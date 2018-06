Die Grauzone der Vergewaltigung

Einige Autoren dieses Blogs Anne-Kathrin Gerstlauer ist Redakteurin im Ressort Studium.

Sie sagte: "Nein, hör auf." Er sagte: "Nein, du wirst es mögen". Sie sagte: "Nein, hör auf." Dann begann er, sie zu vergewaltigen. Die Washington Post hat die Geschichten von Studenten und Studentinnen, die sexuelle Gewalt an Unis erlebt haben, gesammelt und in einem großen Dossier aufbereitet.

Eine Umfrage der Washington Post unter 1.000 Studenten ergab, dass 20 Prozent der befragten Frauen und fünf Prozent der Männer angaben, schon einmal sexuellen Missbrauch erlebt zu haben. Das Ergebnis fällt in eine Zeit, in der die Vereinigten Staaten wieder einmal diskutieren: Gibt es am Campus überhaupt eine rape culture?

Seit einigen Monaten kratzen zwei Geschichten an der Glaubwürdigkeit der Opfer. Da ist Emma, die mit ihrer Matratze über den Campus läuft, auf der sie angeblich von einem Deutschen vergewaltigt wurde. An der Darstellung gibt es mittlerweile Zweifel. Und der Rolling Stone erzählte die Geschichte von Jackie, die angeblich von Verbindungsmitgliedern vergewaltigt wurde. Mittlerweile ist klar, dass diese Geschichte so nicht passiert ist.

Die von der Washington Post beschriebenen Fälle sind meist nicht jene von brutalen Massenvergewaltigungen, sondern jene, die nicht unter Anwendung von Gewalt geschahen. Vielmehr kam es meist unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu den Vorfällen, sodass sich die Opfer nicht wehren konnten. Einige von ihnen sagen selber, dass sie nicht sicher seien: Ist das jetzt eine Vergewaltigung? Ist es eine Grauzone?

Dazu kommen die selten erzählten Geschichten von Männern, die von Frauen bedrängt wurden. Ein Student berichtet, wie er von seiner Ex-Freundin zum Sex gezwungen wurde und sich danach aus Angst nur seinem Mitbewohner anvertraute. Und eine Studentin berichtet von einer Nacht, in der beide so betrunken waren, dass sie bezweifelt, dass einer von beiden in der Lage war, dem Sex zuzustimmen. "Es war, als hätten wir uns gegenseitig vergewaltigt."

