Es soll Menschen unter uns geben, die bereits in den Kinosälen der ausgehenden Siebziger euphorisch bei Grease mitwippten. Für all jene, die damals nicht dabei sein konnten: Das Pomade-Highschool-Musical brachte John Travolta und Olivia Newton-John groß heraus.

Die Verhandlungen um die Schuldenkrise Griechenlands hatten in den vergangenen Wochen phasenweise Züge einer Schmierenposse, leider nur ohne Haartollen. Der New Yorker Schauspieler und Business-School-Absolvent Spencer Case ließ sich davon inspirieren und machte aus Grease kurzerhand die Parodie Greece. Darin erhält sogar die deutsche Bundeskanzlerin einen Part und singt mit Grumpy-Merkel-Gesicht: "My money and patience is all but spent."

Doch im Musical wie im echten Leben endet es letztlich irgendwie gut. Alle essen Feta und Oliven, Griechenland erhält ein drittes Hilfspaket – "Oh end the grief with debt relief."