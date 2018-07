Weltraumschrott: Von wegen unendliche Weiten!

Einige Autoren dieses Blogs Anna Behrend ist Autorin bei ZEIT ONLINE.

Von wegen unendliche Weiten im Weltraum und so: Rund um die Erde schiebt und drängt es sich gewaltig. Reste von Raketenstufen umkreisen den Planeten ebenso wie ausrangierte Satelliten und Trümmerteile aller Größen – neben rund 1.000 noch aktiven Satelliten rotiert dort also vor allem eine Menge Schrott. Bekannt ist das schon lange, doch die Website Stuff in Space macht das Problem eindrucksvoll sicht- und erkundbar.

Um eine virtuelle Erde kreisen auf Stuff in Space Punkte in unterschiedlichen Farben: Rot steht für Satelliten, grau für Trümmerteile, blau für Überreste von Raketenstufen. Ein Klick auf den Punkt lässt die Bahn des Objekts hell aufleuchten; außerdem werden nähere Informationen wie Name und Umlaufperiode um die Erde angezeigt. Außerdem kann nach verschiedenen Kategorien gesucht werden, wie etwa allen Satelliten des GPS-Systems oder dem russischen Konkurrenz-System Glonass.

Erschaffen hat die Animation der junge Programmierer James Yoder. Dem Wissenschaftsmagazin Popular Science sagte der angehende Maschinenbaustudent, er habe die Seite in etwa einem Monat in seiner Freizeit erstellt. Er hoffe, dass die Menschen so etwas besser begreifen können, welche Vielzahl von Objekten über ihren Köpfen kreist.

Die Seite bezieht die Daten vom Portal SpaceTrack, einer öffentlich zugänglichen Seite des US-Verteidigungsministeriums, welche die Koordinaten aller lokalisierbaren Objekte im Orbit bereitstellt. Nach Schätzungen der Nasa umkreisen uns rund 21.000 Schrottteile, die größer als zehn Zentimeter sind, etwa 500.000 Objekte zwischen einem und zehn Zentimetern und mehr als 100 Millionen (!) Teile, die noch kleiner sind. Kein Wunder, dass die Weltraumorganisationen spezielle Weltraumschrott-Abteilungen haben, die sich speziell damit beschäftigen die aktiven Satelliten vor dem herumfliegenden Müll in Sicherheit zu bringen. Denn schon kleinste Teilchen können wegen ihrer großen Geschwindigkeit verheerend beim Zusammenstoß mit aktiven Satelliten sein.

Eine Müllabfuhr im All gibt es nicht. Wer für die Entsorgung zuständig ist, ist weitestgehend ungeklärt. Weltraumrechtler fordern daher mehr Regeln fürs All.

Weitere Teilchen finden Sie hier