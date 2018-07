Essen für die Tonne

Die Entscheidung der russischen Regierung, illegal importierte Lebensmittel zu zerstören, stößt auf große Empörung. Doch auch jenseits von Embargos ist die Verschwendung von Essen ein Problem. In den USA landen 40 Prozent aller hergestellten Lebensmittel im Müll.

Mit dieser Menge könnte man 730 amerikanische Football-Stadien füllen – oder die hungernde Bevölkerung in den USA versorgen. Auf den amerikanischen Mülldeponien stapeln sich Berge von frischem, unangetastetem Essen. Robert Lee hat in New York ein Projekt gestartet, das Essensreste von Restaurants sammelt und verteilt.

Auch in der EU ist die Verschwendung von Lebensmitteln ein Problem – wir werfen jedes Jahr 50 Millionen Tonnen Essen weg. In Frankreich hat man in diesem Jahr mit einem Gesetz reagiert, das Supermärkten vorschreibt, dass sie Essen nicht mehr wegschmeißen dürfen, sondern spenden sollen. In Deutschland ist es die Aufgabe der etwa 900 Tafeln, übriggebliebenes Essen an bedürftige Menschen zu verteilen. Allerdings haben die Tafeln momentan kaum genug Lebensmittel, um zum Beispiel die vielen Flüchtlinge zu versorgen.

