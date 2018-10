Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

New York City hat wieder ein World Trade Center. Über ein Jahrzehnt, von Oktober 2004 bis zum symbolträchtigen Memorial Day am 25. Mai 2015, hat es gedauert, das One World Trade Center fertigzustellen.

Ein Zeitraffervideo aus hochauflösenden Fotos zeigt den langen Prozess in nur 126 Sekunden. Die Timelapse-Montage ist kein Zusammenschnitt gesammelter Amateuraufnahmen. Sie wurde eigens für das National September 11 Memorial Museum, das am Fuße des neuen Wolkenkratzers steht, von einem professionellen Dienstleister erstellt.

Auch die Entstehung des Timelapse-Videos ist Gegenstand des Museums. Im Gegensatz zu Usern im Internet können Besucher beispielsweise die Kamera betrachten, mit der die Fotos aufgenommen wurden.

