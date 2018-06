Einige Autoren dieses Blogs Carim Soliman ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Alles Gute nachträglich zum Asteroidentag! Wie, davon wussten Sie nichts? Am Dienstag haben Menschen auf der ganzen Erde gefeiert, dass es unseren Heimatplaneten noch gibt.

Der deutsche Science-Fiction-Regisseur Grigorij Richters hat den Asteroid Day ins Leben gerufen. Durch Veranstaltungen, eine Unterschriftenaktion und andere Projekte am und um den 30. Juni will er gemeinsam mit Gleichgesinnten über die Gefahr aufklären, die von den Himmelskörpern ausgeht. Einer dieser Gleichgesinnten ist der YouTuber und selbst ernannte Astronogamer Scott Manley. Im Rahmen des Asteroid Day hat er ein interaktives Animationsvideo veröffentlicht, in dem sich User des Google-Browsers Chrome in unserem Sonnensystem umschauen können.

Etwa 600.000 Asteroiden in allen Größen schwirren mehr oder weniger schnell durch unser Sonnensystem. Gut 12.000 von ihnen gelten als Neos, erdnahe Objekte. 494 werden von der Nasa als riskant eingestuft. Sie könnten mit der Erde kollidieren und einen Großteil aller Lebewesen, die sie beherbergt, auslöschen. Inklusive der Städte, nach denen wir sie benannt haben. Undankbares Pack.

