Warum Eltern von Disney-Figuren verschwinden oder sterben

Schauen Sie Disney-Filme an, wissen Sie, was sie erwartet. Sie sind bunt, kitschig noch dazu, und das Happy End ist inklusive. Doch haben Sie sich mal gefragt, wo die biologischen Mütter der Hauptfiguren sind? Eben. Die Website Hopes and Fears hat sich dieses umwitterten Geheimnisses angenommen und gibt einen animierten Überblick über die (Halb-)Waisen.

Wer tiefer in die Materie eintaucht, stößt auf eine unwiderlegbare Tatsache: Entweder sind die Mütter von Beginn an gar nicht erst da, oder sie werden getötet oder gefangen genommen oder durch eine böse Stiefmutter ersetzt. Ein Muster, das sich selbst in den Star-Wars-Filmen wiederholt.

Nach Angaben von Hopes and Fears müssen in 56 von 104 Disney-Filmen Protagonisten ohne oder mit nur einem Elternteil auskommen. Filmproduzent Don Hahn brachte es bereits im vergangenen Jahr mit Walt Disneys eigenem Muttertrauma in Verbindung. Ein anderer Erklärungsversuch ist eher moralischer Natur: Der Weg ins Erwachsenenalter kann auch ohne oder mit nur einem Elternteil gelingen.

