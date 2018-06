Dieses Lasergewehr ist echt, großartig und beängstigend

Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Modellflugzeuge? Miniaturzüge? Das ist doch alles Spielzeug. Drake Anthony bastelt in seinem Keller lieber funktionierende Science-Fiction-Waffen.

Noch bevor Star Wars Episode VII im Dezember in die Kinos kommt, hat der junge Tüftler aus den USA einen funktionierenden Blaster gebaut. Die Konstruktion bündelt auf Knopfdruck acht 5-Watt-Laser zu einem Strahl, der problemlos Ballons platzen und Papier in Flammen aufgehen lässt. Der Do-it-yourself-Blaster ist also brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gäbe keinen vernünftigen Grund, warum irgendjemand so etwas Starkes besitzen sollte, sagt der Erfinder selbst. Warum hat er ihn dann gebaut? "Weil es nicht illegal war."

Eine charmante Variante von "Macht das bloß nicht nach". Echte Star-Wars-Fans wird das wohl nicht abschrecken. Irgendwie muss man schließlich aus der Masse herausstechen, wenn Tausende Wookies, Droiden und Sturmtruppen auf einem Fleck herumlaufen. Andererseits ist es auch nicht so einfach, mal eben eine Schusswaffe aus einer weit entfernten Galaxie zusammenzuschustern. Anthony Drake studiert dafür parallel Chemie, Physik und Mathematik.

