85 Prozent FC Bayern München Wahrscheinlichkeit

Einige haben schon Entzugserscheinungen, versuchen sich mit dem exzessiven Schauen von Vorbereitungskicks und Sponsorenturnieren über die Sommerpause zu retten. Doch schon am kommenden Freitag hat die Leidenszeit ein Ende, Fußballfans haben wieder was zu tun, die Wochenenden wieder einen Sinn. Eine spannende Bundesliga-Saison liegt vor uns. Obwohl? Spannend?

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent wird der FC Bayern auch in diesem Jahr Deutscher Meister, zum vierten Mal hintereinander. Das hat die New York Times ausgerechnet. Dafür hat sie die Quoten von Wettanbietern analysiert und in einer Grafik visualisiert. Je größer die Kuller, desto größer die Chance auf die Meisterschaft. Je kleiner, desto aussichtsloser. Schlechte Nachrichten für die Fans des FC Schalke 04, ihren Verein muss man mit der Lupe suchen.

Auch in den anderen europäischen Ligen fällt auf, wie die großen Clubs dominieren. So vorhersehbar wie in Deutschland geht es aber nirgends zu. Vielleicht sollten wir noch das ein oder andere Vorbereitungsturnier genießen. Spannender wird es nicht mehr.

