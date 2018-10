Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Jeder hat eine Geschichte über, von oder mit seinem Vermieter. Aber die wenigsten haben sie auf dem Anrufbeantworter gespeichert.

Was nicht besonders überraschend ist, wer braucht denn noch einen physischen Anrufbeantworter? Kommunikation, privat wie geschäftlich, läuft heute über das Smartphone, wobei sich über das "phone" im Namen inzwischen durchaus streiten lässt. Textnachrichten in jeder Form und Farbe laufen Telefongesprächen den Rang ab.

Rita hat offenbar kein Smartphone. Rita hat offenbar auch keinen Computer. Dafür hat sie eine Wohnung in New York City und offenbar einen kleinen Dachschaden. Der zeigt sich in den unzähligen Nachrichten, die sie ihren Mietern Tom und Brian über ein Jahr auf besagtem Anrufbeantworter hinterlassen hat. Anlässe für ein paar Worte reichen von Sorgen über deren vermeintlich vernachlässigte Katze bis zu Ritas Müll, den Brian morgens kurz nach sieben auf dem Weg zur Arbeit doch bitte beseitigen möge.

