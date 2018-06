Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Als Herodes, König der Juden, von der Geburt Jesu Christi erfuhr, ließ er alle Neugeborenen in Bethlehem töten. So überliefert es in der Bibel das Matthäusevangelium, so bannte es Peter Paul Rubens auf seine Leinwand. 2015 kommt Bewegung in die Geschichte, durch Geduld und einen 3-D-Drucker.

Peter Paul Rubens ist umstritten. Zu seinen Lebzeiten und auch noch heute ruft er mal mehr, mal weniger qualifizierte Kritiker auf den Plan. Aber vielleicht ist auch das Teil seines Vermächtnisses, denn eines kann niemand abstreiten: Er ist einer der bekanntesten Künstler der frühen Neuzeit. Das hat sich im Zeitalter der Computeranimation nicht geändert.

Sechs Monate lang hat der Animationskünstler Sebastian Burdon damit verbracht, Rubens' Kindermord in Bethlehem in ein plastisches dreidimensionales Zoetrop zu verwandeln. Zoetrope, auch Wundertrommeln genannt, erzeugen durch schnelle Drehung kreisförmig aneinandergereihter Motive Bewegtbild.

