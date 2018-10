Einige Autoren dieses Blogs Ute Brandenburger ist Redakteurin bei ZEIT ONLINE.

Der Ratschlag an einen 48-Jährigen: Sei ehrlich, aber vermassel dir damit keine Chancen für ein Liebesgeplänkel – so die Erfahrung eines 51-Jährigen. Eine Betagte empfiehlt einer 78-Jährigen: "Kümmere dich um jüngere Freunde, die in deinem Alter sterben alle weg." Eine Achtjährige bekommt den Tipp: "Finde die Schwachstellen deines Babysitters heraus und nutze sie" – von einer Neunjährigen.

Das Video vereint banale und tiefgründige Tipps reiferer Menschen an Nachgeborene. Das hat Charme und zeigt: Unsere Sicht auf das Leben, uns Menschen und unser Handeln ist nicht statisch, sondern ändert sich im Laufe des Lebens. Jeder von uns sucht nach einer Formel, die ihn in Einklang mit sich selbst, der Umwelt und dem Universum bringt. Vielleicht würden wir auch selbst gern ein Stück weise sein.

Und die Empfehlung für Neunjährige könnte auch für wesentlich Ältere hilfreich sein: "Lass dich nicht mit beliebten Kindern ein. Sie sind narzisstische Kapitalisten und wissen nichts über Politik."

