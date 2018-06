Macht soll sexy machen. Was für US-Präsidenten und Manager gilt, könnte auch auf Angela Merkel zutreffen, die angeblich mächtigste Frau der Welt …

Das neue lesbische Lifestyle-Magazin Straight hat in einem Spot inszeniert, wie sich eine junge Frau an "Merkel" schmiegt. Der Spot ist jenseits der kuschelnden Kanzlerin durchaus realitätsnah, denn das Merkel-Double genießt die Umarmung nur kurz und dirigiert Kabinett und Partei per Smartphone nahezu ungerührt weiter. In einem weiteren Spot geht die Andeutung noch weiter: Die vermeintliche Geliebte küsst das Merkel-Double auf den Rücken.

Für Gesprächsstoff sorgen die Werbefilme, weil die echte, heterosexuelle Kanzlerin zwar für Gleichberechtigung aller Paare eintritt, von der "Ehe für alle" aber wenig hält. Die einen gratulieren dem Magazin zu seiner gelungenen Werbestrategie, die anderen haben ein neues Hashtag erfunden: #merkelwirdgestreichelt.

Vergangene Woche hatten Nutzer unter #merkelstreichelt ihrem Ärger über Merkels Reaktion auf ein weinendes Flüchtlingsmädchen bei einem Bürgerdialog in Rostock Luft gemacht.