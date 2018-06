Die Welt zieht Mauern hoch

Die Welt erlebt gerade eine Massenflucht. Allein aus Syrien sind Millionen Menschen vor dem Bürgerkrieg geflohen – rund vier Millionen davon in die Nachbarländer. In Eritrea treibt das Regime jeden Monat rund 5.000 Menschen aus dem Land. Selten war die Zahl der Krisenherde auf der Welt so groß, so viele Menschen auf der Flucht. Eine Antwort auf diese Völkerwanderung lautet Abschottung.

In vielen Teilen der Welt planen oder bauen Regierungen wieder neue Grenzzäune und Mauern. Die Datenjournalisten des britischen Economist haben diese in einer interaktiven Karte aufbereitet.

Ungarn zum Beispiel baut einen Zaun an der Grenze zu Serbien, um Migranten von der Durchreise abzuhalten:

Und Großbritannien schottet sich am Ärmelkanal gegen Migranten aus Calais und Coquelles mit meterhohen Natodraht-Zäunen ab:

Auf der anderen Seite des Atlantiks stecken die Vereinigten Staaten weiterhin gigantische Summen in die Sicherung der Grenze zu Mexiko.

