus einen Animationskurzfilm gemacht hat. Das Ergebnis ist natürlich vor allem eines: psychedelisch.

